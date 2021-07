Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.07.21 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Schimmelpfennig zu Basketballer Saibou: «Akzeptierter Teil des Teams»

TRIER: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat keine Probleme mit einer Olympia-Teilnahme des umstrittenen Basketballers Joshiko Saibou. «Die Äußerungen waren damals nicht gut, aber er hat sich dafür inzwischen entschuldigt. Auch Joshiko Saibou hat sich für Tokio qualifiziert, wurde wie alle Qualifizierten einem Integrity Check unterzogen und wird in Tokio nun unter Einhaltung aller Corona-Regeln als akzeptierter Teil des Teams Basketball an den Spielen teilnehmen können», sagte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission in Tokio und DOSB-Vorstand Leistungssport.

Saibou hatte 2020 an Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen. Bei den Veranstaltungen waren Anhänger von Verschwörungstheorien und rechte Gruppierungen dabei gewesen. Dass er sich von diesen nicht schon früher distanziert habe, sei ein Fehler gewesen, räumte Saibou jüngst ein. «Ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt auch nur eine Verschwörungstheorie verbreitet. Weder persönlich noch auf Social Media», sagte der 31-Jährige in einem dpa-Interview.

Saibou hat das Thema für sich abgehakt. Er sei teamintern super aufgenommen worden, «ich habe es aber auch nicht anders erwartet», erklärte der Aufbauspieler am Mittwoch bei einem Medientermin in Trier. «Wir fokussieren uns auf den Basketball, und das ist das, wofür wir hier sind. Alles andere ist in der Außenwelt», betonte Saibou.

Friedensnobelpreisträger Yunus erhält olympischen Lorbeer

TOKIO: Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesch wird vom Internationalen Olympischen Komitee während der Eröffnungsfeier der Spiele in Tokio ausgezeichnet. Wie das IOC am Donnerstag mitteilte, wird der 81-Jährige am Freitag kommender Woche den olympischen Lorbeer (Olympic Laurel) erhalten. Yunus ist der zweite Preisträger nach dem kenianischen Leichtathletik-Olympiasieger Kipchoge Keino vor fünf Jahren in Rio de Janeiro.

Das IOC würdigt mit der Auszeichnung die Verdienste von Yunus für seine Projekte im Sport. Der Wirtschaftsfachmann erhielt 2006 den Friedensnobelpreis für seine Idee, sogenannte Mikrokredite ohne Sicherheiten vor allem an Frauen zu vergeben, damit sie sich aus ihrer Armut befreien können. Der Yunus Sports Hub fungiert nach eigenen Angaben als Netzwerk für lokale Lösungen im Sport und durch Sport.

Yunus unterstütze Athletinnen und Athleten dabei, bei einer unternehmerischen Karriere nach dem Sport sozial verantwortlich zu handeln, hob IOC-Präsident Thomas Bach hervor. Für die kommenden Sommerspiele 2024 in Paris helfe er bei der Entwicklung eines Modells, das einen minimalen Einfluss auf die Erde habe und größtmögliche Nachhaltigkeit für die Menschen des Gastgeberlandes ermögliche. «Wir sind sehr dankbar dafür, dass er all dies für die olympische Gemeinschaft tut», sagte Bach. Yunus betonte, der Sport könne Leben verändern, und rief dazu auf, dessen Kraft zu nutzen. Die Olympischen Spiele in Tokio beginnen am 23. Juli und enden am 8. August.

Timo Horn traut Fußballern bei Olympia trotz Absagen etwas zu

FRANKFURT/MAIN: Olympiasilbermedaillengewinner Timo Horn glaubt auch bei der aktuellen deutschen Fußball-Auswahl an ein gutes Abschneiden im olympischen Turnier. Darüber zu jammern, dass nicht alle 22 Kaderplätze gefüllt werden konnten, bringe niemandem etwas, schrieb Horn in einer Kolumne für den «Kicker» (Donnerstag). «Vor fünf Jahren war es auch nicht viel anders als heute. Durch den Erfolg, den wir damals dann hatten, waren die Probleme vorab vergessen», schrieb der Torwart, der 2016 in Brasilien erst im Elfmeterschießen an Olympiasieger Brasilien scheiterte. Beide Teams treffen nun zum Start in der Gruppenphase aufeinander.

«Richtig weit zu kommen, sollte allerdings auch in diesem Jahr wieder unser Anspruch sein», schrieb Horn. «Ich drücke der Mannschaft die Daumen und bin sicher: Wenn sie schnell als Team zusammenwächst, dann ist auch in Japan einiges für die Jungs möglich.»

Die deutschen Fußballer bestreiten das Olympia-Turnier in Tokio mit nur 18 Spielern. Erlaubt wäre ein Olympia-Kader mit 22 Akteuren, die sich angesichts der bevorstehenden Bundesligasaison aber nicht finden ließen. Das DFB-Team trifft in der Vorrunde neben Brasilien noch auf Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

Spieler der US-Basketballer im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll

LAS VEGAS: Wenige Tage vor der Abreise zu den Olympischen Spielen gibt es in der Basketball-Nationalmannschaft der USA offenbar einen Coronaverdachtsfall.

«Ein Mitglied der Herren- Nationalmannschaft der USA ist im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll», teilte der Verband am Donnerstag (Ortszeit) mit. Angaben dazu, aus welchen Gründen und um welchen Spieler es sich handelt, machte der Verband keine.

Wechsel perfekt: Donnarumma unterschreibt Vertrag bis 2026 in Paris

PARIS: Der Wechsel von Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand zu Paris Saint-Germain ist perfekt. Der 22 Jahre alte Europameister unterschrieb beim Champions-League-Finalisten von 2020 einen Vertrag bis 2026, wie PSG am Mittwoch mitteilte. Donnarumma war bei der Europameisterschaft als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Im Finale der EM gegen England hatte er zwei Elfmeter gehalten und so den 3:2-Sieg Italiens im Elfmeterschießen gesichert.

Pogacar gewinnt Königsetappe der Tour de France

COL DU PORTET: Top-Favorit Tadej Pogacar hat die Königsetappe der 108. Tour de France gewonnen. Der slowenische Radfahrer siegte am Mittwoch auf dem 2215 Meter hohen Col du Portet und feierte seinen zweiten Tageserfolg. Zweiter wurde nach 178,4 Kilometern von Muret auf den Pyrenäen-Pass der Däne Jonas Vingegaard vor Richard Carapaz aus Ecuador. In der Gesamtwertung gab es am französischen Nationalfeiertag die erwarteten Verschiebungen. Spitzenreiter Pogacar liegt nun 5:39 Minuten vor Vingegaard und 5:43 Minuten vor Carapaz.

Haas-Teamchef plant auch für 2022 mit Mick Schumacher

SILVERSTONE: Haas-Teamchef Günther Steiner rechnet auch für die kommende Formel-1-Saison mit einem Verbleib von Mick Schumacher bei dem US-Rennstall. «Im Moment sieht es aus, als ob wir nächstes Jahr mit derselben Fahrerpaarung fahren. Wir müssen noch ein paar Details klären, aber sonst ist alles klar», sagte Steiner RTL im Interview am Mittwoch. «Es sollte alles so bleiben wie dieses Jahr.»

Tennis: Nach Kohlschreiber auch Koepfer in Hamburg ausgeschieden

HAMBURG: Dominik Koepfer ist als letzter deutscher Spieler beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Profi aus Furtwangen musste sich im Achtelfinale trotz eines starken Auftritts dem an eins gesetzten French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:7 (2:7), 3:6 geschlagen geben. Zuvor war bereits Philipp Kohlschreiber gescheitert. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag vor 2300 Zuschauern bei den Hamburg European Open dem an Nummer sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic nach einer ebenfalls guten Leistung mit 5:7, 6:4, 3:6.

Englischer Fußballnationalspieler Sancho beklagt Rassismus

LONDON: Nach Marcus Rashford hat sich auch der englische Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho zu den rassistischen Beleidigungen nach seinem vergebenen Elfmeter im EM-Finale geäußert. Es sei «traurigerweise nichts Neues», schrieb der 21-Jährige auf Instagram und fügte hinzu: «Wir müssen als Gesellschaft besser lernen, Leute zur Verantwortung zu ziehen». Gleichzeitig zeigte sich der Borussia-Dortmund-Spieler, dessen Wechsel zu Manchester United unmittelbar bevorsteht, aber auch zuversichtlich. «Hass wird niemals siegen», schrieb Sancho.

Schalke-Torhüter Schubert wechselt nach Arnheim

GELSENKIRCHEN: Markus Schubert wechselt vom FC Schalke 04 zu Vitesse Arnheim. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23 Jahre alte Schlussmann beim niederländischen Erstligisten einen Dreijahresvertrag. Er ist damit der 20. Profi, der den Absteiger aus der Fußball-Bundesliga in diesem Sommer verlässt. Dem Vernehmen nach erfolgte der Transfer trotz eines Vertrages bis 2023 ablösefrei.

Schwimm-Duo aus Russland kurz vor Tokio suspendiert

MOSKAU: Veronika Andrussenko und Alexander Kudaschew aus Russland sind kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio vom Schwimmverband Fina vorläufig suspendiert worden. Grund sind laut Mitteilung des Verbandes Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Grundlage sind demnach von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vorgelegte Beweise aus der Untersuchung von Materialien aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor. Weitere Details nannte die Fina am Mittwochabend nicht.