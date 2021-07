Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Gewitter über der Anlage: Olympisches Golfturnier unterbrochen

TOKIO: Die Auftaktrunde des olympischen Golfturniers ist wegen eines Gewitters über der Anlage des Kasumigaseki Country Clubs unterbrochen worden.

Um 14.00 Uhr Ortszeit (7.00 MESZ) wurden die Spieler am Donnerstag vom Platz geholt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der deutsche Golfprofi Hurly Long seine erste Runde bereits beendet. Der 26 Jahre alte gebürtige Heidelberger kehrte mit 70 Schlägen ins Clubhaus zurück. Der zweite deutsche Starter, Maximilian Kieffer (31) aus Düsseldorf, war zum Zeitpunkt der Unterbrechung noch auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio unterwegs.

Stabhochsprung-Weltmeister Kendricks nach Positivtest in Quarantäne

TOKIO: Der amerikanische Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks ist bei den Olympischen Spielen positiv auf Corona getestet worden und muss in Quarantäne. Damit fällt der Olympia-Dritte von Rio für die Leichtathletik-Wettbewerbe aus. Das teilte das US-Team am Donnerstag mit. Kendricks sei ein Leistungsträger des US-Teams, seine Anwesenheit werde fehlen, schrieb das Team USA auf Twitter. Der 28-Jährige wurde ins Quarantäne-Hotel von Tokio gebracht, wo sich derzeit auch der ebenfalls positiv getestete deutsche Radprofi Simon Geschke befindet.

Kendricks ist seit Jahren ein Medaillen-Garant für die amerikanische Mannschaft. 2017 und 2019 wurde er Weltmeister, dazu holte er zweimal Silber bei der Hallen-WM 2016 und 2018. Seine persönliche Bestmarke steht bei 6,06 Metern, aufgestellt am 27. Juli 2019.

Insgesamt infizierten sich bislang 20 Sportler bei den Tokio-Spielen mit dem Coronavirus. Ihnen wurde eine zehntägige Quarantäne unter strikten Auflagen in einem Hotel verordnet.

Judo-Weltmeisterin Wagner im Halbfinale - Frey in Hoffnungsrunde

TOKIO: Einen Tag nach dem Silber-Coup von Eduard Trippel dürfen sich die deutschen Judokas bei den Olympischen Spielen in Tokio womöglich über weitere Medaillen freuen. Weltmeisterin Anna-Maria Wagner zog am Donnerstag ins Halbfinale ein. Auch Karl-Richard Frey hat über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf Bronze.

Wagner besiegte im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die frühere Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Dritte Mayra Aguiar aus Brasilien durch Waza-ari im Golden Score. Die Ravensburgerin, die in diesem Jahr auch schon die Grand Slams in Tel Aviv und Kasan gewonnen hat, gehört im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan zum Favoritenkreis. Ihre nächste Gegnerin ist eine weitere Ex-Weltmeisterin, die Japanerin Shori Hamada. Zum Auftakt hatte sich Wagner souverän gegen die Portugiesin Patricia Sampaio durchgesetzt.

Der Leverkusener Frey verlor nach Siegen über Mikita Swirid (Belarus) und Michael Korrel (Niederlande) im Viertelfinale gegen den starken Südkoreaner Gu-ham Cho. Auch hier fiel die Entscheidung durch Waza-ari im Golden Score. Frey darf nun in der Hoffnungsrunde ran und kann sich über diese noch für einen der Bronze-Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm qualifizieren.

Der Rüsselsheimer Trippel hatte dem Deutschen Judo-Bund (DJB) durch seinen zweiten Platz in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm am Mittwoch die erste Medaille bei den Spielen in Japan beschert.

IOC zu Klagen über Quarantäne-Hotels: Wir arbeiten an Verbesserung

TOKIO: Nach Beschwerden über die harschen Bedingungen in Japans Quarantäne-Hotels bei den Sommerspielen in Tokio hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) Unterstützung für die betroffenen Athleten zugesichert. Man arbeite daran, dass die «Prozesse verbessert» werden, sagte Kirsty Coventry, Chefin der Athletenkommission beim IOC, am Donnerstag. Man stehe in Kontakt mit den betroffenen Athleten, ihre Beschwerden würden angegangen. Die IOC-Funktionärin wies allerdings zugleich darauf hin, dass die Quarantäne-Hotels Einrichtungen der japanischen Regierung seien.

Die niederländische Skateboarderin Candy Jacobs hatte in einer Video-Botschaft aus dem Quarantänehotel die Bedingungen dort als «unmenschlich« beschrieben. Auch der positiv getestete Radsportler Simon Geschke kritisierte in mehreren Interviews die Umstände in der ihm zugewiesenen Unterkunft.

Richard Budgett, für medizinische Fragen zuständiger Direktor beim IOC, zeigte einerseits Mitgefühl für die betroffenen Athleten. Im Quarantäne-Hotel zu landen, sei «wirklich hart». Doch die Regularien besagten nun einmal, dass positiv getestete Athleten isoliert werden. «Da gibt es keinen Weg dran vorbei», sagte Budgett, fügte jedoch hinzu: «Es wird alles dafür getan, sie zu unterstützen.» Trotzdem bedeute die Isolation großen Stress.

Die NOKs hätten inzwischen Kontakt zu ihren betroffenen Athleten. Das IOC dankte dem japanischen Organisationskomitee, «unermüdlich» daran zu arbeiten, sicherzustellen, dass die Bedingungen in den vom Staat kontrollierten Quarantäne-Hotels so gut wie irgend möglich sind. Der Technische Direktor der niederländischen Delegation, Maurits Hendriks, hatte die Umstände für die Sportler in Hotel-Quarantäne als «inakzeptabel» bezeichnet. Neben dem eher auf japanische Bedürfnisse abgestimmten Essen beklagte er die geringe Größe der Zimmer, in denen kein Fenster geöffnet werden darf, und den Mangel an Tageslicht.

Pistolenschützinnen Karsch und Vennekamp enttäuschen

TOKIO: Die Pistolenschützinnen Monika Karsch aus Regensburg und Doreen Vennekamp aus Kriftel müssen sich bei Olympia deutlich steigern. Das Duo kam am Donnerstag in Tokio im ersten Teil der Qualifikation auf der Asaka Shooting Range in der Präzision nur auf die Plätze 23 und 32. Im zweiten Teil mit dem Schnellfeuer ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Allerdings gibt es kaum noch Chancen auf das Finale der besten Acht.

Karsch, die Olympia-Zweite von Rio mit der Sportpistole, galt als Mitfavoritin. Sie begann mit einer guten 98er Serie, leistete sich dann einige Aussetzer und schoss insgesamt nur 288 Ringe. Olympia-Debütantin Vennekamp begann nervös mit einer 94er Serie, steigerte sich dann, hat aber mit 287 Ringen kaum noch Finalchancen.

Dressur-Olympiasiegerin von Bredow-Werndl: «Es fühlte sich unecht an»

TOKIO: Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat ihr Glück auch einen Tag nach ihrem Goldgewinn bei den Tokio-Spielen nicht fassen können. «Ich bin aufgewacht und es fühlte sich so unecht an», sagte die 35-jährige Reiterin nach weniger als vier Stunden Schlaf am Donnerstag. «Ich bin glücklich, müde und wahnsinnig dankbar, dass es so gekommen ist.»

Nach dem Sieg am Mittwoch mussten sie und Isabell Werth, die Silber gewann, eine kalte Dusche über sich ergehen lassen. «Wir wurden hinterhältig am Stall überrascht und mit Wassereimern und -schläuchen nass gespritzt, wie es sich gehört, wenn man Meister wird. Das ist bei uns Brauch», berichtete von Bredow-Werndl. «Dann wurde angestoßen und mit den Pferden gefeiert.»

Mit großem Respekt äußerten sich die beiden Medaillengewinnerinnen noch einmal zum Lehrerin-Schülerin-Verhältnis. Von Bredow-Werndl hatte im Junioren-Alter mehrere Jahre bei Isabell Werth verbracht. «Das Gefühl, jetzt habe ich ihr es gezeigt, hatte ich nicht eine Sekunde», sagte von Bredow-Werndl. «Es war total Ego getrieben, habe mich nur auf mich konzentriert.» Sie freue sich auch nicht, nun besser als Werth gewesen zu sein, sondern sie freue sich «in die Liga von Isabell» aufsteigen zu können. Die 52 Jahre alte siebenmalige Olympiasiegerin bezeichnete den Silbergewinn als «Riesenerfolg, unabhängig, ob es von Außenstehenden als Niederlage» gewertet werde.

Lagenschwimmer Heintz nicht im Olympia-Finale

TOKIO: Philip Heintz hat das Finale über 200 Meter Lagen bei Olympia in Tokio verpasst. Der 30-Jährige schlug am Donnerstag nach 1:58,13 Minuten an und war damit Siebter in seinem Halbfinale. Schnellster war Wang Shun aus China mit einer Zeit von 1:56,22 Minuten. Jacob Heidtmann war trotz persönlicher Bestzeit im Vorlauf am Vortag ausgeschieden. Für Heintz sind es die letzten Olympischen Spiele der Karriere. Er war schon in London 2012 und 2016 dabei.

«Ich hätte gerne noch eins gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe wirklich alles gegeben. Ich kann mir nichts vorwerfen», sagte Heintz. «Schade, dass es jetzt nicht so geklappt hat, ich hätte schon gerne noch mal ein olympisches Finale mitgenommen.»

In Rio de Janeiro hatte der Heidelberger den sechsten Platz auf seiner Spezialstrecke belegt. Besser war in Brasilien kein deutscher Beckenschwimmer gewesen. «Das ist jetzt definitiv das letzte Rennen für mich auf der großen Bühne gewesen», sagte Heintz und resümierte mit Rückblick auf seine Karriere: «Es war sehr, sehr schön, ich würde es jederzeit wieder genauso machen.»

Nach Silber in Tokio: Ruderer Osborne wird Radprofi

TOKIO: Nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille wechselt Leichtgewichts-Ruderer Jason Osborne wie erwartet in den Radsport. «Ich schließe es nicht aus, dass wir in Paris noch am Start sein werden. Für mich gibt es jetzt aber erst einmal eine andere Challenge mit dem Radfahren. Ich würde das gern mal versuchen und gucken, was da so geht», sagte Osborne am Donnerstag in Tokio. Zuvor hatte der Mainzer mit seinem Krefelder Teamkollegen Jonathan Rommelmann Silber im Leichtgewichts-Doppelvierer gewonnen. Rommelmann will nun sein Medizin-Studium abschließen.

Zu konkreten Plänen wollte sich Osborne, der in der Vergangenheit bereits bei den deutschen Straßenradmeisterschaften im Einzelzeitfahren teilgenommen hatte, nicht äußern. «Genaue Infos kann ich nicht geben», sagte der 27-Jährige. «Im Hintergrund habe ich da sehr gute Leute, die für mich gute Arbeit geleistet haben. Ich bin zuversichtlich, dass man einen guten Rennstall findet.»

Infrage käme das österreichische Team Tirol-KTM, dass durch den früheren Biathleten Florian Lipowitz bereits gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht hat. Auch der deutsche Top-Rennstall Bora-hansgrohe folgt diesem Trend, nahm in diesem Jahr den Skibergsteiger Anton Palzer unter Vertrag.

Chanoyu - Die Teezeremonie ist in Japan ein Erkenntnisweg

TOKIO: Die Teezeremonie gehört zu Japan wie Sumo oder Sushi. Die Kunstform «Chanoyu» - zu deutsch heißes Wasser für Tee - ist ein Erkenntnisweg. Der Mensch soll sich innerlich sammeln und mit reiner Seele zu einem harmonischen Verhältnis mit der Natur und dem Kosmos gelangen. Der Teekult war ursprünglich mit dem Buddhismus nach Japan gelangt, wo er lange Sache der Mönche und Aristokraten war. Als der Zen-Mönch Yosai im 12. Jahrhundert in China den Brauch kennenlernte, schaumig geschlagenen Pulvertee zu trinken, fand Tee allmählich auch im Volk Verbreitung. Ein eigener Stil für Teezusammenkünfte entwickelte sich. Unter dem Teemeister Sen-no-Rikyu wurde er zu einer Kunstform perfektioniert, die bis heute «Chanoyu» genannt wird.

An den Teeschalen wird das für die Teekunst zentrale ästhetische Ideal des «wabi» sichtbar, auf das der Zen-Buddhismus starken Einfluss hatte. Die «wabi»-Ästhetik zeichnet sich durch Schlichtheit, Unvollkommenheit und Natürlichkeit aus. Mit seiner Ästhetik hat der Teeweg auch andere Kunstbereiche wie die Architektur und die Gartenkunst beeinflusst. Eine Ästethik, die junge Künstler nutzen. So kommen im modernen Alltag des Landes Schlichtheit und Funktionalität auch im Design von Möbeln oder auch in der Mode zum Ausdruck.

Das Erlernen der Teezeremonie ist zwar heutzutage längst nicht mehr so verbreitet wie früher - ein Schicksal, das die Kunstform mit anderen traditionellen Künsten Japans teilt: das Weben von Kimonos, das Herstellen von Lackwaren oder die Töpferei. Nicht zuletzt in Folge der Überalterung der Gesellschaft kam es auch im Kunsthandwerk zu Nachwuchsmangel. Doch in jüngster Zeit nimmt das Interesse unter jungen Japanern an der traditionellen Kultur des Landes wieder zu.

Deutsche Freistil-Frauen belegen Platz sechs über 4 x 200 Meter

TOKIO: Die deutsche Freistil-Staffel der Frauen über 4 x 200 Meter hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den sechsten Platz belegt.

Isabel Gose, Leonie Kullmann, Marie Pietruschka und Annika Bruhn schlugen am Donnerstag nach 7:53,89 Minuten an. Den Sieg sicherte sich das Quartett aus China in der Weltrekordzeit von 7:40,33 Minuten. Silber holten die USA in 7:40,73, Bronze ging an Australien in 7:41,29. Auch diese beiden Teams blieben mit ihren Zeiten unter der bisherigen Bestmarke. In Rio de Janeiro hatte es die deutsche Staffel auf dieser Strecke nicht ins Finale geschafft.

Deutsche Hockey-Herren zittern um Olympia-Viertelfinale

TOKIO: Deutschlands Hockey-Herren müssen um den Einzug ins olympische Viertelfinale zittern. Das DHB-Team kassierte am Donnerstag beim überraschenden 3:4 (3:2) gegen Südafrika die zweite Turnier-Niederlage und benötigt im abschließenden Gruppenspiel gegen den WM-Zweiten Niederlande mindestens einen Punkt, um aus eigener Kraft die K.o.-Runde zu erreichen.

Timm Herzbruch in der 8. Minute, Lukas Windfeder (22.) und Constantin Staib (24.) erzielten die Tore für die deutsche Mannschaft, die zum Auftakt schon gegen Weltmeister Belgien verloren hatte. Für Südafrika trafen Keenan Horne (9.), Matthew Guise-Brown (13.), Nicholas Spooner (45.) und Mustaphaa Cassiem (48.).

Lagenschwimmer Heintz nicht im Olympia-Finale

TOKIO: Philip Heintz hat das Finale über 200 Meter Lagen bei Olympia in Tokio verpasst. Der 30-Jährige schlug am Donnerstag nach 1:58,13 Minuten an und war damit Siebter in seinem Halbfinale. Schnellster war Wang Shun aus China mit einer Zeit von 1:56,22 Minuten. Jacob Heidtmann war trotz persönlicher Bestzeit im Vorlauf am Vortag ausgeschieden. Für Heintz sind es die letzten Olympischen Spiele der Karriere. Er war schon in London 2012 und 2016 dabei.

In Rio de Janeiro hatte der Heidelberger den sechsten Platz auf seiner Spezialstrecke belegt. Besser war in Brasilien kein deutscher Beckenschwimmer gewesen.

Judoka Frey im Achtelfinale - Wagner startet gegen Portugiesin

TOKIO: Judoka Karl-Richard Frey ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Achtelfinale eingezogen. Der Leverkusener besiegte zum Auftakt in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm am Donnerstag Mikita Swirid aus Belarus durch Ippon im Golden Score. Sein nächster Gegner ist der WM-Fünfte Michael Korrel (Niederlande).

Weltmeisterin Anna-Maria Wagner startet nach einem Freilos direkt im Achtelfinale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Die Ravensburgerin, die in diesem Jahr auch schon die Grand Slams in Tel Aviv und Kasan gewonnen hat, trifft in ihrem ersten Duell im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan auf die Portugiesin Patricia Sampaio.

Höchstwert bei Olympia: 24 neue Corona-Fälle im Umfeld der Spiele

TOKIO: Parallel zu den stark steigenden Corona-Zahlen in Tokio ist auch bei den Olympischen Spielen ein neuer Tages-Höchstwert an positiven Fällen registriert worden. Insgesamt 24 weitere Personen sind im Umfeld der Spiele positiv getestet worden. Das gaben die Organisatoren der Spiele am Donnerstag bekannt. So viele Fälle sind seit Beginn der Erfassung am 1. Juli nicht an einem Tag verzeichnet worden. Unter den Positivfällen sind auch drei Athleten. Die Namen der Sportler werden von den Organisatoren nicht veröffentlicht.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 193. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 20 Athletinnen oder Athleten mit dem Coronavirus. Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben. Die Hauptstadt Tokio hatte am Vortag mit 3177 Neuinfektionen einen Höchstwert in der Corona-Pandemie vermeldet.

Das IOC sieht bislang keinen Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Soweit ihm bewusst sei, sei keine Infektion von Beteiligten an den Sommerspielen auf die japanische Bevölkerung übergegangen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Bei den Spielen seien bislang 310.000 Tests durchgeführt worden, nur ein kleiner Bruchteil davon waren positiv. «Ich bin sicher, dass die Olympischen Spiele keine Auswirkungen auf die Situation in den Krankenhäusern in Japan haben werden», ergänzte IOC-Chefmediziner Richard Budgett. Aktuell werden zwei Olympia-Fälle im Krankenhaus behandelt, keiner davon schwer.

Biles bedankt sich für Zuspruch nach Aussagen über mentale Probleme

TOKIO: Turn-Superstar Simone Biles aus den USA hat sich für den großen Zuspruch nach den offenen Worten über ihre mentale Gesundheit bedankt. «Die überströmende Liebe und Unterstützung, die ich erhalten habe, haben mir klar gemacht, dass ich mehr bin als meine Leistungen und das Turnen. Daran habe ich vorher nie wirklich geglaubt», twitterte Biles am Donnerstag.

Die 24-jährige Biles hatte wegen mentaler Probleme am Mittwoch ihren Start im Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Einen Tag zuvor war die viermalige Olympiasiegerin aus dem Mehrkampf-Finale nach nur einem Gerät ausgestiegen.

«Ich sage, die mentale Gesundheit steht an erster Stelle. Daher ist es manchmal in Ordnung, die großen Wettbewerbe sogar auszusitzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Es zeigt, wie stark du als Wettkämpfer und Person wirklich bist anstatt sich einfach durchzukämpfen», hatte Biles gesagt und sprach vom «Kampf gegen Dämonen» vor dem Wettkampf.

Ohne sie hatten die anderen drei US-Teammitglieder Sunisa Lee, Jordan Chiles und Grace McCallum die Silbermedaille hinter den russischen Turnerinnen gesichert.

Brasiliens Volleyballer Lucas Saatkamp spielt mit Mund-Nasen-Schutz

TOKIO: Brasiliens Volleyballer Lucas Saatkamp ist in Tokio eine Ausnahmeerscheinung. Der 35 Jahre alte Mittelblocker fällt schon durch seine Körpergröße von 2,09 Metern auf. Er trägt aber während der Olympischen Spiele im Wettkampf sogar einen Mund-Nasen-Schutz.

«Ich sehe ehrlich gesagt keine Schwierigkeit. Mit und ohne Maske zu trainieren ist die gleiche Sache, also sehe ich keinen Grund, sie nicht zu benutzen, weil ich weiß, dass sie nicht nur mich, sondern auch meine Kollegen schützen und verhindern kann, dass ich mich erneut mit dem Virus anstecke», erzählte Lucas Saatkamp, der mit seinem Team 2016 in Rio schon Gold gewann, «globo.com».

Er hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Coronavirus infiziert, wies aber nur milde Symptome auf. Seitdem behält er auch auf dem Spielfeld den Mund-Nasen-Schutz auf - auch aus Rücksicht und Sorge um seine Frau Beatriz und Söhnchen Theo. Neben Lucas, der in Taubaté östlich von São Paulo spielt, trug auch Vereinskollege Mauricio Borges in Tokio im Wettkampf einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Regierung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Pandemie von Anfang an verharmlost und stemmte sich mit Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen gegen harte Ausgangsbeschränkungen. Mittlerweile prüft ein Untersuchungsausschuss das Krisenmanagement.

DOSB-Chef Hörmann: Mehr Anerkennung von Olympia durch Fußball

TOKIO: Der Deutsche Olympische Sportbund nimmt die Fußball-Bundesliga nach dem frühen Aus des deutschen Teams bei den Tokio-Spielen in die Pflicht. «Es wäre schön, wenn künftig auch im Bereich des Fußballs die besondere Bedeutung der Olympischen Spiele mehr Anerkennung erfährt», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wie es U21-Trainer Stefan Kuntz selbst thematisierte habe, sei es bedauernswert, dass der Deutsche Fußball-Bund nicht das Maximalkontingent an Spielern ausschöpfte, «womit die Mannschaft zweifelsohne geschwächt» worden sei. Das DFB-Team reiste nur mit 18 statt der erlaubten 22 Spieler nach Japan. Eine Reihe von Clubs gab angefragte Profis nicht frei, andere Spieler verzichteten selbst auf eine Teilnahme.

Die deutsche Olympia-Mannschaft war am Mittwoch durch ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste bereits nach der Vorrunde bei Olympia ausgeschieden. Schon am Donnerstag wollte die Mannschaft die Heimreise nach Deutschland antreten. Hörmann sagte: «Natürlich ist es schade, dass sich das DFB-Team um Stefan Kuntz nicht für die Finalrunde qualifizieren konnte. Wir hätten das Team gerne im olympischen Dorf für die kommenden Spiele begrüßt.»

Trapschütze Löw verpasst olympisches Finale

TOKIO: Trapschütze Andreas Löw hat das olympische Finale verpasst.

Der 39 Jahre alte Sportsoldat aus Ansbach, der in Rio 2016 Sechster im Doppeltrap wurde, kam am Donnerstag in Tokio nach zweitägiger Qualifikation auf der Asaka Shooting Range auf Rang 14. Der Weltcup-Zweite aus dem Vorjahr in Nikosia leistete sich nach nur zwei Fehlern am Vortag erneut zwei Fehlschüsse. Das reichte mit insgesamt 121 Scheiben im hochkarätigen Feld nicht für das Finale der besten Sechs.

Max Kruse: «Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe»

TOKIO: Fußballprofi Max Kruse hat auf Behauptungen über sein Liebesleben reagiert. «Leider muss ich mich nach dem Ausscheiden bei den Olympischen Spielen direkt zu einem privaten Thema äußern», schrieb Kruse am Donnerstag in seiner Instagram-Story. Tags zuvor waren die deutschen Fußballer beim olympischen Turnier nach einem 1:1 gegen die Elfenbeinküste bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Nach dem zweiten Gruppenspiel hatte der Bundesliga-Profi von Union Berlin vor laufender Kamera seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag gemacht. In der «Bild»-Zeitung meldete sich nun ein Model zu Wort und berichtete von einer angeblichen Affäre mit dem 33-Jährigen im Januar.

«Die Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe. Dies als wichtige Klarstellung zur Behauptung oder Fragestellung», schrieb Kruse in den sozialen Netzwerken. «Unsere Beziehung ist vollkommen intakt, wir sind ehrlich zueinander und vor allem glücklich!!! Gerade deshalb beschäftigen wir uns auch nicht mit Frauen, die versuchen, auf unsere Kosten Aufmerksamkeit zu bekommen», schrieb Kruse zudem. Freundin Dilara versah Kruses Beitrag bei Instagram mit einem roten Herz.

Amerikaner Dressel feiert Olympia-Gold über 100 Meter Freistil

TOKIO: Caeleb Dressel hat bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille über 100 Meter Freistil gewonnen. Der 24 Jahre alte Amerikaner setzte sich am Donnerstag in olympischer Rekordzeit von 47,02 Sekunden knapp vor dem Australier Kyle Chalmers durch. Bronze ging an den Russen Kliment Kolesnikow.

Nach seinem Sieg schwang sich Dressel auf die Leine, die die Bahnen voneinander trennt, und reckte jubelnd beide Zeigefinger in die Luft. Mit «USA, USA»-Sprechchören feierte sein Team auf der Tribüne im Tokyo Aquatics Centre den Erfolg. Für Dressel war es das erste Einzel-Gold bei Olympischen Spielen. In Tokio und 2016 in Rio de Janeiro hatte er insgesamt dreimal Gold mit Staffeln gewonnen.

Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Südkorea hatte er sechs Goldmedaillen geholt.

DFB-Trainer Kuntz: Körper gibt Signale, dass er an der Grenze ist

RIFU: Die Strapazen der vergangenen Monate haben auch bei DFB-Trainer Stefan Kuntz deutliche Spuren hinterlassen. «Mein Körper gibt deutliche Signale, dass er an der Grenze ist», sagte der 58-Jährige nach dem verpassten Einzug der deutschen Fußballer ins Olympia-Viertelfinale. Der Saarländer will nun ein paar Wochen wegfahren und das Handy ausschalten. Erst dann mache er sich Gedanken über seine berufliche Zukunft, sagte er.

Zuletzt war über einen Abschied von Kuntz spekuliert worden. Auch die Mannschaft hält anscheinend einen Verbleib des Trainers für nicht sicher. «Falls es das letzte Spiel von Stefan Kuntz war, ist es bitter. Er hat uns zu einer Einheit geformt», sagte Abwehrspieler Jordan Torunarigha nach dem Olympia-Aus.

Für Kuntz war es mit zwei großen Turnieren ein kräftezehrender Sommer. Im Juni hatte er mit der U21 noch den EM-Titel geholt, schon rund einen Monat später ging es zu den Olympischen Spielen nach Japan. Dazwischen war er als TV-Experte für die ARD bei der EM im Einsatz.

Am Mittwoch war Kuntz mit seinem Team durch ein 1:1 gegen die Elfenbeinküste bereits nach der Vorrunde bei Olympia ausgeschieden. Schon am Donnerstag wollte die Mannschaft die Heimreise nach Deutschland antreten.

Algerischer Radsportler zu Moster: «Kein Kamelrennen bei Olympia»

TOKIO: Der algerische Radsportler Azzedine Lagab hat auf die rassistische Entgleisung des deutschen Rad-Sportdirektors Patrick Moster reagiert. «Nun, es gibt kein Kamelrennen bei Olympia, deshalb betreibe ich Radsport. Wenigstens war ich in Tokio dabei», schrieb Lagab auf Twitter. Im olympischen Einzelzeitfahren hatte Moster für einen Eklat gesorgt, als er den Kölner Nikias Arndt mit rassistischen Worten anfeuerte, den vor ihm fahrenden Lagab einzuholen. Moster hatte sich für seine Wortwahl entschuldigt, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hatte es ein klärendes Gespräch gegeben. Weitere Konsequenzen blieben bisher aus.

Nach Arndt selbst hatte auch der nicht bei Olympia startende Rick Zabel Mosters Entgleisung als einer von wenigen Sportlern verurteilt. «Auf der einen Seite verstehe ich alle SportlerInnen, die nichts dazu sagen, weil man Angst davor hat, selbst in die Schusslinie zu geraten, wenn man seine Meinung äußert oder einfach nicht mehr für eine EM, WM oder Olympia nominiert wird», schrieb der Profi und Sohn des früheren Radstars Erik Zabel bei Instagram. «Auch wenn ich selber nicht bei den Olympischen Spielen dabei bin, schäme ich mich für die Aussagen.»

Zabel kritisierte, dass es nach dem Rennen nur eine «lapidare Entschuldigung» gegeben habe. «Ich persönlich kann nicht verstehen, dass nach diesem Verhalten nicht sofortige Konsequenzen vom BDR oder DOSB getroffen worden sind.» Wenn man olympische Werte und Anti-Rassismus-Kampagnen nachhaltig glaubhaft vertreten wolle, dürfe ein solcher Vorfall nicht geduldet werden.

FC Bayern verliert Test gegen Gladbach 0:2

MÜNCHEN: 16 Tage vor dem Duell um Punkte im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Beim 0:2 (0:0) des deutschen Fußball-Meisters traten beide Mannschaften am Mittwochabend vor 6000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena allerdings noch ohne etliche Topspieler an. Julian Nagelsmann wartet in der Vorbereitung auch nach dem dritten Testspiel weiter auf den ersten Sieg als Bayern-Coach. Hannes Wolf (59. Minute) mit einem Volleyschuss und Michael Wentzel (76.), der erfolgreich abstaubte, erzielten die Tore für das Team des ebenfalls neuen Gladbach-Trainers Adi Hütter.

Özil hofft auf Besuch von Löw bei Fenerbahce-Heimspiel

BERLIN: Drei Jahre nach seinem von Rassismusvorwürfen begleiteten Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Mesut Özil Bereitschaft zu einem Treffen mit dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw signalisiert. Im am Mittwoch erschienenen neuen DFB-Journal schrieb Özil im Rahmen der Würdigungen für den nach der Europameisterschaft ausgeschiedenen Löw: «Ich weiß ja von Jogi, dass er Sympathien für Fenerbahce hat. Daher hoffe ich, dass er uns in der kommenden Saison auch mal bei einem Heimspiel in Istanbul besuchen wird. Er wäre auf jeden Fall eingeladen!» Löw hatte nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM erklärt, er rechne fest mit einer Aussprache mit Özil, der inzwischen bei Fenerbahce Istanbul spielt.

Götze mit Eindhoven in nächster Quali-Runde für Champions League

ISTANBUL: Mario Götze hat mit der PSV Eindhoven souverän die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation erreicht. Der Fußball-Weltmeister von 2014 siegte mit dem niederländischen Club im Rückspiel der zweiten Runde 2:1 (1:0) bei Galatasaray Istanbul. Den Grundstein zum Weiterkommen hatte Eindhoven schon mit dem 5:1 daheim im Hinspiel gelegt, zu dem Götze zwei Treffer beisteuerte. Auch an beiden Toren in Istanbul war Götze am Mittwochabend beteiligt. In der dritten Runde trifft Ex-Meister PSV auf den FC Midtjylland aus Dänemark, der Celtic Glasgow nach dem 1:1 im Hinspiel daheim mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung bezwang.

Weitere Darmstädter Spieler positiv getestet - Spielabsage droht

DARMSTADT: Bei Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 gibt es vier weitere Corona-Fälle. Der Zweitliga-Partie an diesem Freitag beim Karlsruher SC droht daher eine Absage. «Aktuell haben wir 14 Feldspieler, davon vier U19-Spieler. Die Wettbewerbsgleichheit ist damit in Frage gestellt. Sofern eine Absetzung möglich wäre, werden wir dies anstreben», sagte Tom Eilers, bestellter Vertreter des Präsidiums für den Lizenzspielerbereich, am Mittwoch in Darmstadt. Schon in der Vorwoche waren drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, fünf weitere Profis mussten in Quarantäne.

Bayer 1:5 im 135-Minuten-Test - Schweigeminute für Explosions-Opfer

LEVERKUSEN: Im zweiten Test unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen eine klare Niederlage kassiert. Wenige Tage nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg musste die Werkself am Mittwoch in dem ungewöhnlichen Format über drei Halbzeiten und insgesamt 135 Minuten Spielzeit ein 1:5 gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Utrecht hinnehmen. Bayer ging im neben der BayArena gelegenen Ulrich-Haberland-Stadion zwar durch Neuzugang Mitchel Bakker (50. Minute) in Führung. Doch dann drehten die Gäste die Partie. Der vom Schweizer Serienmeister Young Boys Bern gekommene Seoane vereinbarte das Format, um allen Spielern genug Einsatzzeit zu geben.

Eishockey-Torwart Grubauer wechselt zu NHL-Neuling Seattle

SEATTLE: Der deutsche Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer wechselt innerhalb der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL von Colorado Avalanche zu Seattle Kraken. Wie der zur künftigen Saison neu in die Liga aufgenommene Club am Mittwoch mitteilte, erhält Grubauer einen Sechsjahresvertrag, der mit insgesamt 35,4 Millionen Dollar dotiert ist. Der 29 Jahre alte gebürtige Rosenheimer hütete in den vergangenen drei Spielzeiten das Tor von Ex-Meister Colorado und gehört inzwischen zu den Top-Keepern der NHL. 2018 gehörte er als zweiter Torwart zum Team von Meister Washington Capitals, für das er seit der Saison 2012/2013 spielte.

Bayerns Basketballer in erster Pokalrunde gegen Bamberg

KÖLN: Titelverteidiger FC Bayern München empfängt in der ersten Runde des deutschen Basketball-Pokals den früheren Serienmeister Brose Bamberg. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Geschäftsführer Stefan Holz und den Boxer Nelvie Tiafack am Mittwoch in Köln. Auch Meister und Pokalfinalist Alba Berlin startet mit einem Heimspiel und erwartet die Telekom Baskets Bonn. Der Hauptrunden-Sieger der vergangenen BBL-Spielzeit, MHP Riesen Ludwigsburg, trifft auswärts auf die Hakro Merlins Crailsheim. Die erste Runde wird am 2. und 3. Oktober ausgespielt, das Top Four ist für den 19. und 20. Februar geplant.

Tennisprofi Altmaier im Viertelfinale bei Turnier in Kitzbühel

KITZBÜHEL: Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel erreicht. Der letztjährige French-Open-Achtelfinalist gewann am Mittwoch 6:4, 6:4 gegen den Italiener Marco Cecchinato, der bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris sogar schon im Halbfinale stand. Altmaier trifft in der Runde der letzten acht Spieler auf den Italiener Gianluca Mager. Erst in der vorigen Woche hatte sich Altmaier beim ATP-Turnier im kroatischen Umag bis ins Halbfinale vorgespielt. Der 22-Jährige aus Kempen ist derzeit die Nummer 135 der Weltrangliste. Das Sandplatzturnier in Kitzbühel ist mit knapp 420.000 Euro dotiert.