Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.04.21 | Überblick

Ulm und Basketball-Coach Lakovic: Vertrag aufgelöst und verlängert

ULM: Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat den bis Juni 2021 gültigen Vertrag mit Cheftrainer Jaka Lakovic aufgelöst - und den Coach direkt im Anschluss einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben lassen. Von diesem Kuriosum berichtete der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage. Beide Seiten seien «mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden», hieß es von den Ulmern. Dies sei auch der Grund für die langfristige Verlängerung des Kontrakts.

UEFA bestätigt Rom als Gastgeber-Stadt der Fußball-EM

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat Rom als neunte Gastgeber-Stadt für die Europameisterschaft bestätigt. Dies teilte die UEFA am Mittwoch mit, nachdem die italienische Regierung EM-Spielen vor Fans in diesem Sommer zugestimmt hatte. Die vier Partien im Stadio Olimpico, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni, können mit einer Zuschauer-Auslastung von mindestens 25 Prozent stattfinden, hatte Italiens Fußball-Verband FIGC am Dienstag mitgeteilt.

St. Pauli-Präsident Göttlich offen für Quarantäne-Trainingslager

HAMBURG: St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich hat sich angesichts der angespannten Corona-Situation offen für Quarantäne-Trainingslager gezeigt. «Ein Quarantäne-Trainingslager macht keinen Spaß, ist aber unter Umständen eine notwendige Risikominimierung, um das wesentliche Ziel, nämlich die Beendigung der Saison, zu erreichen», sagte der Chef des Hamburger Fußball-Zweitligisten am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. Daran hänge die Gemeinschaft der 36 Profi-Vereine mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es gehe um mehr als um Einzelschicksale.

4:5 gegen Straubing: Kölner Haie verpassen fast sicher DEL-Playoffs

KÖLN: Die Kölner Haie haben zwei Spiele vor Schluss der regulären Saison kaum noch Chancen auf die Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga. Durch das 4:5 (1:2, 2:0, 1:3) am Mittwoch gegen die Straubing Tigers können die Rheinländer als Tabellensechster in der Nordgruppe nur noch theoretisch auf Rang vier kommen. Straubing darf dagegen weiter auf die K.o.-Runde hoffen und ist bei noch drei auszutragenden Partien Vierter im Süden.

Hamburg zieht erstmals in die Playoffs der Basketball-Bundesliga ein

HAMBURG: Die Hamburg Towers haben sich durch den neunten Erfolg in Serie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die Playoffs der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Im Nordduell gegen die EWE Baskets Oldenburg setzten sich die Towers am Mittwochabend mit 80:74 durch. Somit sind sie nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen.

Zverev weiter - Nun gegen Goffin

MONTE CARLO: Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus seiner Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer hat Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Monte Carlo das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Tennisprofi aus Hamburg gewann am Mittwoch bei der mit gut zwei Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:3, 6:3. Der 23-Jährige hatte in der ersten Runde ein Freilos und trifft im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf David Goffin aus Belgien.

VfL Osnabrück droht Zweitliga-Abstieg: 0:1 gegen Jahn Regensburg

OSNABRÜCK: Der VfL Osnabrück ist nach der elften Heimniederlage in Serie tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 0:1 (0:1) am Mittwoch im Nachholspiel des 24. Spieltags gegen den SSV Jahn Regensburg bleiben die Niedersachsen nicht nur mit 26 Punkten auf Relegationsplatz 16, sondern bauten auch ihren Zweitliga-Negativrekord durch die erneute Heimpleite aus. Regensburg verbesserte sich dagegen mit 34 Punkten auf Rang 13. Andreas Albers traf nach 26 Minuten per Foulelfmeter.

Wechsel nach Berlin perfekt: Fredi Bobic wird Hertha-Geschäftsführer

BERLIN: Hertha BSC bekommt seinen Wunsch-Manager. Fredi Bobic wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Eintracht Frankfurt nach Berlin. Das gab Hertha am Mittwoch bekannt und sorgte damit für ein Ende der anhaltenden Spekulationen um diese brisante Personalie. «Wir sind sehr erfreut, mit Fredi Bobic unseren Wunschkandidaten gewonnen zu haben und freuen uns auf die zukünftige erfolgreiche Zusammenarbeit, kommentiert Präsident Werner Gegenbauer die Entscheidung, Bobic ab dem 1. Juni 2021 zum Geschäftsführer zu bestellen. «Ich freue mich, ab Sommer wieder Teil der Hertha-Familie zu sein», sagte Bobic in der Club-Mitteilung.

0:0 gegen FC Liverpool reicht: Kroos mit Real Madrid im Halbfinale

LIVERPOOL: Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid mit Routine und Glück alle Bemühungen des FC Liverpool abgewehrt und steht erneut im Halbfinale der Champions League. Trotz bester Gelegenheiten kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch im Stadion an der Anfield Road nicht über ein 0:0 hinaus und schied nach dem 3:1-Sieg der Spanier im Hinspiel aus. Real trifft nun auf den FC Chelsea.

Dortmund im Champions-League-Viertelfinale an Manchester gescheitert

DORTMUND: Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Champions League als letzte deutsche Mannschaft ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist verlor am Mittwochabend auch sein Heimpiel gegen Manchester City mit 1:2 (1:0). Schon das Hinspiel hatte der BVB mit 1:2 verloren. Für Hoffnung beim BVB hatte Judge Bellingham mit seinem Treffer in der 15. Minute gesorgt. Doch der verwandelte Handelfmeter von Riyad Mahrez (55.) und das Tor von Phil Foden (75.) im leeren Signal Iduna Park rettete die Gäste. Englands Tabellenführer trifft nun im Halbfinale auf Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain.