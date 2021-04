Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

«Der Standard»: Rummenigge als Rächer der Enterbten

WIEN: Zur gescheiterten Super League schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Die Gründung der Super League war ein Putschversuch - und der ist kläglich gescheitert. Gescheitert am Widerstand der Fans, Verbände und Politiker. Die Revolution der Superreichen war denkbar schlecht geplant. Es ist erstaunlich, dass das Durchhaltevermögen dieser Global Player keine 48 Stunden gereicht hat. Man hat die eigene Macht überschätzt - und den Widerstand unterschätzt. Der Imageschaden ist enorm, in der öffentlichen Wahrnehmung stehen die Vereine nun auf der dunklen Seite der Macht.

Keine Werbekampagne hätte mehr für den Ruf der standhaften Klubs Paris Saint-Germain und Bayern München tun können. Also da Gut, dort Böse? Ist PSG der linke Flügel im Fußball, Rummenigge der Rächer der Enterbten, die Uefa ein Wohltätigkeitsverein? Nein, mit der Champions League hat der europäische Verband die Gier der Vereine erst richtig geweckt. Die Super League war Frankensteins Monster. »

Ski-Präsidentschaftskandidatin: Gute Chancen für Alpin-WM in Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Fis-Präsidentschaftskandidatin Sarah Lewis glaubt, dass Garmisch-Partenkirchen gute Chancen auf die Austragung der alpinen Ski-WM 2027 hat. «Ja, absolut. Ich würde das sehr begrüßen», sagte die 56 Jahre alte Britin der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage. «Die Kandidatur von Garmisch ist herzlich willkommen», sagte Lewis und ergänzte: «Oberstdorf musste in diesem Jahr nach fünf Kandidaturen eine Nordische Weltmeisterschaft ohne Zuschauer und unter den härtesten Voraussetzungen erleben. Garmisch 2027 wäre eine schöne Kompensation für den Deutschen Skiverband.»

Der Gemeinderat in dem oberbayerischen Wintersportort hatte zuletzt beschlossen, dass sich Garmisch-Partenkirchen um die WM bewirbt. Der Ort war zuletzt bei der Vergabe der Titelkämpfe 2025 an Saalbach-Hinterglemm gescheitert. Die Wahl des Ausrichters durch den Vorstand des Weltverbandes Fis erfolgt im Mai 2022.

Anfang dieses Monats hatte Lewis bekanntgegeben, die erste Fis-Präsidentin werden zu wollen. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger des scheidenden Präsidenten Gian Franco Kasper soll am 4. Juni beim Fis-Kongress gewählt werden. Erst im vergangenen Oktober hatte sich die Fis von Lewis als Generalsekretärin getrennt. Als Grund wurde damals ein «totaler Vertrauensverlust» angegeben.

BVB und Wolfsburg auf Kurs - Werder verliert gegen Mainz

BERLIN: Die Champions-League-Anwärter VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund haben ihre Königsklassen-Ambitionen untermauert. Der BVB gewann am Mittwoch 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin, die Wolfsburger kamen beim VfB Stuttgart zu einem 3:1-Erfolg. Borussia Mönchengladbach dagegen musste im Kampf um die Europa-League-Qualifikation einen Dämpfer hinnehmen und verlor nach einer 2:0-Führung noch 2:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Im Abstiegskampf gerät Werder Bremen durch die 0:1-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 zunehmend unter Druck.

Schalkes Sportchef Knäbel fassungslos über Gewalt gegen Team

GELSENKIRCHEN: Sportvorstand Peter Knäbel ist fassungslos über die Gewaltausbrüche einiger Anhänger des FC Schalke 04 nach dem besiegelten Bundesliga-Abstieg des Fußball-Traditionsvereins. Knäbel bezeichnete das in einer Videobotschaft, die am Mittwoch in einer E-Mail an alle Mitglieder des Revierclubs verschickt worden war, als «desaströs, wenn man sich um Leib und Leben unserer Mitarbeiter fürchten muss.» Nach der Rückkehr des Teams nach dem 0:1 bei Arminia Bielefeld waren Spieler, Trainer und Betreuer an der Arena von einigen hundert Chaoten angegriffen und teilweise gejagt worden.

Zweitliga-Spitzenreiter Bochum siegt weiter - Fortuna kommt auf

DÜSSELDORF: Spitzenreiter VfL Bochum gibt sich im Aufstiegsrennen weiterhin keine Blöße. Am 30. Spieltag gewann das Team von Trainer Thomas Reis auch beim 1. FC Heidenheim 2:0 und führt die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga mit 60 Zählern souverän vor der SpVgg Greuther Fürth (54) und dem Hamburger SV (50) an. Fortuna Düsseldorf siegte am Mittwoch 2:0 gegen den FC St. Pauli und folgt nach 29 absolvierten Spielen mit 49 Punkten auf Rang vier.

3. Liga: Spitzenreiter Rostock kassiert Ausgleich in Nachspielzeit

ROSTOCK: Drittligist FC Hansa Rostock hat es verpasst, einen großen Schritt in Richtung Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga zu machen. Durch das 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden bleibt der Vorsprung des Spitzenreiters gegenüber dem neuen ersten Verfolger FC Ingolstadt bei zwei Punkten. Auch die Schanzer mussten sich am Mittwoch beim abstiegsbedrohten VfB Lübeck mit einem 1:1 begnügen, zogen aber dennoch an Dynamo Dresden vorbei. Die Sachsen mussten auch am 33. Spieltag aufgrund positiver Corona-Testergebnisse pausieren.

PSG-Boss Al-Khelaifi neuer Präsident bei der Club-Vereinigung

BERLIN: Nach dem Wirbel um die Super League hat Club-Chef Nasser Al-Khelaifi vom französischen Meister Paris Saint-Germain am Mittwoch die Nachfolge von Andrea Agnelli als Präsident der europäischen Club-Vereinigung angetreten. Der Italiener Agnelli, Club-Chef von Juventus Turin, zählte gegen die Interessen der ECA zu den Mitinitiatoren der elitären Liga und hatte daraufhin auch seinen Posten bei der Club-Vereinigung geräumt. Al-Khelaifi hatte mit PSG wie auch der FC Bayern und Borussia Dortmund auf eine Teilnahme an der umstrittenen Super League verzichtet.

Eishockey-WM der Frauen aus Sicherheitsbedenken abgesagt

HALIFAX: Die Eishockey-WM der Frauen ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Hintergrund seien Sicherheitsbedenken der kanadischen Provinz Nova Scotia vor dem vom 6. bis 16. Mai in Halifax und Truro geplanten Turnier, wie der Weltverband am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es aber, die Weltmeisterschaft in diesem Sommer nachzuholen. Betroffen ist auch die deutsche Auswahl.

Corona-Fall beim Bergischen HC: Spiel gegen Leipzig abgesagt

SOLINGEN: Handball-Bundesligist Bergischer HC muss erneut in eine vierzehntägige Quarantäne. Das Auswärtsspiel des Clubs aus Solingen am Sonntag beim SC DHfK Leipzig muss daher verschoben werden. Grund für die Quarantäne ist ein positiver Coronatest im Umfeld des Teams. Die vom Gesundheitsamt Solingen angeordnete Quarantäne ist bis zum 2. Mai terminiert. Bereits Anfang April waren die Solinger nach einem positiven Coronatest in Quarantäne.

Schiedsrichter Brych und Siebert von der UEFA für die EM nominiert

BERLIN: Felix Brych und Daniel Siebert stehen auf der Schiedsrichterliste der UEFA für die Fußall-Europameisterschaft. Insgesamt benannte der europäische Fußball-Verband am Mittwoch 19 Unparteiische für das Kontinentalturnier im Sommer. Als Video-Referees wurden Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz und Christian Gittelmann von der UEFA nominiert.

Laura Siegemund bei Tennisturnier in Stuttgart gescheitert

STUTTGART: Die frühere Turniersiegerin Laura Siegemund ist in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty verlor die schwäbische Tennisspielerin am Mittwochabend 0:6, 5:7.

Stuttgarter Volleyball-Frauen verpassen zweite Titel-Chance

STUTTGART: Das Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen wird erst im fünften Duell entschieden. Allianz MTV Stuttgart verpasste am Mittwoch auch die zweite Chance auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft gegen den Dresdner SC. Nach dem 2:3 des Meisters von 2019 steht es in der Best-of-Five-Serie 2:2, nachdem die Schwäbinnen bereits mit 2:0-Siegen vorn gelegen hatten. Die Entscheidung fällt am Samstag.

Schach: Nepomnjaschtschi vergrößert Vorsprung bei Kandidatenturnier

JEKATERINBURG: Jan Nepomnjaschtschi hat beim Kandidatenturnier der Schach-WM in Jekaterinburg seinen Vorsprung ausgebaut. Der russische Meister kam am Mittwoch in der neunten von 14. Runden gegen seinen Landsmann Kirill Alexejenko zu einem souveränen Sieg. Nepomnjaschtschis Verfolger Fabiano Caruana aus den USA, Anish Giri aus den Niederlanden und Maxime Vachier-Lagrave aus Frankreich spielten in ihren Partien nur remis.

Drei NBA-Basketballer positiv auf Corona getestet

NEW YORK: Drei NBA-Profis sind in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die beste Basketball-Liga der Welt am Mittwoch mit. Von den 488 Tests bei Spielern seit dem 14. April waren demnach drei positiv.