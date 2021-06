Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Becker erwartet spannendes Zverev-Halbfinale: «Tagesform entscheidet»

PARIS: Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Alexander Zverev bei den French Open den Einzug ins Finale zu. «Er hat auch im Halbfinale gute Chancen», sagte der 53-Jährige in einer Online-Medienrunde des TV-Senders Eurosport, für den Becker als Experte über den Sandplatz-Klassiker berichtet. Der dreimalige Wimbledonsieger erwartet zwischen Zverev und dem Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag allerdings ein sehr enges Spiel. «Ich würde das Match als 50:50 sehen. Am Ende wird - denke ich - die Tagesform entscheiden», sagte Becker.

Zverev hat in Paris bislang mit starken Leistungen überzeugt und nur in der ersten Runde gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte zwei Sätze abgegeben. Allerdings präsentiert sich auch Tsitsipas, der im Vorfeld der French Open bereits die Sandplatz-Turniere in Monte Carlo und Lyon gewinnen konnte, in Topform.

Becker traut sowohl Zverev als auch Tsitsipas eine erfolgreiche Zukunft zu. «Ich sehe die beiden auch über die nächsten Jahre um die Krone streiten», sagte Becker mit Blick auf die Zeit nach Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer. «Von daher ist das das erste von vielen großen Matches.»

Traum-Halbfinale perfekt: Djokovic trifft in Paris auf Nadal

PARIS: Novak Djokovic hat in Paris das Traum-Halbfinale gegen Rafael Nadal perfekt gemacht.

Der serbische Weltranglisten-Erste gewann am Mittwochabend in der Night Session gegen den Italiener Matteo Berrettini nach hartem Kampf mit 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 und spielt jetzt am Freitag gegen den spanischen Topfavoriten um den Einzug ins Finale. Nadal hatte zuvor gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 gewonnen. Dabei wurde der 13-malige French-Open-Champion zum ersten Mal in diesem Jahr bei seinem Lieblingsturnier gefordert. Das andere Halbfinale bestreiten am Freitag Alexander Zverev und der Grieche Stefanos Tsitsipas.

Wegen Ausgangssperre: Djokovic-Viertelfinale in Paris unterbrochen

PARIS: Wegen des bevorstehenden Beginns der Ausgangssperre in Paris ist bei den French Open am Mittwochabend das Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini unterbrochen worden. Um kurz vor 23.00 Uhr wurden die Zuschauer aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Die Tennis-Fans quittierten das mit lauten Pfiffen und «Wir haben bezahlt»-Sprechchören. Die Partie wurde nach 20 Minuten Pause im leeren Stadion fortgesetzt.

Bei den French Open gibt es in diesem Jahr erstmals Spiele in der Night Session. Bislang hatten diese Partien immer um 21.00 Uhr begonnen und ohne Zuschauer stattgefunden. Weil in Paris der Beginn der coronabedingten Ausgangssperre von diesem Mittwoch an aber um zwei Stunden nach hinten verlegt wurde und nun erst um 23.00 Uhr beginnt, durften erstmals 5000 Zuschauer zum Abendspiel auf den Court Philippe-Chatrier. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung stand es 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 3:2 aus der Sicht von Djokovic.

Alba Berlin gewinnt erstes Finale um Basketball-Meisterschaft

BERLIN: Titelverteidiger Alba Berlin ist mit einem knappen Sieg in das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gestartet. Im ersten Duell der Best-of-five-Endspielserie setzte sich der Hauptstadtclub am Mittwoch gegen Pokalsieger FC Bayern München mit 89:86 (45:40) durch. Im Duell der Dauerrivalen kommt es bereits am Donnerstag zum zweiten Aufeinandertreffen in Berlin.

Söder verteidigt EM-Konzept mit 14.000 Zuschauern in Münchner Stadion

MÜNCHEN: Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Zulassung von 14.000 Zuschauern im Stadion in München gegen Kritik verteidigt. Zum einen erlaube es die pandemische Lage mit einer niedrigen Inzidenz und einer hohen Zahl an Geimpften, zum anderen gebe es ein «extrem hohes Sicherheitskonzept», sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ARD-Sendung «Maischberger. Die Woche».

Nur ein Pferdekuss: Benzema kann gegen Deutschland spielen

PARIS: Karim Benzema wird Fußball-Weltmeister Frankreich im ersten EM-Spiel am Dienstag gegen Deutschland zur Verfügung stehen. Wie der französische Verband am Mittwochabend mitteilte, erlitt der Stürmer von Real Madrid im letzten EM-Test gegen Bulgarien (3:0) nur einen Pferdekuss. Sein Einsatz gegen das DFB-Team sei demnach «nicht gefährdet». Benzema musste in der Partie nach 40 Minuten vom Feld.

Portugal gewinnt EM-Generalprobe 4:0 gegen Israel

LISSABON: Deutschlands Gruppengegner Portugal hat die Testphase für die Fußball-EM mit einem hochverdienten Sieg abgeschlossen. Der Europameister bezwang Israel am Mittwochabend in Lissabon mit 4:0 (2:0) und vergab dabei sogar einen höheren Erfolg. Bruno Fernandes (42.), Cristiano Ronaldo (44.), Joao Cancelo (86.) und erneut Bruno Fernandes (90.+1) erzielten die Tore. Kapitän Ronaldo verließ schon in der 72. Minute den Platz.

Neue Testreihe: Keine weiteren Coronafälle bei Spaniens EM-Team

LAS ROZAS DE MADRID: Spaniens Fußball-Nationalmannschaft ist vorerst von weiteren Coronafällen verschont geblieben. Eine weitere Testreihe bei allen EM-Teammitgliedern und den Spielern in der sogenannten Reserve-Blase habe am Mittwoch ausschließlich negative Ergebnisse erbracht, teilte der Verband mit. In den Tagen zuvor hatte es positive Befunde bei Kapitän Sergio Busquets und Diego Llorente gegeben. Weitere Tests seien für die nächsten Tage geplant.

EM-Eröffnung mit virtuellem Auftritt von U2-Duo und Martin Garrix

ROM: Zur Eröffnung der Fußball-EM werden DJ Martin Garrix und die U2-Stars Bono und The Edge mit einem virtuellen Auftritt ihren offiziellen Turniersong präsentieren. Dafür sei der Auftaktspielort, das Stadio Olimpico in Rom, noch einmal digital erschaffen worden, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mit. Zu den Klängen von «We Are The People» werde das Spielfeld in eine weißblaue Flamme verwandelt, aus Millionen Lichtern werde ein Energiefeld erzeugt, hieß es. Sänger Bono werde auf die Bühne projiziert.

IOC prüft Corona-Lehren aus Fußball-EM für Olympia in Tokio

LAUSANNE: Für die Organisation der Sommerspiele in Tokio unter Corona-Bedingungen will das Internationale Olympische Komitee auch die Lehren der Fußball-EM prüfen. «Wir sind in ständigem Kontakt mit den Sportorganisationen. Wenn wir etwas aus der EURO lernen können, dann werden wir das in Betracht ziehen», sagte IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi am Mittwoch nach der Sitzung der Exekutive in Lausanne. Die Europameisterschaft wird in elf Spielorten von London bis Baku ausgetragen, je nach Gastgeber-Stadt gelten unterschiedliche Corona-Regeln. Wie die EM war auch Olympia in Tokio wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

Super League: UEFA setzt Verfahren gegen Real, Barcelona und Juve aus

LONDON: Wegen ihrer Pläne für die vorerst gescheiterte Super League müssen Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin zunächst keine Konsequenzen durch die Europäische Fußball-Union UEFA fürchten. Wie die UEFA am Mittwoch mitteilte, werden die Verfahren gegen die zu den zwölf Gründungsmitgliedern zählenden Clubs ausgesetzt. Das Trio hatte empört auf die Einleitung der Disziplinarverfahren reagiert und beruft sich auf die Rückendeckung eines Handelsgerichts in Madrid. Es will vor dem Europäischen Gerichtshof klären lassen, ob der Weltverband FIFA und die UEFA Monopolstellungen innehaben, die gegen EU-Recht verstoßen. Die drei Clubs argumentieren zudem, die Super League hätte nur stattfinden sollen, wenn UEFA und/oder FIFA den Wettbewerb anerkannt hätten.

Rafael Nadal bei French Open wieder im Halbfinale

PARIS: Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open wieder einmal das Halbfinale erreicht. Der 13-malige Paris-Champion gewann am Mittwoch gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:0, wurde aber dabei zum ersten Mal in diesem Jahr im Stade Roland Garros richtig gefordert. Nadal trifft nun am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dem Italiener Matteo Berrettini. Das andere Halbfinale bestreiten Alexander Zverev und der Grieche Stefanos Tsitsipas.

Flensburgs Handballer erkämpfen 32:30-Sieg in Stuttgart

STUTTGART: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann am Mittwoch ein umkämpftes Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart mit 32:30 (15:11). Mit einem Spiel mehr haben die Flensburger jetzt drei Punkte Vorsprung auf den THW Kiel. Beste Werfer der Partie waren Hampus Wanne mit elf Toren für Flensburg und Jerome Müller mit sieben Treffern für den TVB.

Lukas Reichel wechselt aus Berlin zu NHL-Club Chicago Blackhawks

BERLIN: Eishockey-Profi Lukas Reichel wechselt vom deutschen Meister Eisbären Berlin zum NHL-Club Chicago Blackhawks. Wie die Hauptstädter am Mittwoch mitteilten, erhält der Nationalstürmer in der stärksten Liga der Welt einen Einstiegsvertrag über drei Jahre. Der bisherige Vertrag zwischen den Berlinern und Reichel wird aufgelöst, damit der 19-Jährige zum sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger wechseln kann. Der Offensivspieler war 2020 von Chicago im NHL-Draft an Position 17 ausgewählt worden.

Teamchef Denk: Buchmann könnte im Tour-Aufgebot stehen

BERLIN: Die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann könnte trotz seines Sturzes beim Giro d'Italia doch noch die Tour de France in diesem Jahr fahren. Dies erklärte Buchmanns Teamchef Ralph Denk vom Team Bora-hansgrohe am Mittwoch im neuen Podcast «Tourfunk» der ARD. Der 28-jährige Buchmann war in diesem Jahr ursprünglich nicht für die Frankreich-Rundfahrt vom 26. Juni bis zum 18. Juli vorgesehen. Nach seinem Sturz auf der 15. Giro-Etappe, bei dem sich der Ravensburger eine Gehirnerschütterung und mehrere Prellungen zugezogen hatte, musste er die Italien-Rundfahrt vorzeitig verlassen.

Tennisprofi Koepfer scheidet in Stuttgart gleich aus

STUTTGART: Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Wenige Tage nach seiner knapp verpassten Überraschung gegen den Schweizer Topstar Roger Federer bei den French Open in Paris unterlag der Schwarzwälder am Mittwoch dem österreichischen Außenseiter Jurij Rodionov 6:2, 3:6, 2:6. Im ersten Satz war das Match wegen Regens unterbrochen. Der Weltranglisten-59. Koepfer war der am besten platzierte deutsche Teilnehmer des Rasenturniers.