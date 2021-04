Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Auf dem Weg ins Finale: Manchester City gewinnt bei PSG 2:1

PARIS: Bayern-Besieger Paris Saint-Germain hat das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City verloren. Das Team von Star-Coach Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend im Prinzenpark mit 2:1 (0:1) durch und darf auf das erste Endspiel in der europäischen Fußball-Meisterklasse hoffen. Nach dem Rückstand in der 15. Minute durch Marquinhos gelangen Kevin De Bruyne (64.) und Riyad Mahrez (71.) binnen acht Minuten die Wende. In der Schlussphase musste PSG auch noch in Unterzahl spielen, nachdem Referee Felix Brych Idrissa Gueye (77.) nach einem Foul an City-Profi Ilkay Gündogan die Rote Karte zeigte.

Sieg gegen Mailand: Bayern-Basketballer vermeiden Aus in Euroleague

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern haben mit einer teils famosen Vorstellung das vorzeitige Aus im Viertelfinale der Euroleague vermieden. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Mittwoch gegen Olimpia Mailand mit 85:79 (39:35) und verkürzte in der Best-of-Five-Serie auf 1:2. Dank einer teils bärenstarken Defensivleistung erzwang der Bundesligist, der als erste deutsche Mannschaft die Playoffs der Eliteliga erreicht hatte, ein viertes Spiel. Das steigt am Freitag (20.45 Uhr) erneut im Audi Dome.

Nach Keller-Eklat: Präsidialausschuss soll Vertrauensfrage stellen

BERLIN: Nach der verbalen Entgleisung von Fritz Keller hat sich der Chef des Schleswig-Holsteiner Fußballverbandes, Uwe Döring, mit einer Forderung an den Präsidialausschuss des DFB gewandt. «Es geht jetzt darum, dass die Personen im Präsidialausschuss die Vertrauensfrage stellen müssen», sagte Döring der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstagausgabe). Der DFB benötige ein komplett erneuertes Führungsgremium. Im Präsidialausschuss sitzen derzeit fünf Personen: Präsident Keller sowie seine drei Gegenspieler, Vize Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Fünftes Mitglied ist Peter Peters, der als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) automatisch einrückt.

Mannheim und Ingolstadt verpassen erste Final-Chancen in DEL

WOLFSBURG/INGOLSTADT: Die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt haben ihre ersten Chancen auf den Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst. Topfavorit Mannheim kassierte am Mittwochabend mit einem 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung bei den Grizzlys Wolfsburg den Serien-Ausgleich zum 1:1. Anschließend verloren die Ingolstädter mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:2 gegen die Eisbären Berlin. Die Berliner vermieden damit ihr Saison-Aus. Ryan McKiernan traf 63 Sekunden vor dem Ende zum Berliner Erfolg.

Zwei NBA-Basketballer positiv auf Corona getestet

NEW YORK: Zwei NBA-Profis sind in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die beste Basketball-Liga der Welt am Mittwoch mit. Von den 488 Tests bei Spielern seit dem 21. April waren demnach zwei positiv. Namen und betroffene Clubs nannte die Liga wie üblich nicht.

Zwei deutsche Curling-Athletinnen positiv auf Coronavirus getestet

BERLIN: Unmittelbar vor der am Freitag beginnenden Curling-Weltmeisterschaft der Frauen in Calgary sind zwei deutsche Nationalspielerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Deutsche Curling Verband am Mittwoch mit. Die deutsche Mannschaft kämpft nun um ihr Startrecht bei dieser WM. Handelt es sich um die herkömmliche Virusvariante kann die Mannschaft am Freitag unter Anwendung einer vor dieser Saison seitens WCF eingeführten Ausnahmeregelung im Auftaktspiel gegen Russland auch zu dritt starten. Sollten die beiden positiv getesteten Athletinnen weiterhin symptomfrei bleiben, könnte das fünfte Spiel am Montag gegen Italien wieder zu viert bestritten werden.

Fürth mit «Big Point» im Aufstiegskampf - 3:2 gegen Sandhausen

FÜRTH: Die SpVgg Greuther Fürth hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gegen den im Endspurt immer stärker aufdrehenden SV Sandhausen mit einem späten Sieg ein kraftvolles Zeichen gesetzt. In einem spektakulären Schlagabtausch mit kuriosen Toren und vielen Emotionen wendeten die Franken beim 3:2 (1:1) am Mittwochabend ihre zweite Niederlage nacheinander eindrucksvoll ab.

Verhandlungen zwischen Leipzig und Salzburg um Ablöse für Marsch

SALZBURG: RB Leipzig muss offenbar einen Teil seiner Einnahmen aus dem Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern München in die Verpflichtung des Wunsch-Nachfolgers Jesse Marsch investieren. Dessen Club Red Bull Salzburg bestätigte am Mittwochabend nach dem 1:1 in der österreichischen Fußball-Meisterschaft gegen den Wolfsberger AC Verhandlungen mit den Leipzigern über die Höhe der Ablösesumme. «Zwischen den Vereinen geht es immer dann, wenn so etwas ist, um die Ablöse. Es gibt keine Ausstiegsklausel. Leipzig ist interessiert, Jesse Marsch zu verpflichten. Deswegen gibt es diese Gespräche», sagte Sportdirektor Christoph Freund im ORF.

Jesse Marsch hingegen hielt sich in Bezug auf einen bevorstehenden Wechsel zurück zum Bundesliga-Zweiten bedeckt. «Lass uns in ein paar Tagen darüber reden», sagte der 47-jährige Amerikaner. Er schätze seine Erfahrung hier in Salzburg so sehr. Vor zwei Jahren sei er ein junger Trainer aus Amerika gewesen, dessen Namen noch nicht viele gehört hätten, sagte er bei Sky Austria.

Er habe in Salzburg viel gearbeitet und so viel genossen und sei sehr dankbar, egal was passiere, für die ganze Erfahrung. «Wir sind noch nicht fertig», sagte Marsch. Trotz des Remis gegen Wolfsberg liegt Meister Salzburg auf Kurs Titelverteidigung. Der Pokalsieger hat nach 28 von 32 Spieltagen als Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Rapid Wien.

Tour de Romandie: Sagan lässt deutschen Bora-Rennstall jubeln

MARTIGNY: Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan hat dem deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe den fünften Saisonsieg beschert. Der Slowake siegte am Mittwoch auf der ersten Etappe der Tour de Romandie über 168,1 Kilometer von Aigle nach Martigny im Sprint vor dem Italiener Sonny Colbrelli und dem Neuseeländer Patrick Bevin. In der Gesamtwertung bleibt der Australier Rohan Dennis in Führung, nachdem er am Vortag überlegen den Prolog gewonnen hatte.

Kreuzbandriss bei Wolfsburg-Stürmer Bialek

WOLFSBURG: Der polnische Stürmer Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg hat sich im Training einen Kreuzbandrisses im linken Knie zugezogen und wird dem Fußball-Bundesligisten für mehrere Monate fehlen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Bialek werde nun zeitnah operiert. Der hochtalentierte Angreifer kam vor dieser Saison von Zaglebie Lubin nach Wolfsburg und erzielte in seinem ersten Bundesliga-Jahr bereits zwei Tore in 19 Spielen.