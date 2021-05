Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.21 | Überblick

FC Chelsea folgt Manchester City in das Finale der Champions League

LONDON: Der FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel ist Manchester City in das Endspiel der Champions League gefolgt. Das Team aus London gewann am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 2:0 (1:0) und steht nach dem 1:1 im Hinspiel damit erstmals seit 2012 wieder im Finale der Fußball-Königsklasse. Nationalspieler Timo Werner (28. Minute) und Mason Mount (85.) erzielten die Tore für Chelsea. Das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt.

Laureus suspendiert Ex-Torwart Lehmann nach rassistischer Nachricht

LONDON: Nach Jens Lehmanns rassistischer Nachricht an den ehemaligen Fußball-Profi Dennis Aogo hat auch die Laureus World Sports Academy reagiert. «Angesichts der weit verbreiteten Kommentare haben wir Jens Lehmann informiert, dass er auf unbestimmte Zeit von seiner Rolle als Laureus-Botschafter suspendiert wurde», hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation am Mittwoch. Laureus «widersetzt sich allen Formen von Rassismus», hieß es weiter. Lehmann war 2015 zum Laureus-Vorstandsmitglied berufen worden, seit 2012 arbeitete er als Botschafter. Die Organisation vergibt ihre Awards an diesem Donnerstag.

Aogo nimmt Lehmanns Entschuldigung an - Formulierung «respektlos»

BERLIN: Der frühere Fußball-Profi und heutige Sky-Experte Dennis Aogo hat die Formulierung von Jens Lehmann als «respektlos» bezeichnet, die Entschuldigung des ehemaligen Nationaltorwarts aber akzeptiert. Er habe am Mittwoch zwei Mal mit Lehmann telefoniert, sagte Aogo am Abend in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken. «Ich nehme seine Entschuldigung an. Ich fand nicht gut, was er geschrieben hat. Ich fand auch die Formulierung nicht gut, ich finde das auch ein Stück weit respektlos, weil man so etwas nicht schreibt, egal, an wen die Nachricht adressiert war», sagte der 34-Jährige.

Eisbären vertagen mit Sieg in Wolfsburg DEL-Titelentscheidung

WOLFSBURG: Die Eisbären Berlin haben den Grizzlys Wolfsburg die erste Titelchance vermasselt und ihre eigene Chance auf die Meisterschaft gewahrt. Der frühere Serienmeister gewann am Mittwoch das zweite Finalspiel in Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) und erzwang dank der Tore von Frank Hördler (17. Minute), Ryan McKiernan (28.), Sebastian Streu (31.) und Lukas Reichel (59.) ein drittes Spiel. Wer am Freitag in Berlin (19.30 Uhr) siegt, kürt sich zum 100. deutschen Eishockey-Meister.

Südafrikas Fußball-Nationalteam mit neuem Cheftrainer

JOHANNESBURG: Südafrikas Fußball-Nationalmannschaft hat mit dem Belgier Hugo Broos einen neuen Trainer. Nach einem fast einmonatigen Auswahlprozess wurde der 69-Jährige, der 2017 Kamerun zum Gewinn der Afrika-Meisterschaft geführt hatte, am Mittwoch der Öffentlichkeit als Nachfolger des im März gefeuerten Molefi Ntseki präsentiert. Broos erhielt einen Fünfjahresvertrag. Er war zuletzt als Interimstrainer für den belgischen Erstligisten KV Oostende tätig.

Drei Spiele in fünf Tagen: Man United gegen Liverpool neu angesetzt

MANCHESTER: Drei Tage nach dem Platzsturm durch Fans und der Absage des Premier-League-Spiels zwischen Manchester United und dem FC Liverpool ist die Partie neu angesetzt worden. Wie Man United am Mittwoch mitteilte, findet das Spiel des Tabellenzweiten gegen den englischen Fußball-Meister nun am 13. Mai (21.15 Uhr) statt. Dafür wurde die Heimbegegnung des Teams von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Leicester City vom 12. auf den 11. Mai (19.00 Uhr) vorverlegt. Weil Man United bereits am kommenden Sonntag (15.05 Uhr) bei Aston Villa um Punkte spielt, muss der Europa-League-Halbfinalist drei Partien innerhalb von nur fünf Tagen bestreiten.

Kiels Handballer übernehmen die Tabellenführung

GÖPPINGEN: Der THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwoch mit 31:25 (16:12) beim HC Erlangen durch und profitierte vom zeitgleichen 28:28 (15:15) des bisherigen Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt bei Frisch Auf Göppingen. In der Tabelle stehen beide Teams bei 47:5 Zählern. Allerdings sprechen sowohl die bessere Tordifferenz als auch der gewonnene direkte Vergleich für die «Zebras».

Ex-HSV-Trainer Thioune: Verhältnis zwischen Team und Trainern intakt

HAMBURG: Der beurlaubte Trainer Daniel Thioune hat es als legitim bezeichnet, dass die Führung des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ihn freigestellt hat und einen anderen Impuls setzen will. «Trotzdem hat es mich am Sonntag, als ich darüber informiert wurde, überrascht», sagte der 46 Jahre alte Coach dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). Zu den Gründen, die Sportvorstand Jonas Boldt für die Trennung genannt hatte, sagte Thioune: «Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam war intakt, und wenn es eine große Distanz gegeben hätte, dann wäre eine über weite Strecken gute Saison so nicht möglich gewesen.»

BBL: Crailsheim wahrt Chance auf Heimrecht in erster Playoff-Runde

OLDENBURG: Die Hakro Merlins Crailsheim haben ihre Chance auf ein Heimrecht in der ersten Playoff-Runde der Basketball-Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo gewann das Spitzenspiel bei den EWE Baskets Oldenburg am Mittwochabend klar mit 90:73 (47:33) und zog mit dem insgesamt 23. Saisonsieg mit den viertplatzierten Oldenburgern gleich. Die Merlins sicherten sich zudem den direkten Vergleich, haben allerdings auch eine Partie mehr absolviert.

Hannover gewinnt Supercup gegen Spandau

HANNOVER: Waspo Hannover hat auch den Supercup der Wasserballer gewonnen. Der Meister schlug Pokalsieger Spandau 04 am Mittwochabend 8:6 (1:1, 2:3, 3:2, 2:1). Für Hannover war es der vierte Supercup-Erfolg in Serie und der sechste insgesamt. Nach zwei Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie fand die Partie in Hannover ohne Zuschauer statt.