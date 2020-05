Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Ferrari bestätigt: Sainz wird Nachfolger von Vettel

MARANELLO: Der Spanier Carlos Sainz wird Nachfolger von Sebastian Vettel beim Formel-1-Team Ferrari. Wie die Scuderia am Donnerstag mitteilte, wird der bisherige McLaren-Pilot 2021 und 2022 für die Italiener starten. Der 25-Jährige fährt damit künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc (22), der einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt. Ferrari hatte am Dienstag die Trennung von Vettel zum Ende dieser Saison verkündet.

Australier Ricciardo wechselt von Renault zu Formel-1-Team McLaren

WOKING: Daniel Ricciardo (30) wechselt innerhalb der Formel vom Renault-Werksteam ab 2021 zum britischen Traditionsrennstall McLaren. Wie McLaren am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb der Australier einen über mehrere Jahre gültigen Vertrag. Das frühere Weltmeisterteam McLaren bestreitet das Rennjahr 2021 nun mit Ricciardo und dem Engländer Lando Norris (20).

Keine Quarantäne: Forsberg fehlt Leipzig gegen Freiburg

LEIPZIG: RB Leipzig muss beim Neustart der Fußball-Bundesliga auf Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Nationalspieler hatte die einwöchige Quarantäne wegen einer ansteckenden Mandelentzündung nicht angetreten und steht damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg nicht zur Verfügung. Neben dem gelbgesperrten Dayot Upamecano muss Nagelsmann möglicherweise auch auf die angeschlagenen Marcel Sabitzer und Patrik Schick verzichten.

Freiburgs Streich verteidigt Bundesliga Neustart

FREIBURG: Freiburgs Christian Streich hat den Neustart der Fußball-Bundesliga in der Coronavirus-Krise gerechtfertigt. Bei den Diskussionen in Politik und Gesellschaft über die Fortsetzung der Bundesliga habe es «teilweise nicht nachvollziehbare Widerstände» gegeben, sagte der Coach des SC Freiburg am Donnerstag. Er habe manchmal gedacht, «da schwingt auch ein bisschen Neid mit», sagte er. Die Freiburger treten am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig an.

Hoffenheim beim ersten Geisterspiel ohne Stürmerstar Kramaric

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim geht ohne Top-Stürmer Andrej Kramaric in den Re-Start der Fußball-Bundesliga. Der Kroate plagt sich schon seit Wochen mit Sprunggelenkbeschwerden, neuerdings auch mit Knieschmerzen, und fehlt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Partie gegen Hertha BSC. In der Offensive fehlen auch die verletzten Sargis Adamyan und Ishak Belfodil. Munas Dabbur steht nach seinem Riss der Bizepssehne im Knie wieder im Mannschaftstraining, dürfte aber noch kein Startelf-Kandidat sein.

Investor Windhorst kündigte neue Finanzspritze für Hertha BSC an

BERLIN: Investor Lars Windhorst hat dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eine weitere Finanzspritze in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt. «Wir sind bereit, nochmals einhundert, einhundertfünfzig Millionen Euro Eigenkapital zu investieren, wenn der Bedarf bestehen sollte», sagte Windhorst in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung». Über die genaue Höhe, den Zeitpunkt und die Modalitäten eines Nachschlags für die Berliner äußerte sich der 43 Jahre alte Unternehmer nicht.

Aufstockung der 3. Liga: Jena schreibt offenen Brief an DFB

JENA: Der FC Carl Zeiss Jena hat mit einem offenen Brief auf die Forderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Konzepten für die Zukunft der 3. Liga reagiert. Demnach soll der Abstieg ausgesetzt und die Liga zur neuen Saison auf 24 Teilnehmer aufgestockt werden. Ziel müsse es sein, das Teilnehmerfeld der 3. Liga mittelfristig auf 22 Mannschaften festzulegen.

Premier-League-Fortsetzung voraussichtlich erst ab 19. Juni

LONDON: Die geplante Fortsetzung der Fußballsaison in der englischen Premier League könnte sich laut Medienberichten um eine weitere Woche auf den 19. Juni verzögern. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Spielern und Trainern am Mittwoch, bei dem mehrere Profis deutliche Sicherheitsbedenken geäußert haben sollen. Bisher galt ein Restart der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich.

Entscheidung über Basketball-Konzept wohl nächste Woche

MÜNCHEN: Die Entscheidung über die Fortsetzung der Saison in der Basketball-Bundesliga fällt aller Voraussicht nach Anfang der kommenden Woche. Am Dienstag soll das Kabinett der bayerischen Landesregierung über das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Liga beraten. Geben die Politiker ihr Okay, will die BBL ihren Meister in einem Zehner-Turnier im Münchner Audi Dome über einen Zeitraum von drei Wochen ermitteln. Nach den Plänen der Liga soll das Turnier am ersten Juni-Wochenende beginnen und am 28. Juni zu Ende gehen.

Nach Druck von Investoren: KSC-Präsident Wellenreuther tritt zurück

KARLSRUHE: In der Auseinandersetzung mit einer Investorengruppe ist Ingo Wellenreuther von seinem Amt als Präsident des Karlsruher SC zurückgetreten. Das teilte der badische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Gruppierung «Bündnis KSC» das Angebot, Aktien im Wert von sechs Millionen Euro der ausgegliederten Fußballabteilung zu kaufen, an den Rücktritt von Wellenreuther noch vor der an diesem Freitag geplanten Mitgliederversammlung geknüpft.

England-Profi Dele Alli zuhause überfallen: «Fürchterliche Erfahrung»

London (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli ist in seinem eigenen Haus überfallen und beraubt worden. Nach Berichten in britischen Medien drangen in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer in sein Haus in London ein, in dem sich Alli während der Corona-Krise mit seiner Freundin, seinem Bruder und dessen Partnerin isoliert. «Eine fürchterliche Erfahrung, aber uns geht es allen gut», schrieb der Profi von Tottenham Hotspur am Mittwochabend bei Twitter.

Everest Challenge: Tour-Vierter Buchmann klettert für guten Zweck

RAUBLING: Der Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann will für einen guten Zweck innerhalb eines Tages mit seinem Rennrad die Höhe des Mount Everest erklimmen. Der Ravensburger plant für den 28. Mai im Ötztal eine Everest Challenge, bei der er 8848 Höhenmeter in neun bis zehn Stunden zurücklegen will. Mit diesem Projekt will der Fahrer des Teams Bora-hansgrohe Spenden sammeln, die dem Deutschen Kinderhilfswerk zugute kommen. Ziel ist es, für jeden Höhenmeter mindestens zehn Euro einzusammeln, also mindestens 88.848 Euro.