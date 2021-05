Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/05/2021 | Überblick

Basketballerin Sabally: Olympia-Qualifikation im 3x3 «realistisch»

GRAZ: Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally blickt dem Olympia-Qualifikationsturnier im 3x3-Basketball in Graz zuversichtlich entgegen. «Ich denke schon, dass es realistisch ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Ich habe die Olympischen Spiele immer in Dauerschleife angeschaut, egal, welche Sportart. Es ist etwas, wo ich unbedingt hin möchte», sagte die 23 Jahre alte Berlinerin, die in der US-Liga WNBA bei den Dallas Wings unter Vertrag steht, in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Bei dem Quali-Turnier zählen noch Svenja Brunckhorst, Theresa Simon und Stefanie Grigoleit zum Nationalteam, das in einer Fünfergruppe unter anderem auf Frankreich und die USA trifft. «Wir müssen mit Intensität rangehen, unser Spiel machen, uns nicht von der großen Aufmerksamkeit unter Druck setzen lassen», sagte Sabally.

Beim 3x3-Basketball wird Drei gegen Drei auf einen Korb mit einer Angriffszeit von nur zwölf Sekunden gespielt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist die Disziplin in diesem Jahr erstmals im Programm. Man habe «eine andere Aufmerksamkeit als beim Fünf-gegen-Fünf», sagte Sabally und sprach von einer «sehr guten Plattform für Frauen, um den Sport zu repräsentieren».

IOC nominiert Flüchtlingsteam am 8. Juni - 56 Kandidaten für Tokio

LAUSANNE/BERLIN: Das zweite Flüchtlingsteam in der Geschichte Olympischer Spiele wird am 8. Juni nominiert. Unter den bislang 56 Kandidaten wählt das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Mitglieder für das Refugee Olympic Team aus, das in Tokio an den Start gehen soll. Das teilte das IOC auf dpa-Anfrage mit. Die Sommerspiele sollen am 23. Juli eröffnet werden.

Aufgrund der politischen Situation in vielen Krisenländern hatte das IOC entschieden, erstmals für 2016 ein Flüchtlingsteam zu nominieren. In Rio de Janeiro waren zehn Sportlerinnen bzw. Sportler - Flüchtlinge aus vier Ländern - in drei Sportarten gestartet; das Refugee Team trat unter der olympischen Flagge an. Alle Mitglieder erhalten ein IOC-Stipendium.

Sechs der Kandidaten leben und trainieren derzeit in Deutschland. Gute Aussichten auf einen Japan-Start hat der Kanu-Rennsportler Saeid Fazloula. «Er ist ein heißer Kandidat für Tokio», sagte Thomas Konietzko, DKV-Präsident und Vizepräsident des Weltverbandes ICF, der dpa. Der 28 Jahre alte Iraner Fazloula war 2015 nach Deutschland geflüchtet. Fazloula fand bei den Rheinbrüdern Karlsruhe eine neue sportliche Heimat und erhielt das nationale Startrecht.

Zum Flüchtlingsteam für Rio gehörte vor fünf Jahren auch die Schwimmerin Yusra Mardini aus Syrien. Die damals 18-Jährige hatte beim Berliner Verein Wasserfreunde Spandau eine neue sportliche Heimat gefunden. Sie war aus Damaskus geflüchtet und hatte gemeinsam mit ihrer Schwester ein gekentertes Boot mehrere Stunden lang bis ans rettende Ufer gezogen.

«Die Presse»: Olympia in Japan wäre riskant bis unverantwortlich

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» hält es für fahrlässig, die Olympischen Spiele in Japan während der Corona-Pandemie abzuhalten. Sie schreibt:

«Diese Spiele durchzuziehen mutet, trotz Vorkehrungen, riskant bis unverantwortlich an. Ärzte warnen, Intellektuelle laufen Sturm gegen das in Japan gepflegte Prinzip der Einigkeit, das Gros der Bevölkerung ist in allen Umfragen für die Absage. Japans Wirtschaft hat auch nachgerechnet. Abzusagen wäre sündhaft teuer, jedoch immer noch billiger als unter massiven Investment-Folgen potenzieller Viren-Spiele zu leiden.

Ob Japans Politik, die ihr Gesicht wahren will, und IOC einlenken? Eher nicht. Oder warten beide Seiten nur darauf, wer zuerst zuckt? Weil derjenige dann nebst der Ausfallsversicherung die Rechnung begleichen muss?»

FC Villarreal Europa-League-Sieger nach Elfmeterschießen

DANZIG: Der FC Villarreal hat erstmals in der Vereinsgeschichte die Europa League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery besiegte am Mittwochabend im Endspiel in Danzig den großen Favoriten Manchester United mit 11:10 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschießen. Topstürmer Gerard Moreno brachte die Spanier in der 29. Minute in Führung, Edinson Cavani (55.) glich nach der Pause aus. Beim 1:1 blieb es auch nach der Verlängerung. Im Elfmeterschießen vergab Torwart David de Gea den entscheidenden Versuch für Man United. Emery hatte zuvor mit dem FC Sevilla drei Mal den europäischen Club-Wettbewerb unterhalb der Champions League gewonnen.

Bundesliga-Relegation: Köln kassiert herben Rückschlag gegen Kiel

KÖLN: Der 1. FC Köln steht vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Der Tabellen-16. der regulären Saison verlor am Mittwoch das Relegationshinspiel gegen den Zweitligadritten Holstein Kiel mit 0:1 (0:0). Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (18.00 Uhr/DAZN) in Kiel statt. Köln muss im Auswärtsspiel treffen, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Das einzige Tor des Hinspiels erzielte Kiels Simon Lorenz (59.) in der zweiten Halbzeit.

Eishockey-Team mit erstem WM-Rückschlag gegen Kasachstan

RIGA: Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Riga den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Kasachstan verlor die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Mittwoch 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) nach zuvor drei Siegen aus den ersten drei Spielen. Tore von Tom Kühnhackl (30. Minute) und Markus Eisenschmid (35.) reichten gegen den Außenseiter, für den Alexander Schin (27.), Roman Startschenko per Penalty (41.) und Pawel Akolzin (56.) trafen, nicht. Um das Viertelfinale sicher zu erreichen, muss das deutsche Team in den restlichen drei Vorrunden-Partien noch punkten. Nächster Gegner ist am Samstag Finnland (19.15 Uhr/Sport1).

Giro-Spitzenreiter Bernal zeigt Schwäche - Ire Martin gewinnt Etappe

SEGA DI ALA: Egan Bernal hat die Gesamtführung beim Giro d'Italia trotz einer überraschenden Schwächephase erfolgreich verteidigt. Dem Kolumbianer genügte auf der 17. Etappe mit der brutalen Schlusssteigung nach Sega di Ala Platz sieben, um seine Verfolger auf Distanz zu halten. Den Tagessieg am Mittwoch sicherte sich der Ire Dan Martin als Solist vor dem Portugiesen Joao Almeida und dem Briten Simon Yates. Bernal hat in der Gesamtwertung noch 2:21 Minuten Vorsprung vor Verfolger Damiano Caruso. Dritter ist Yates mit einem Rückstand von 3:23 Minuten, allerdings machte der 28-Jährige bei der Bergankunft unweit des Gardasees gut eine Minute auf Bernal gut. Am Donnerstag haben die Ausreißer die Chance auf einen Tagessieg. Auf der mit 231 Kilometern längsten Etappe der diesjährigen Rundfahrt von Rovereto nach Stradella warten erst im Finale einige Hügel als Herausforderung auf das Peloton.

Ulm erreicht Playoff-Halbfinale: 96:88 gegen Baskets Oldenburg

NEU-ULM: ratiopharm Ulm hat das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga erreicht. Im vierten Viertelfinal-Match siegte die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic am Mittwoch gegen die EWE Baskets Oldenburg 96:88 (33:42) und entschied die Best-of-Five-Serie mit 3:1 für sich. Im Semifinale gastieren die Ulmer am Sonntag in der ersten von fünf möglichen Begegnungen bei Titelverteidiger Alba Berlin. Bester Schütze für die Gastgeber war Troy Caupain mit 20 Punkten. Bei den Gästen traf Rickey Paulding mit 25 Zählern am besten.

Christoph Harting in Schönebeck deutlich unter Olympia-Norm

SCHÖNEBECK/ELBE: Rio-Olympiasieger Christoph Harting kämpft weiter um seine Form. Der Diskuswerfer aus Berlin enttäuschte am Mittwoch beim 15. SoleCup in Schönebeck in Sachsen-Anhalt als Siebter mit 61,56 Metern. Damit verpasste er wie schon kürzlich in Neubrandenburg mit 64,70 Metern die Norm für die Sommerspiele von Tokio (66,00). Der Wattenscheider Daniel Jasinski, Olympia-Dritter von 2016, gewann mit der deutschen Jahresbestleistung von 67,47 Metern. Zweiter wurde Henning Prüfer mit 65,26 Metern vor seinem Bruder Clemens Prüfer (beide Potsdam/64,58). Bei den deutschen Meisterschaften am übernächsten Wochenende in Braunschweig geht es auch für die Diskuswerfer um die drei Olympia-Tickets.

FSV Mainz 05 verpflichtet Bielefelder Lucoqui

MAINZ: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat seine Defensive für die kommende Saison verstärkt. Der Tabellenzwölfte der abgelaufenen Spielzeit verpflichtete Außenverteidiger Anderson Lucoqui vom Liga-Kontrahenten Arminia Bielefeld. Wie der Mainzer Club am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 23-jährige Deutsch-Angolaner einen Dreijahresvertrag bis 2024. Für Bielefeld hatte der angolanische Nationalspieler 22 Pflichtspiele in der jüngsten Spielzeit absolviert.