Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.21 | Überblick

Rio-Weltmeister Khedira wird Fußball-Karriere beenden

BERLIN: Ex-Weltmeister Sami Khedira beendet nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison am Samstag seine Karriere. Das gab der frühere Fußball-Nationalspieler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seines derzeitigen Clubs Hertha BSC bekannt. Nach 15 Jahren Profifußball ist für den 34-Jährigen damit Schluss. Neben dem WM-Titel gewann Khedira auch mit Real Madrid die Champions League und mit dem VfB Stuttgart die Meisterschaft.

Zum Abschied noch ein Titel: Buffon gewinnt mit Juve den Pokal

REGGIO EMILIA: Torwart-Legende Gianluigi Buffon verabschiedet sich mit einem Titel vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Der 43-Jährige gewann mit Juve am Mittwoch durch ein 2:1 (1:1) gegen Atalanta Bergamo den italienischen Fußball-Pokal. Für Buffon, der mit einem Jahr Unterbrechung seit 2001 für den Turiner Club spielt, war es der fünfte Pokal-Triumph neben insgesamt zehn italienischen Meisterschaften. Der Weltmeister von 2006 wird im Sommer den Traditionsclub verlassen. Ob er seine Karriere noch fortsetzt, ist unklar. Vor rund 4000 Zuschauern in Reggio Emilia schossen Dejan Kulusevski (31.) und Federico Chiesa (73.) den 14. Turiner Pokal-Triumph heraus.

Volland und Kovac verlieren mit Monaco das Cupfinale - 0:2 gegen PSG

PARIS: Nationalmannschafts-Rückkehrer Kevin Volland und Ex-Bayern-Coach Niko Kovac haben mit der AS Monaco den Gewinn des französischen Fußball-Pokals verpasst. Die Monegassen verloren im Endspiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain 0:2 (0:1). Für den Hauptstadt-Club PSG, bei dem der Ex-Schalker Thilo Kehrer in der Startelf stand, war es der sechste Pokal-Triumph in den vergangenen sieben Jahren.

Liverpool zurück auf Champions-League-Platz - 3:0 in Burnley

BURNLEY: Trainer Jürgen Klopp hat mit dem entthronten englischen Fußball-Meister FC Liverpool am vorletzten Spieltag einen Champions-League-Platz zurückerobert. Die Reds siegten am Mittwoch beim FC Burnley 3:0 (1:0) und schoben sich damit an FA-Cup-Sieger Leicester City vorbei auf den vierten Platz. Zum Abschluss trifft Liverpool daheim auf Crystal Palace und kann dann die erneute Königsklassen-Teilnahme perfekt machen.

250 Zuschauer beim letzten Saisonspiel der Bayern gegen Augsburg

MÜNCHEN: Der FC Bayern München wird sein letztes Saisonspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag vor 250 Zuschauern in der Allianz Arena bestreiten. 100 Karten davon werden die Bayern an Personen aus dem Gesundheitswesen vergeben. Möglich sind die Zuschauer aufgrund der neuen Corona-Regeln, die das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen hatte. In Landkreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können demnach ab Freitag wieder bis zu 250 Zuschauer bei Sportevents im Freien dabei sein.

Giro: Starker Buchmann nun Sechster - Evenepoel der Verlierer

MONTALCINO: Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann ist mit einer starken Vorstellung auf den staubigen Schotterpisten der Toskana beim Giro d'Italia auf den sechsten Gesamtrang vorgerückt. Buchmann sprengte mit einer beherzten Attacke auf der kniffligen elften Etappe am Mittwoch von Perugia nach Montalcino die Favoritengruppe, aus der nur der kolumbianische Gesamterste Egan Bernal folgen konnte. Den Tagessieg sicherte sich der Schweizer Radprofi Mauro Schmid vor dem italienischen Mitausreißer Alessandro Covi. Jungstar Remco Evenepoel war dagegen mit über zwei Minuten Rückstand auf Bernal der große Verlierer.

Flensburg und Kiel verpassen Endrunde der Champions League

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt und Titelverteidiger THW Kiel sind im Viertelfinale der Handball-Champions-League ausgeschieden. Für Flensburg war nach dem 21:26 aus dem Hinspiel das 33:29 (15:16) am Mittwoch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem dänischen Meister Aalborg HB zu wenig. Kiel scheiterte mit einem 28:34 im Rückspiel an Paris Saint-Germain, nachdem es im Hinspiel noch ein 31:29 gegeben hatte. Damit findet das Finalturnier zum vierten Mal seit der Saison 2016/17 ohne deutsche Beteiligung statt.

Ludwigsburg und Bayern gewinnen zum Auftakt der Basketball-Playoffs

LUDWIGSBURG/MÜNCHEN: Hauptrunden-Erster MHP Riesen Ludwigsburg und Pokalsieger FC Bayern München sind mit Siegen in die Viertelfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Ludwigsburg bezwang am Mittwoch zum Auftakt Brose Bamberg mit 83:69 (41:33), die Bayern gewannen gegen die Hakro Merlins Crailsheim 86:66 (51:38). Beide Favoriten führen in der Best-of-Five-Serie jeweils mit 1:0.

Brustschwimmer Koch scheidet im EM-Halbfinale aus

BUDAPEST: Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei den Europameisterschaften in Budapest das Finale über 200 Meter Brust verpasst. Der 31-Jährige schlug am Mittwoch im Halbfinale nach 2:10,03 Minuten an und schwamm damit nur die neuntschnellste Zeit. Im Vergleich zum Vorlauf am Vormittag steigerte sich der gebürtige Darmstädter zwar noch einmal um 37 Hundertstelsekunden, doch für den Endlauf reichte das nicht.