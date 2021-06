Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.21 | Überblick

Japan erwägt bis zu 10.000 heimische Zuschauer bei Olympia

TOKIO: Olympia-Gastgeber Japan will trotz der andauernden Corona-Pandemie bei den Sommerspielen eine begrenzte Zahl an heimischen Zuschauern in den Wettkampfstätten zulassen. Wie die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Donnerstag berichtete, erwägt die Regierung eine Obergrenze von 10.000 Zuschauern. Eine offizielle Entscheidung solle bei einem Treffen der Regierung mit der Stadtverwaltung von Tokio, dem Organisationskomitee und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) getroffen werden. Das Treffen werde voraussichtlich am kommenden Montag stattfinden. Am Tag zuvor soll der Corona-Notstand für Tokio sowie weitere Präfekturen angesichts gesunkener Infektionszahlen beendet werden. Zuschauer aus dem Ausland sind bei Olympia in Tokio bereits ausgeschlossen worden.

Die Regierung plane nun, keine weiteren Eintrittskarten für die in gut einem Monat beginnenden Spiele zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Ungeachtet breiter Ablehnung in der japanischen Bevölkerung und Sorgen von Experten im Hinblick auf möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen setzen Japans Olympia-Macher und das IOC ihre Vorbereitungen für die Spiele fort. Das Mega-Event war wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Für die Spiele in Tokio gelten äußerst strenge Verhaltensregeln. Laut dem IOC werden 80 Prozent der Athleten im Olympischen Dorf mit Beginn der Spiele am 23. Juli geimpft sein. Auch in Japan selbst hat der anfangs sehr schleppende Impfprozess inzwischen an Fahrt aufgenommen.

Schweizer Torwart Sommer nach Italien-Spiel abgereist

ROM: Nationaltorwart Yann Sommer ist unmittelbar nach der 0:3-Niederlage der Schweiz im EM-Vorrundenspiel gegen Italien nach Deutschland abgereist.

Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein. Wann der Torhüter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zur Nationalmannschaft zurückkehrt ist offen. Die Schweiz trifft im letzten Gruppenspiel am Sonntag in Baku auf die Türkei.

DOSB-Präsident Hörmann gibt Amt im Dezember auf

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann zieht die Konsequenzen aus der schweren Führungskrise und wird bei den Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung im Dezember nicht mehr antreten. Auch der Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen, Kaweh Niroomand, wird sich nicht erneut zur Wahl stellen, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Mittwoch mit. Das DOSB-Präsidium habe einstimmig entschieden, auf die angekündigte Vertrauensabstimmung zu verzichten und im Dezember vorgezogene Neuwahlen durchzuführen.

Nach Wahl von Vorsitzender: Ethikkommission nicht mehr handlungsfähig

FRANKFURT/MAIN: Nach der Wahl von Irina Kummert zur neuen Vorsitzenden der DFB-Ethikkommission haben die übrigen Mitglieder der Kommission ihren Rücktritt erklärt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die Personalberaterin Kummert, Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft, war am Mittwoch gewählt worden. In geheimer Abstimmung hatten sieben der zwölf Präsidiumsmitglieder für Kummert votiert, die seit September 2019 Mitglied der DFB-Ethikkommission ist.

Olympia-Saison vorbei: Knie-OP bei Stabhochspringer Holzdeppe

BERLIN: Der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe kommt für einen Olympia-Start nicht mehr in Frage. Wie der 31-Jährige am Mittwoch bekanntgab, muss er sich einer Knieoperation unterziehen und seine Saison vorzeitig beenden. Bei den deutschen Meisterschaften Anfang des Monats hatte Holzdeppe in Braunschweig mit 5,50 Metern den dritten Platz belegt.

Sergio Ramos verlässt nach 16 Jahren Real Madrid

MADRID: Spaniens Fußball-Rekordnationalspieler und Club-Ikone Sergio Ramos verlässt nach 16 Jahren Real Madrid. Der 35 Jahre alte Abwehrchef, der von Nationalcoach Luis Enrique nicht für die EM nominiert wurde, konnte sich mit den Königlichen nicht auf eine Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrages einigen. Real teilte am Mittwochabend mit, dass Ramos an diesem Donnerstag um 12.30 Uhr auf einer digitalen Pressekonferenz in Anwesenheit von Vereinspräsident Florentino Pérez verabschiedet wird.

Gensheimer-Gala in Handball-Bundesliga - SCM baut Siegesserie aus

KÖLN: Der SC Magdeburg hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga ausgebaut, die Rhein-Neckar Löwen bleiben dank des erneut starken Uwe Gensheimer aber noch am Tabellendritten dran. Magdeburg setzte sich am Mittwochabend mit 37:29 (23:14) gegen die stark abstiegsbedrohten Eulen Ludwigshafen durch. Angeführt von Gensheimer gewannen die Löwen beim Bergischen HC mit 28:26 (14:13). Linksaußen Gensheimer steuerte zwölf Tore zum Erfolg der Mannheimer bei, die Magdeburg im Schlussspurt der Saison theoretisch noch überholen könnten, dafür aber auf Patzer des SCM angewiesen sind.

Achtelfinal-Aus für Jan-Lennard Struff beim Tennis-Turnier in Halle

HALLE/WESTFALEN: Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Der 31 Jahre alte Warsteiner verlor am Mittwoch im Achtelfinale gegen den US-Qualifikanten Marcos Giron mit 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Damit steht mit Routinier Philipp Kohlschreiber bislang erst ein Deutscher im Viertelfinale. Am Donnerstag hat noch Alexander Zverev die Chance, das Achtelfinale zu überstehen. Die deutsche Nummer eins trifft auf den Franzosen Ugo Humbert.

Deutsche Volleyballer verlieren in Nationenliga gegen Kanada

RIMINI: Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Einen Tag nach dem klaren 0:3 gegen Olympia-Gastgeber Japan verlor die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani überraschend auch gegen Kanada mit 0:3 (17:25, 24:26, 21:25). Für die Deutschen war es im elften Nationenliga-Duell schon die siebte Niederlage.

Topgesetztes Trio bei Berliner Tennis-Turnier ausgeschieden

BERLIN: Die drei topgesetzten Aryna Sabalenka aus Belarus, Elina Switolina aus der Ukraine und Bianca Andreescu aus Kanada sind beim Rasentennis-Turnier in Berlin im Achtelfinale ausgeschieden. Sabalenka musste sich der früheren Top-Ten-Spielerin Madison Keys aus den USA 4:6, 6:1, 5:7 geschlagen geben. Switolina verlor gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland 4:6, 5:7. Andreescu zog gegen Alizé Cornet aus Frankreich 6:7 (2:7), 5:7 den Kürzeren.

Formel 1: Renault verlängert mit Ocon

BERLIN: Der Formel-1-Rennstall Alpine und der Rennfahrer Esteban Ocon haben ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Der 24-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2024, wie der Rennstall am Mittwoch bekanntgab. Der Franzose fährt seit 2020 für das Team, das damals unter dem Namen Renault startete. In der laufenden Saison liegt Ocon in der Fahrerwertung nach sechs von 23 Rennen auf Rang zwölf.

General Manager Nelson verlässt Dallas Maverick

BERLIN: Dirk Nowitzkis Ex-Club Dallas Maverick und General Manager Donnie Nelson gehen nach 24 Jahren getrennte Wege. Nelson und die Franchise aus der Basketball-Profiliga NBA haben sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt, wie Dallas am Mittwoch mitteilte. Clubbesitzer Mark Cuban würdigte Nelson als Pionier, der maßgeblich am Erfolg der Texaner, die 2011 die bisher einzige NBA-Meisterschaft holten, beteiligt war. Donnie Nelson (58) kam wie Clublegende Nowitzki 1998 zu den Mavericks und trat 2005 die Nachfolge seines Vaters Don als General Manager an.