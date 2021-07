Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

DFB-Verantwortlicher bedauert Olympia-Stellenwert in der Bundesliga

BERLIN: Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund hat die Einstellung einiger Bundesliga-Clubs mit Blick auf die Olympia-Abstellungen bedauert. «Schade, dass der Stellenwert bei einigen Spielern und Vereinen in Deutschland nicht so hoch ist, obwohl wir mit der Silbermedaille 2016 in Brasilien einen tollen Erfolg feiern konnten, auf den am Ende viele stolz waren», Joti Chatzialexiou dem «Kicker» (Donnerstag).

Am kommenden Montag ist Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee. Dann wird auch der Deutsche Fußball-Bund sein 22-köpfiges Aufgebot für das Männer-Turnier bekannt geben. Die Auswahl erfolgt aus einem Pool von 54 Spielern. Spielberechtigt sind Akteure der Jahrgänge 1997 und jünger - bis zu drei Akteure dürfen aber älter sein.

Andere Nationen wie Spanien, wo gar sechs EM-Spieler mit zu Olympia fahren sollen, bekämen mehr Unterstützung seitens der Clubs, sagte Chatzialexiou. Bei den Spaniern ist Leipzigs Dani Olmo dabei. In der Bundesliga gebe es aber auch positive Ausnahmen, sagte der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften.

Namentlich lobte er Union Berlin, das neben Routinier Max Kruse in Cedric Teuchert einen weiteren Profi abstellen würde, Hertha (Arne Maier und Jordan Torunarigha) und den FC Augsburg (Marco Richter und Felix Uduokhai).

Samoa sagt Olympia-Teilnahme der Gewichtheber wegen Corona ab

APIA: Der Inselstaat Samoa hat die Teilnahme seines Gewichtheber-Teams an den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Grund seien die weiterhin hohen Corona-Zahlen in Japan, teilte das Nationale Olympische Komitee (SASNOC) am Donnerstag mit. Insgesamt hätten sich elf Athleten aus Samoa für die Spiele qualifiziert, von denen aber nur drei tatsächlich in dem Archipel lebten, sagte SASNOC-Präsident Patrick Fepulea'i.

Dabei handele es sich um Gewichtheber. Die anderen Sportler lebten in Australien und Neuseeland, einer sei bereits in Japan, hieß es. Diese sieben Sportler dürften teilnehmen.

Zuvor hatte der Sender «Radio New Zealand» unter Berufung auf Kommunikationsminister Afamasaga Rico Tupa'i über eine mögliche Olympia-Absage Samoas berichtet. «Wir verstehen die Logik hinter der Regierungsentscheidung voll und ganz, insbesondere die Notwendigkeit, Samoa vor dem Virus zu schützen, speziell vor der neuen Variante, die sich jetzt auf der ganzen Welt verbreitet», sagte Fepulea'i.

Samoa ist unter anderem bei den Wettbewerben im Boxen und im Segeln in Tokio dabei. Bisher wurde in dem Südsee-Staat mit 200.000 Einwohnern nur ein Corona-Fall bestätigt. Die Angst vor einer Ausbreitung ist groß, vor allem mit Blick auf die hochansteckende Delta-Variante. In Japan wurden zuletzt durchschnittlich etwa 1500 Neuinfektionen am Tag gemeldet.

Koalitionspartner: Fan-Ausschluss muss Option bei Olympia bleiben

TOKIO: Olympische Spiele in Tokio ohne Zuschauer in den Wettkampfstätten sollte nach Ansicht des Koalitionspartners von Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga eine Option bleiben. «Ich habe gesagt, wir müssen auf einen Wiederanstieg der Infektionen achten, und genau das sehen wir jetzt», sagte Natsuo Yamaguchi, Chef des kleineren Koalitionspartners Komeito am Donnerstag. Am Vortag waren die Neuinfektionen in der Hauptstadt auf 714 gestiegen und lagen damit erstmals seit mehr als einem Monat wieder über 700. Experten haben vor einem möglichen erneut rasanten Anziehen der Infektionen, vor allem getrieben durch die Variante Delta, gewarnt.

Yamaguchis Äußerungen erfolgen zu einer Zeit, da Regierungschef Suga abwägt, ob weniger als einen Monat vor Beginn der Spiele der derzeit geltende Quasi-Notstand für Tokio verlängert werden sollte. Zuletzt hatten Japans Olympia-Verantwortliche bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen im Sommer erlaubt. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden. Der vom IOC unterstützte Beschluss steht allerdings unter Vorbehalt. Der oberste Berater der Regierung in Sachen Corona, Shigeru Omi, hatte indes von Zuschauern in den Arenen abgeraten. Das sei die sicherere Option.

Ausländische Fans dürfen zu Olympia nicht nach Japan einreisen. In Anbetracht der sich regelmäßig verändernden Corona-Situation seien Spiele vor leeren Rängen «eine von unseren Optionen», hatte Olympia-Organisationschefin Seiko Hashimoto kürzlich gesagt. Man müsse «flexibel» bleiben. Das vom vergangenen in diesen Sommer verlegte Sport-Großereignis soll am 23. Juli eröffnet werden.

Tokio befindet sich derzeit noch bis zum 11. Juli in einem Quasi-Notstand, nachdem am 20. Juni der Notstand mit strengeren Regeln nach rund zwei Monaten aufgehoben worden war. Seither verzeichnet Tokio jedoch wieder zunehmende Neuinfektionen. Dies schürt die Sorge bei vielen Menschen, die befürchten, dass die Olympischen Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Die Verantwortlichen beteuern jedoch, dass alles «sicher» sein werde.

College-Sportler in den USA dürfen Geld mit Werbung verdienen

DALLAS: Sportlerinnen und Sportler an amerikanischen Universitäten dürfen vom 1. Juli an Geld mit Werbung verdienen. Die National Collegiate Athletic Association (NCAA) entschied am Mittwoch (Ortszeit) in einem seit Monaten erwarteten Schritt, alle entsprechenden Verbote auszusetzen. Bislang waren Sportler an den Colleges zwingend Amateure und durften ihre Bekanntheit nicht dazu nutzen, eigenes Geld zu verdienen. Dieses Verbot stand seit langem in der Kritik. Gerichtsentscheidungen und neue Gesetze hatten die NCAA zuletzt immer mehr in die Enge getrieben und eine Entscheidung notwendig gemacht.

College-Sport ist in den USA ein riesiger Markt, bei dem schon an einzelnen Universitäten Millionen umgesetzt werden. Direkt bezahlt werden von ihren Mannschaften dürfen Footballer, Basketballer und Co. aber auch zukünftig nicht. Die Entscheidung der NCAA hat nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP Auswirkungen auf etwa 460.000 Studierende.

Bericht: Sancho-Transfer vom BVB zu Manchester United perfekt

DORTMUND: Der Wechsel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist nach Informationen von «Bild» und «Sport Bild» perfekt. Demnach zahlt der englische Fußball-Rekordmeister 85 Millionen Euro für den Flügelstürmer an Borussia Dortmund, mit Bonuszahlungen soll die Ablöse in den nächsten Jahren auf bis zu 95 Millionen Euro ansteigen. Lediglich die Unterschriften fehlen noch, um den Wechsel offiziell zu machen. Das könnte am Donnerstag der Fall sein, hieß es. Der englische Nationalspieler erhält demnach einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026.

Toursieger Pogacar gewinnt Zeitfahren - van der Poel weiter in Gelb

LAVAL: Titelverteidiger Tadej Pogacar hat das erste Einzelzeitfahren der 108. Tour de France souverän gewonnen und damit seine Favoritenstellung untermauert. Der Slowene benötigte am Mittwoch für die 27,2 Kilometer von Changé nach Laval 32:00,83 Minuten und verwies den Schweizer Europameister Stefan Küng mit deutlichem Vorsprung auf den zweiten Platz. Das Gelbe Trikot trägt aber weiterhin Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel (Niederlande), der rund eine halbe Minute auf Pogacar verlor.

Tennisprofi Koepfer zum ersten Mal in dritter Wimbledon-Runde

LONDON: Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer hat erstmals die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Der 27-Jährige gewann am Mittwoch in London 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 gegen Kwon Soon Woo aus Südkorea. An diesem Freitag trifft Koepfer entweder auf den an Nummer acht gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder den Serben Miomir Kecmanovic. Koepfers Partie war erst nach 3:54 Stunden bei einbrechender Dunkelheit in London zu Ende.

Überraschung in Split: Mexikos Basketballer schlagen Russland

SPLIT: Die mexikanischen Basketballer haben beim olympischen Qualifikationsturnier in Split für eine große Überraschung gesorgt. Einen Tag nach ihrer 76:82-Niederlage gegen Deutschland setzten sich die Mexikaner am Mittwoch mit 72:64 gegen Russland durch und qualifizierten sich damit für das Halbfinale. Das deutsche Team kann sich nun am Donnerstag (16.30 Uhr/Magentasport) gegen Russland sogar eine knappe Niederlage mit sieben Punkten leisten, um als Zweiter der Gruppe ins Halbfinale einzuziehen.

Mitfavoritin Sabalenka mit Mühe in dritte Wimbledon-Runde

LONDON: Mitfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus ist mit einem mühsamen Erfolg in die dritte Runde des Tennis-Turniers in Wimbledon eingezogen. Die an Nummer zwei gesetzte 23-Jährige setzte sich am Mittwoch in London nach verlorenem ersten Satz noch mit 4:6, 6:3, 6:3 gegen die britische Außenseiterin Katie Boulter durch. Die an Nummer drei gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina hatte bei ihrem um einen Tag verspäteten Auftaktmatch ebenfalls Probleme. Switolina gewann aber beim 6:3, 2:6, 6:3 gegen die Belgierin Alison Van Uytvanck ebenfalls.

Cas sperrt Sprint-Weltmeisterin Naser - Olympia- und WM-Aus

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat die 400-Meter-Weltmeisterin Salwa Eid Naser aus Bahrain wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln für schuldig befunden und für zwei Jahre gesperrt. Mit dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hob der Cas die Nichtbestrafung von Eid Naser durch die Disziplinarkommission des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics auf. Damit beginnt die Sperre an diesem Mittwoch, abgezogen wird der Zeitraum der vorläufigen Suspendierung zwischen dem 4. Juni bis 14. Oktober 2020. Damit verpasst die 23-Jährige die Olympischen Spiele in Tokio und die WM im kommenden Jahr in Eugene/USA.

Nuno Espírito Santo neuer Chefcoach der Tottenham Hotspur

BERLIN: Nuno Espírito Santo ist neuer Chefcoach des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur. Wie der englische Fußballverein am Mittwoch bekanntgab, erhielt der 47-Jährige einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Portugiese hatte nach vier Jahren die Wolverhampton Wanderers einvernehmlich verlassen und tritt die Nachfolge des beurlaubten José Mourinho an. Dazwischen fungierte Ryan Mason als Interimscoach bei den Spurs.

Vincenzo Italiano neuer Coach von AC Florenz

FLORENZ: Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat Vincenzo Italiano als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Serie-A-Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 43-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Florenz hatte die abgelaufene Meisterschafts-Saison auf Platz 13 beendet. Eigentlich sollte Gennaro Gattuso Trainer in Florenz werden, doch der 43-Jährige hatte die Fiorentina bereits nach 23 Tagen wieder verlassen.

Zwölfjähriger US-Amerikaner jüngster Schach-Großmeister der Welt

BERLIN: Der US-Amerikaner Abhimanyu Mishra ist der jüngste Schach-Großmeister der Geschichte. Mit zwölf Jahren, vier Monaten und 25 Tagen sicherte er sich den höchsten Titel im Schach, wie der Schach-Weltverband Fide am Mittwoch bestätigte. Damit löste Mishra nach 19 Jahren den Russen Sergej Karjakin als jüngsten Großmeister ab. Karjakin war bei seinem Rekord zwölf Jahre und sieben Monate alt.

Basketballerin Sabally erstmals im All-Star-Team der WNBA

DALLAS: Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist erstmals ins All-Star-Team der WNBA gewählt worden. Das teilte die beste Frauen-Basketball-Liga der Welt am Mittwoch mit. Die in Berlin aufgewachsene Sabally spielt in ihrer zweiten Saison für die Dallas Wings und hat mit im Schnitt 6,1 Rebounds pro Partie den Bestwert ihres Teams. Zudem kommt sie in dieser Saison auf durchschnittlich 13,2 Punkte je Spiel.