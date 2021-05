Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

IOC: «Große Mehrheit» der Olympia-Teilnehmer wird geimpft sein

TOKIO: Das Internationale Olympische Komitee rechnet für die Sommerspiele in Tokio mit einer hohen Impfquote bei den Teilnehmern. «Eine große Mehrheit im Athletendorf wird geimpft sein», sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Dies schließe neben den Sportlerinnen und Sportlern auch die Trainer und Betreuer ein, die während der Spiele im olympischen Dorf wohnen werden. Derzeit arbeite das IOC «auf Hochtouren, um Athleten zu helfen, die geimpft werden wollen», versicherte Adams.

Anfang des Monats hatte das IOC eine Vereinbarung mit Biontech und Pfizer für die Lieferung von Impfstoff für Olympia-Delegationen verkündet. Die Auslieferung der ersten Dosen des Vakzins soll Ende Mai beginnen. Die Spende von Impfstoffdosen für Spitzensportler werde die Versorgung der nationalen Bevölkerungen nicht beeinträchtigen, betonte Adams erneut.

Unklar bleibt, ob geimpfte Olympioniken während ihres Aufenthalts in Tokio größere Freiheiten erhalten als Ungeimpfte. Bisher sind strikte Corona-Beschränkungen, tägliche Tests und die Einrichtung einer Olympia-Blase vorgesehen. Spätestens zwei Tage nach ihren Wettkämpfen müssen die Sportler Tokio wieder verlassen.

Bislang sind laut IOC 7800 Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele qualifiziert. Damit stehen mehr als 70 Prozent der insgesamt 11.000 Teilnehmer fest. Bis zum 29. Juni sollen weitere 20 Prozent der Plätze über Ranglisten sowie zehn Prozent über noch ausstehende Qualifikationswettbewerbe gefüllt werden. «Wir bewegen uns mit Volldampf voran. Die Spiele können stattfinden und werden stattfinden», sagte Adams.

Ungeschlagen nach Corona-Quarantäne: Hertha gewinnt bei Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Hertha BSC hat die drei Nachholspiele in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg beendet und ist damit nach dem Ende der zweiwöchigen Corona-Quarantäne ungeschlagen geblieben. Die Berliner kamen im Kampf um den Klassenverbleib am Mittwochabend beim Absteiger FC Schalke 04 zu einem 2:1 (1:1). Am Samstag können die Berliner mit einem Sieg gegen Köln den Klassenverbleib schaffen.

FC Chelsea verliert gegen FC Arsenal mit 0:1

LONDON: Der FC Chelsea ist im Rennen um die Champions-League-Plätze auf Tabellenrang vier abgerutscht. Der diesjährige Finalist der Königsklasse verlor am 36. Spieltag der englischen Fußball-Premier-League gegen den Stadtrivalen FC Arsenal mit 0:1 (0:1). Arsenal kann durch den Sieg noch auf Conference-League-Platz sieben hoffen.

Rekordeuropameister Hausding mit 16. EM-Gold - «Tolles Ergebnis»

BUDAPEST: Das Siegerlächeln von Patrick Hausding war trotz seiner FFP-2-Maske deutlich zu erkennen. Glücklich hängte sich der 32 Jahre alte Rekordeuropameister seine nächste Goldmedaille um den Hals. Deutschlands bester Wasserspringer hat mit seinem 16. EM-Titel und der insgesamt 35. Medaille bei Europameisterschaften einmal mehr seine Ausnahmestellung dokumentiert. «Meine 16. Goldmedaille - das klingt ein bisschen surreal», sagte Hausding nach dem Sieg in Budapest vom Ein-Meter-Brett. «Ein tolles Ergebnis.»

Der Sieg am Mittwoch in Budapest erfolgte zwar in einer nicht-olympischen Disziplin. Doch die starke Form von Hausding macht Hoffnung für die Sommerspiele in zwei Monaten. Nach Silber 2008 im Synchronspringen vom Turm und Bronze 2016 im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett würde er in Tokio gerne seine olympische Karriere mit einem weiteren starken Auftritt beenden.

Erst einmal will er aber bei der Schwimm-EM weiter überzeugen. «Ich bin sehr zufrieden. Ich bin, glaube ich, internationale Bestleistung gesprungen», sagte Hausding am Mittwochabend. «Ich hoffe, dass das so weitergeht.»

Hausding siegte mit 427,75 Punkten klar vor dem Briten Jack Laugher, der auf 402,90 Punkte kam. Timo Barthel vom SV Halle beendete den Wettkampf auf dem neunten Platz. Kurz vor Hausdings Goldmedaille gewannen Tina Punzel und Lou Massenberg Silber im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett.

Paris Saint-Germain zittert sich im Elfmeterschießen ins Pokalfinale

MONTPELLIER: Nach dem Scheitern im Halbfinale der Champions League ist Paris Saint-Germain nur knapp auch dem Aus im nationalen Pokalwettbewerb entgangen. Der französische Fußballmeister setzte sich am Mittwochabend in der Vorschlussrunde bei Montpellier HSC erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durch, nachdem es nach den regulären 90 Minuten 2:2 (1:1) gestanden hatte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Moise Kean, nachdem zuvor Montpelliers Junior Sambia über das Tor geschossen hatte.

Zwei Nachwuchsfußballer übergeben Pokal - Keller verzichtet

BERLIN: Der massiv in der Kritik stehende DFB-Präsident Fritz Keller verzichtet von sich aus auf eine Übergabe des DFB-Pokals. Stattdessen wird die Trophäe am Donnerstag dem Sieger des Duells zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund von zwei Nachwuchsfußballern übergeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Torfestival für AC Mailand - Bergamo siegt auch

TURIN: Auch ohne seinen verletzten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat der AC Mailand im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg in der italienischen Fußball-Liga Serie A gefeiert. Der Rekordmeister deklassierte am Mittwochabend auswärts den FC Turin mit 7:0 (2:0) und ist als Tabellendritter punktgleich mit dem Zweiten Atalanta Bergamo (75). Das Team von Nationalspieler Robin Gosens siegte zu Hause gegen Benevento Calcio mit 2:0 (1:0).

Kiels Handballer schlagen Paris Saint-Germain mit 31:29

KIEL: Titelverteidiger THW Kiel hat einen kleinen Schritt Richtung Einzug in das Final-Turnier der Handball-Champions-League getan. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 31:29 (14:15).

Kerber bei Tennis-Turnier in Rom Aufgabesiegerin gegen Halep

ROM: Angelique Kerber steht nach der Aufgabe ihrer Gegnerin Simona Halep im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Rom. Die Rumänin verletzte sich am Mittwoch beim Stand von 6:1, 3:3 aus ihrer Sicht an der linken Wade und konnte nicht mehr weiterspielen. Damit ging das Duell der beiden ehemaligen Weltranglisten-Ersten an die zunächst klar unterlegene Kerber. Die mittlerweile auf Platz 26 der Weltrangliste rangierende Kerber trifft nun am Donnerstag auf die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

Ewan gewinnt zweiten Massensprint des Giro - Landa schwer gestürzt

CATTOLICA: Caleb Ewan hat den zweiten Massensprint des 104. Giro d'Italia gewonnen. Der australische Radprofi setzte sich am Mittwoch auf der 5. Etappe im Badeort Cattolica vor den Italienern Giacomo Nizzolo und Eli Viviani durch. Für den Mitfavoriten Mikel Landa ist die Rundfahrt bereits beendet. Der Spanier stürzte 4,5 Kilometer vor dem Ziel schwer. Alessandro De Marchi aus Italien verteidigte sein Rosa Trikot und liegt 42 Sekunden vor dem Belgier Louis Vervaeke. Als 26. hat der deutsche Podiumskandidat Emanuel Buchmann 2:29 Minuten Rückstand auf De Marchi.

Hockey-Damen besiegen Olympiasieger Großbritannien, Herren verlieren

LONDON: Die deutschen Hockey-Damen sind siegreich in die Spiele der FIH Pro League gegen Großbritannien gestartet. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich am Mittwoch in London im ersten von zwei Duellen mit 3:2 (1:1) durch. Die deutschen Herren verloren zuvor gegen die Briten mit 3:5 (3:4).

Niederlage bei Comeback: Serena Williams verliert 1000. Profi-Match

ROM: Mit einer Niederlage im 1000. Profi-Match ihrer glanzvollen Karriere ist für Serena Williams die Rückkehr auf die Tennis-Tour nach längerer Pause missglückt. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin verlor am Mittwoch beim Turnier in Rom 6:7 (6:8), 5:7 gegen die Argentinierin Nadia Podoroska. Nach einem Freilos zum Auftakt verpasste die langjährige Nummer eins damit das Achtelfinale.

Vorwürfe gegen Hörmann: Ethik-Kommission nimmt Arbeit auf

FRANKFURT/MAIN: Die Ethik-Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat nach den schweren Mitarbeitervorwürfen gegen die DOSB-Führung um Präsident Alfons Hörmann ihre interne Beratung aufgenommen. «Zur weiteren Aufklärung und zur besseren Beurteilung des gesamten Sachverhaltes wird die Ethik-Kommission verschiedene Gespräche führen», hieß es am Mittwoch in einem Schreiben des Kommissionsvorsitzenden Thomas de Maizière.

HSV im Saisonendspurt vorerst ohne Josha Vagnoman

HAMBURG: Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Saisonendspurt vorerst auf Rechtsverteidiger Josha Vagnoman verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat sich der 20-Jährige beim 5:2-Sieg am Montag über den 1. FC Nürnberg eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Damit wird der Defensivspieler in der Partie am Sonntag beim VfL Osnabrück fehlen. Ob Vagnoman am letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig mitwirken kann, ist offen.

Aue-Trainer Schuster meldet sich krank: Co-Trainer Hensel übernimmt

AUE: Trainer Dirk Schuster vom Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue steht seiner Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Der 53-Jährige hat gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sascha Franz dem Verein eine Krankmeldung vorgelegt, teilte der Club am Mittwoch mit. Aue-Präsident Helge Leonhardt hatte den Trainer nach der 3:8-Pleite gegen Paderborn nicht zum ersten Mal scharf kritisiert. Unklar ist auch, ob Schuster, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 datiert ist, die Mannschaft im letzten Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück betreuen wird.