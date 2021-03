Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.03.21 | Aktualisiert um: 16:55 | Überblick

Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien auf schnellstem Stadtkurs

DSCHIDDA: Das umstrittene Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien wird künftig auf dem längsten und schnellsten Stadtkurs der Motorsport-Königsklasse ausgetragen. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben, hat die vom Deutschen Hermann Tilke entworfene Strecke in Dschidda eine Länge von 6,175 Kilometern mit 27 Kurven. Die Premiere des Nachtrennens in der Hafenstadt am Roten Meer ist am 5. Dezember geplant. Die errechnete Höchstgeschwindigkeit soll bei 322 Stundenkilometern liegen, durchschnittlich sollen die Fahrer Geschwindigkeiten von rund 250 Stundenkilometern erreichen.

Unter anderem die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die geplante Veranstaltung scharf kritisiert. Saudi-Arabien wolle mit dem Formel-1-Gastspiel auch von der schlechten Menschenrechtslage in dem Staat ablenken, hieß es. Das Land ist erstmals Gastgeber für die Rennserie, die ab Ende des Monats insgesamt 23 Rennen in diesem Jahr plant. In Dschidda soll der vorletzte Grand Prix der Rekordsaison stattfinden.

FC Bayern lässt Länderspiel-Einsatz von Lewandowski in England offen

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat offen gelassen, ob er Robert Lewandowski für das WM-Qualifikationsspiel der polnischen Fußball-Nationalmannschaft in England abstellt. «Wir werden abwarten und dann ganz im Sinne des Vereins entscheiden. Wir brauchen alle Spieler für das Spiel gegen Leipzig», sagte Trainer Hansi Flick im TV-Sender Sky nach dem Viertelfinal-Einzug der Münchner in der Champions League. «Wir warten auch noch ab, was die Behörden dazu sagen und haben noch ein paar Tage Zeit, um die Entscheidung zu treffen.» Lewandowski hatte beim 2:1-Sieg am Mittwochabend gegen Lazio Rom die Münchner mit 1:0 in Führung gebracht.

Polen spielt am 31. März in England, drei Tage später steht der Bundesliga-Gipfel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern an. «Wenn ein Spieler in Quarantäne gehen muss, ist es dem Verein erlaubt, einzugreifen. Für uns hat der Countdown begonnen, von daher brauchen wir alle Spieler», sagte Flick bereits. Für Einreisende aus Großbritannien nach Deutschland bestehen besondere Quarantäne-Regelungen.

Österreichs Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 am 25. März in Glasgow gegen Schottland ohne Deutschland-Legionäre, also auch ohne David Alaba. «David wird beim ersten Spiel in Schottland nicht dabei sein», bestätigte Flick.