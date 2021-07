Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.21 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«Hospodarske noviny»: Olympia könnte Tokio teuer zu stehen kommen

PRAG: Vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Wenn im neuen Nationalstadion in Tokio das Olympische Feuer entzündet wird, werden nur ausgewählte Funktionäre im Zuschauerraum sitzen. Heimischen Fans und Besuchern aus aller Welt bleibt die Teilhabe an der Eröffnungszeremonie ebenso wie an den sportlichen Wettkämpfen versagt. Die Corona-Pandemie und die strengen japanischen Quarantäneregeln lassen keine andere Wahl. Unter diesen Umständen ist es bereits ein Erfolg, dass die größte Sportveranstaltung der Welt überhaupt stattfinden kann. Im Olympia-Budget dürfte sich nun mit Sicherheit ein riesiges Loch auftun, allein wegen des Verlusts an Eintrittsgeldern. Doch selbst in normalen Zeiten endeten schon manche Olympischen Spiele in einer wirtschaftlichen Katastrophe. Dass die Austragung Olympischer Spiele selbst die Kräfte mittelgroßer Länder übersteigen kann, zeigten anschaulich die Spiele von Athen 2004.»

«Dziennik»: Die merkwürdigsten Olympischen Spiele der Geschichte

WARSCHAU: Die polnische Wirtscheimhaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» kommentiert am Donnerstag die Umstände der bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio:

«Dieses Olympia wird als eines der merkwürdigsten in die Geschichte eingehen, vielleicht sogar als die merkwürdigste überhaupt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste ist die Pandemie. Bei den Wettkämpfen wird kein Publikum dabei sein, das olympische Dorf ist vom Rest der Stadt isoliert, die Sportler müssen Masken tragen und sich täglich testen lassen. Dazu kommen Ängste, dass die Sportler in großer Hitze antreten müssen. Der Juli ist in Tokio sehr heiß, weshalb die letzten olympischen Spiele dort 1964 im Oktober stattfanden. In den Sportobjekten wurden sogar Nebelmaschinen installiert, die in der Hitze Erleichterung bringen sollen.

Am merkwürdigsten allerdings ist die Einstellung der japanischen Gesellschaft zu diesen Spielen. Umfragen zeigen seit Monaten, dass weniger als die Hälfte der Japaner finden, dass diese Spiele stattfinden sollten. Sie fürchten, dass die Pandemie noch schlimmer wird, und sind der Ansicht, die Spiele seien ihnen vom Internationalen Olympischen Komitee aufgezwungen worden.»

Nach Kritik: IOC will Kniefall-Bilder bei Olympia zeigen

TOKIO: Die Bilder von knienden Sportlerinnen und Sportlern bei Olympia werden nach dem Einlenken des IOC künftig auch in Kurzvideos auf den offiziellen Kanälen der Organisatoren in den Sozialen Medien gezeigt. Weil am ersten Tag der Wettbewerbe von Tokio der Kniefall von fünf Frauenfußball-Teams vor ihren Spielen in den Zusammenschnitten der Partien fehlte, hatte es Kritik am Internationalen Olympischen Komitee gegeben. «Das IOC zeigt die Spiele auf seinen eigenen und selbst betriebenen Plattformen, und solche Momente werden auch einbezogen», teilte das IOC am Donnerstag mit und ändert damit anscheinend seine Praxis.

Am Mittwoch hatten die Frauen-Teams aus Großbritannien, Chile, den USA, Schweden und Neuseeland aus Protest gegen Rassismus kurz vor dem Anpfiff gekniet. Das IOC hatte zuletzt nach langen Diskussion die Regel 50 der olympischen Charta gelockert, die politische Gesten und Aussagen auf dem Spielfeld und bei Medaillen-Zeremonien verbietet. Protest-Aktionen wie der Kniefall oder die erhobene Faust sind vor Beginn eines Wettbewerbs nun möglich, danach auf Siegerpodien aber weiter untersagt.

Die jeweils zuständigen Verbände besitzen zudem ein Vetorecht. So hat der Schwimm-Weltverband Fina allen Athleten jegliche politische Gesten oder Zeichen des Protests am Beckenrand verboten.

Olympia-Spieler Torunarigha hakt Rassismus-Vorfall ab

TOKIO: Olympia-Auswahlspieler Jordan Torunarigha will sich mit dem rassistischen Vorfall im Vorbereitungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Honduras nicht mehr groß beschäftigen. «Das Thema ist für mich gegessen», sagte der 23 Jahre alte Fußball-Profi von Hertha BSC im Interview der «Bild» (Donnerstag). «Wir haben ein Statement dazu abgegeben, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen.» Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio startet das deutsche Team an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) in Yokohama mit der Neuauflage des Finals von Rio 2016 gegen Olympiasieger Brasilien ins Turnier.

Am Samstag hatte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz den Test gegen Honduras fünf Minuten vor Ende abgebrochen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes war Verteidiger Torunarigha in der Partie in Wakayama rassistisch beleidigt worden. Daraufhin verließ die deutsche Mannschaft den Platz und setzte ein deutliches Zeichen. Die Delegation aus Honduras sprach später von einem Missverständnis.

Torunarigha freut sich trotz des Vorfalls auf Olympia und die besondere Atmosphäre. Jeder, der Olympia kenne, wisse, dass dies eines der wichtigsten Turniere der Welt sei, sagte er. «Egal, ob mit oder ohne Fans, es ist eines der schönsten Erlebnisse, hier zu sein. Ich freue mich total, hier zu sein, und will mein Bestes für Deutschland geben.»

TOKIO: Guinea wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Das teilte das Sportministerium des westafrikanischen Landes am Mittwochabend mit. Als Grund wurden die steigende Zahl der Corona-Infektionen und die Sorge um die Gesundheit der Athletinnen und Athleten genannt. Die Delegation hätte aus fünf Aktiven bestanden. Guinea ist das zweite Land nach Nordkorea, das gar keine Sportler nach Japan entsenden wird. Die Olympischen Spiele werden am Freitag offiziell eröffnet.

Mit Musik durchs olympische Dorf: Fechterin Ebert genießt Stimmung

TOKIO: Florettfechterin Leonie Ebert ist angesichts der coronabedingten Einschränkungen von der Stimmung im olympischen Dorf positiv überrascht. «Es ist krass. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Stimmung ein bisschen angespannter ist», sagte Ebert der Deutschen Presse-Agentur. «Aber man sieht zum Beispiel viele Leute, die mit Musik durch Dorf laufen. Ich habe das Gefühl, dass alle respektvoll Abstand halten, aber Olympia trotzdem total feiern.» Besonders Athleten aus Mannschaftssportarten sind den Fechtern bislang mit Musikboxen aufgefallen.

«Man merkt, dass alle total froh sind nach diesem einen Jahr Verzögerung endlich im Dorf zu sein und endlich diese Spiele wahrnehmen zu können», sagte die 21-Jährige.

Ihr Nationalteamkollege André Sanita sagte: «Es kommt auf jeden Fall olympische Stimmung auf, einfach nur, weil so viele Nationen und Sportarten in einem Dorf zusammen sind.» Wegen Corona müsse man sich ja nicht mit anderen Nationen an einen Tisch setzen und sich unterhalten. «Man muss es ja nicht provozieren», sagte er. «Aber wenn man sich mal draußen sieht und sich unterhält, ist es eigentlich kein Problem.» Die Sportler müssen im gesamten olympischen Dorf Schutzmasken tragen.

Kreativdirektor der Olympia-Eröffnungsfeier von Aufgaben entbunden

TOKIO: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben Kentaro Kobayashi, den Kreativdirektor der Eröffnungsfeier, von seinen Aufgaben entbunden. Die Entscheidung wurde am Donnerstag nur einen Tag vor der Eröffnung im Nationalstadion der japanischen Hauptstadt bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Grund dafür ist ein humoristisches Stück, in dem sich Kobayashi vor Jahren über den Holocaust lustig gemacht haben soll. Das gesamte aktuelle Programm der Eröffnung solle nun noch einmal genau überprüft werden, sagte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto. Der Schritt ist ein weiterer Schlag für die Organisatoren der Olympischen Spiele, die wegen der Corona-Pandemie nahezu vollständig ohne Zuschauer stattfinden.

Zuvor war bereits der Komponist für die Eröffnungsfeier, der Japaner Keigo Oyamada, wegen Mobbings von behinderten Kindern in seiner Schulzeit zurückgetreten. Am Montag hatte der heute 52-Jährige bekanntgegeben, aus dem Kreativteam für die Spiele auszuscheiden. Zuletzt hatte ein früherer Zeitschriftenbericht, in dem er vom Mobbing in seiner Schulzeit erzählt hatte, vor den Sommerspielen für eine Kontroverse gesorgt. Oyamada, der auch im Westen unter dem Namen Cornelius bekannt ist, entschuldigte sich daraufhin. Hashimoto bedauerte am Donnerstag, dass man zu lange gebraucht habe, um sich von Oyamada zu trennen.

Positiver Corona-Test: Russischer Schwimmer Borodin verpasst Olympia

TOKIO: Der russische Schwimm-Europameister Ilja Borodin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst die Olympischen Spiele in Tokio. Der 18-Jährige, der bei der EM in Budapest im Mai Gold über 400 Meter Lagen gewonnen hatte, habe keine Symptome, berichtet die russische Staatsagentur Tass und beruft sich auf den Vizepräsidenten des russischen Schwimm-Verbands, Viktor Awdijenko. Das Fehlen Borodins bei Olympia sei «ein großer Verlust», sagte Awdijenko.

Russland ist wegen Doping-Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada mit reduzierter Stärke bei Olympia vertreten. Die russischen Sportler dürfen in Tokio nicht unter ihrer Flagge antreten, auch ihre Hymne ist bei den Sommerspielen verboten.

Petition fordert Schweigeminute bei Olympia für Atombombenopfer

TOKIO: Hiroshimas Ex-Bürgermeister Tadatoshi Akiba möchte, dass bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Schweigeminute für die Opfer des Atombombenabwurfs von 1945 eingelegt wird. Zu diesem Zweck startete der 78-Jährige am Tag des umstrittenen Hiroshima-Besuchs von IOC-Chef Thomas Bach eine Online-Petition, die bis zum Donnerstag von mehr als 3400 Menschen unterzeichnet wurde. Eine Bürgergruppe hatte Bach vorgeworfen, sein Besuch sei politisch motiviert. «Er sollte nichts dagegen haben, wie wichtig es ist, die Botschaft von Hiroshima und Nagasaki in der Welt zu verbreiten», so Akiba in der Petition.

Darin regt er an, dass die Athleten und Menschen in aller Welt am 6. August um 08.15 Uhr Ortszeit eine Schweigeminute einlegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der US-Bomber Enola Gay an jenem Tag im Jahr 1945 die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem Namen «Little Boy» über der Stadt im Westen des Landes abgeworfen. Schätzungsweise 140.000 Menschen starben, mehr als die Hälfte sofort. Drei Tage nach Hiroshima warfen die Amerikaner eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich.

Hiroshima ist heute ein weltweites Symbol für Krieg und für Frieden. Mit der Schweigeminute solle nicht nur den Toten der beiden Städte, sondern aller Kriegsopfer gedacht werden, regte Akiba an.

Zwölf weitere Corona-Fälle bei Olympia - Zwei Athleten positiv

TOKIO: Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio haben die Organisatoren zwölf weitere Corona-Fälle vermeldet. Wie das Organisationskomitee in dem am Donnerstag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, gehören zu den Betroffenen zwei Athleten, die in Japan im olympischen Dorf wohnen. Beide Personen sind keine Japaner. Insgesamt stieg die Zahl der positiven Tests, die seit dem 1. Juli ermittelt wurden, auf 87.

Nach Angaben der Organisatoren sind zwei weitere Personen aus dem olympischen Dorf betroffen, dabei handelt es sich nicht um Sportler. Die vier Bewohner des Dorfes mussten sich in Quarantäne begeben.

Sörgel: Olympia in Tokio mit Zuschauern wäre «unverantwortlich»

TOKIO: Pharmakologe Fritz Sörgel hätte die Durchführung der am Freitag in Tokio beginnenden Olympischen Spiele während der Corona-Pandemie mit Zuschauern für «unverantwortlich» gehalten. «IOC-Boss Thomas Bach drängte zuletzt ja sogar doch noch auf die Zulassung von Zuschauern, weil Tokio seiner Meinung nach keine Probleme mit dem Virus hat. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg», sagte Sörgel in einem Interview der «Frankfurter Rundschau» (Donnerstag: «Er ist rücksichtslos. Um ehrlich zu sein: mit Zuschauern bei einer solchen Veranstaltung und an so vielen Orten, das ist doch gar nicht denkbar.»

Der Nürnberger Sörgel stört sich auch an Aussagen, dass in Tokio für die Anwesenden aus aller Welt keinerlei Gefahr bestehe. «Wer sagt, die Spiele seien sehr sicher und es könne nichts passieren, lügt die Menschen an», sagte Sörgel. Nach Japan reisen in diesen Tagen Athleten aus über 200 Ländern, «und viele Länder haben bei weitem nicht den medizinischen Standard wie wir in Europa», sagte er. Neue Virus-Mutationen seien «da nicht auszuschließen. Die Austragung dieser Spiele ist an Komplexität nicht zu übertreffen.»

Für Sörgel gibt der Deutsche Bach an der IOC-Spitze in Japan keine gute Figur ab. «Er benimmt sich wirklich wie ein Staatsmann, aber sie wollten ihn dort gar nicht sehen», sagte Sörgel zu einem Besuch Bachs in Hiroshima: «Seine Chancen, den ersehnten Nobelpreis - das wurde ja nach den letzten Olympischen Spielen ernsthaft diskutiert - zu bekommen, sinken, da hilft auch der Hiroshima-Besuch nicht.» Selbst wenn die Spiele komplikationslos verlaufen würden, «dürfte es nichts werden, weil das Nobelkomitee den brutalen Druck auf Japan und den irrsinnigen Ressourcenverbrauch berücksichtigen muss», sagte Sörgel.

Sperre: WM-Dritter Quiñónez verpasst olympische Leichtathletik-Rennen

BERLIN: Medaillenanwärter Alex Quiñónez aus Ecuador darf nicht bei den olympischen Leichtathletik-Wettbewerben in Tokio starten. Der WM-Dritte über 200 Meter ist am Mittwoch wegen drei verpasster Dopingkontrollen binnen zwölf Monaten für ein Jahr gesperrt worden. Das teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics (AIU) mit. Die Sperre des 31-jährigen Quiñónez läuft seit dem 25. Juni, dem Tag seiner vorläufigen Suspendierung.

Silber-Gewinner Petersen bedauert viele Absagen für Olympia-Auswahl

BERLIN: Silbermedaillengewinner Nils Petersen kann die vielen Absagen aus Deutschland für das olympische Fußball-Turnier in Japan nicht nachvollziehen. Für ihn habe es nie zur Debatte gestanden, seine Teilnahme an den Spielen 2016 abzusagen. «Es ist immer eine Ehre, für Deutschland aufzulaufen, und Olympia ist noch mal etwas ganz Besonderes», sagte der Profi vom SC Freiburg dem Nachrichtenportal «watson» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. An diesem Donnerstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) startet die deutsche Mannschaft in Yokohama gegen Brasilien ins Olympia-Turnier, Trainer Stefan Kuntz hat dann nur 15 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung, möglich wäre ein Kader mit 22 Akteuren gewesen.