Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

DFB beschließt Neustart der 3. Liga am 30. Mai - Saisonende 4. Juli

LEIPZIG: Die 3. Liga wird ihre Saison am 30. Mai fortsetzen und will die Spielzeit bis zum 4. Juli abschließen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Demnach wird die Saison mit dem 28. Spieltag fortgesetzt. Der Rest der Spielzeit wird durchgehend in englischen Wochen ausgetragen. Die Relegation zur 2. Bundesliga soll bis zum 11. Juli abgeschlossen sein.

Kein Bundesliga-Blackout: DAZN zeigt weiter Spiele

HAMBURG: Ein TV-Blackout ist für die Rest-Saison der Fußball-Bundesliga abgewendet. Die Deutsche Fußball Liga einigte sich mit dem Streamingdienst DAZN auf die Übertragung von neun Partien und vier Relegationsspielen zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga. Das teilten die DFL und DAZN am Donnerstag mit. Nach Informationen der dpa verhandelt die DFL auch noch mit Amazon. Der Internetgigant hatte am Montag über seine Plattform Amazon Prime parallel zu DAZN die Partie von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen gezeigt.

Sky-Konferenzen der Fußball-Bundesliga letztmals im Free-TV

BERLIN: Die Konferenzschaltungen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga werden am Wochende zum letzten Mal im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. An den verbleibenden Spieltagen der Saison wird der Pay-TV-Sender Sky die Höhepunkte-Sendungen wieder exklusiv für seine Kunden hinter der Bezahlschranke zeigen und nicht auf seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD. Das bestätigte Sky der Deutschen Presse-Agentur.

Neustart der 3. Liga: Schlusslicht Jena muss umziehen

LEIPZIG: Für den Neustart der 3. Fußball-Liga muss sich der FC Carl Zeiss Jena ein neues Stadion suchen. Der Rahmenplan des Deutschen Fußball-Bundes sieht vor, dass der Tabellenletzte am 31. Mai ein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC austrägt. Allerdings ist dem Club behördlich sowohl Teamtraining als auch die Nutzung des Stadions bis zum 5. Juni untersagt. Der Verband nimmt Clubs wie Jena in die Pflicht, einen Spielort zu organisieren.

Verletzt: Schalke vorerst ohne Harit und Todibo

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 muss bis auf Weiteres ohne seine Fußball-Profis Jean-Clair Todibo und Amine Harit auskommen. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, zogen sich beide Spieler beim 0:4 im Derby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag Verletzungen zu. Der 20 Jahre alte französische Innenverteidiger Todibo erlitt eine Blessur am Sprunggelenk. Offensivakteur Harit (22) zog sich eine Innenbandverletzung im Knie zu.

IOC-Präsident Bach: Olympia ohne Fans? «Nicht das, was wir wollen»

TOKIO: IOC-Präsident Thomas Bach hat Verständnis, dass die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele von Tokio abgesagt werden müssten, wenn sie auch im Sommer 2021 wegen der Corona-Krise nicht stattfinden können. Premierminister Shinzo Abe habe ihm klar gemacht, dass für Japan der nächste Sommer «die letzte Option» sei. «Man kann nicht ewig 3000 bis 5000 Menschen in einem Organisationskomitee beschäftigen. Man kann nicht zulassen, dass die Athleten in Unsicherheit leben», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees der englischen BBC Sport.

NBA könnte Saison in Disney World fortsetzen - Theis: Fände es gut

Orlando (dpa) - Die beste Basketball-Liga der Welt könnte ihre Saison schon bald in Florida bei Micky Maus und ihren Freunden fortsetzen. Nach Informationen des Portals «The Athletic» soll die restliche NBA-Spielzeit in Disney World in Orlando ausgetragen werden. Der US-Fernsehsender ESPN glaubt, dass der Neustart noch vor Ende Juli erfolgen wird. Das Walt Disney World Resort ist mit einer Gesamtfläche von 15.000 Hektar einer der größten Freizeitparkkomplexe der Welt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die NBA-Saison seit Mitte März unterbrochen.

DOSB: 15 Prozent der Vereinsmitglieder beschäftigen sich mit Austritt

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund fürchtet als Folge der Corona-Krise einen Mitgliederschwund und ein Vereinssterben. «Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sich etwa 10 bis 15 Prozent der circa 27 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen aktiv mit der Frage beschäftigen, ob die Mitgliedschaft gekündigt wird», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Interview mit dem «Der Spiegel» (Donnerstag). Zudem würden Vereine berichten, dass zumindest in den vergangenen zwei bis drei Monaten so gut wie keine Neueintritte in die Vereine erfolgt seien.

WM-Star Hinze froh: Deutsche Rad-Sprinter wieder im Trainingscamp

COTTBUS: Die deutschen Rad-Sprinter um die dreifache Weltmeisterin Emma Hinze können wieder zusammen trainieren. Erstmals seit Ende der Heim-Weltmeisterschaften in Berlin am 1. März durfte Bundestrainer Detlef Uibel seine Athletinnen und Athleten für zehn Tage in Cottbus zusammenziehen. «Dieses Trainingslager ist ein wichtiger Schritt zurück in den Normalbetrieb», sagte der Coach der Sprinter-Nationalmannschaft. Beim Training auf der halboffenen Betonbahn sind die Abstandsregeln einzuhalten. Im Kraftraum dürfen maximal fünf Sportler gleichzeitig trainieren. Im Hotel sind alle Sportler in Einzelzimmern untergebracht.

DOSB-Chef Hörmann zu Mitbestimmung und Olympia: Keine Zeitenwende

FRANKFURT/MAIN: Alfons Hörmann hält die im Zusammenhang mit der Olympia-Verschiebung erhobene Kritik von Athleten, zu wenig Mitspracherechte zu haben, für nicht berechtigt. «Auch wenn einzelne Athleten, die das mediale Handwerk sehr gut verstehen, gerne eine andere Antwort hören würden: Ich sehe das zuletzt Geschehene nicht als Zeitenwende, sondern einige extrovertierte Athleten nutzen dies zur Selbstinszenierung», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes dem «Spiegel» (Donnerstag). Die Stimme der Athleten habe beim Internationalen Olympischen Komitee stets eine große Rolle gespielt, ebenso wie bei den nationalen Organisationen.

Kurzbahn-WM der Schwimmer auf Dezember 2021 verschoben

ABU DHABI: Der Schwimm-Weltverband Fina hat die Kurzbahn-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Die Wettkämpfe in Abu Dhabi sollten eigentlich in diesem Dezember stattfinden und sind nun für den Zeitraum vom 13. bis 18. Dezember 2021 geplant, wie die Fina am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte der Verband bereits die WM auf der Langbahn neu angesetzt. Die WM in Fukuoka findet nicht wie geplant im Sommer 2021 statt, sondern sind nun für den Mai 2022 geplant.