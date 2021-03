Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Rosberg arbeitet für den neuen Motorsport-Sender Sky Sport F1

BERLIN: Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Rosberg arbeitet für den neuen Motorsport-Sender Sky Sport F1. Der Weltmeister von 2016 wird bei sechs Rennen im Einsatz sein, teilte der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag mit. Der erste reine Motorsport-Kanal startet seinen Sendebetrieb am Freitag um 7.45 Uhr mit den Testfahrten der Motorsport-Königsklasse in Bahrain.

Rosberg ergänzt das Experten-Team von Sky mit Timo Glock und Ralf Schumacher. Der 35-Jährige wird auch für den englischen und den italienischen Sky-Ableger tätig sein. Der frühere Mercedes-Fahrer hatte zuletzt als TV-Experte beim Free-TV-Sender RTL gearbeitet, der in der kommenden Saison nur noch vier Rennen übertragen darf.

Alle 23 Grand Prix der neuen Saison zeigt in Deutschland nur der Bezahlsender Sky für seine Kunden. Das günstigste Angebot für Sky Sport F1 kostet derzeit 17,50 Euro im Monat.

Vettel eröffnet für Aston Martin Formel-1-Testfahrten

SILVERSTONE: Sebastian Vettel wird für sein neues Formel-1-Team Aston Martin zu Beginn der Testfahrten in Bahrain im Auto sitzen.

Wie das englische Werksteam am Donnerstag mitteilte, ist der viermalige Weltmeister für die Vormittagseinheit am Freitag eingeplant. Am Nachmittag soll dann Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll auf dem Bahrain International Circuit im Wagen sitzen. Die einzigen Testfahrten vor dem Saisonstart beginnen am Freitag (8.00 Uhr) und dauern bis Sonntag. In Bahrain findet am 28. März auch der erste Grand Prix des Jahres statt. Vettel (33) musste Ferrari nach sechs Jahren verlassen und wechselte zu Aston Martin.

Bundestrainer Gislason: Handballer bereit für Kampf um Olympia

BERLIN: Bundestrainer Alfred Gislason sieht die deutschen Handballer bereit für den Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. «Mich stimmt zuversichtlich, wie die Mannschaft drauf ist, dass die Rückkehrer eine enorme Verstärkung sind und die Einstellung spürbar ist. Dass alle wissen, was sie machen müssen, um zu Olympia zu kommen», sagte Gislason am Donnerstag. «Man merkt, dass die Mannschaft unheimlich fokussiert und in den vergangenen Tagen noch einmal enger zusammengewachsen ist.»

Zum Auftakt des Vierer-Turniers in Berlin, bei dem zwei Tokio-Tickets vergeben werden, trifft die DHB-Auswahl am Freitag (15.15 Uhr/ARD) auf den WM-Zweiten Schweden. Weitere Gegner sind Slowenien am Samstag und Algerien am Sonntag. «Es wäre extrem wichtig, das Auftaktspiel zu gewinnen. Wenn wir das schaffen würden, könnten wir mit etwas mehr Selbstvertrauen und Lockerheit in das zweite Spiel gehen», sagte Gislason. «Umgekehrt hätten wir bei einer Niederlage deutlich mehr Druck, weil das zweite Spiel dann ein Endspiel wäre.»

Noch nicht verraten wollte Gislason, mit welchem Torwart-Gespann er in das Schweden-Spiel geht. «Ich habe es zwar schon entschieden und die Torhüter informiert, aber die Mannschaft weiß es noch nicht», sagte der 61-jährige Isländer.

DSV nominiert Technik-Teams für vorletzte Station der Alpin-Saison

KRANJSKA GORA/ARE: Drei Damen und sieben Herren schickt der Deutsche Skiverband (DSV) ins vorletzte Alpin-Wochenende der Saison. Für die Slaloms am Freitag und Samstag im schwedischen Are wurden Lena Dürr (SV Germering), Andrea Filser (SV Wildsteig) und Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) nominiert.

Im Riesenslalom der Herren im slowenischen Kranjska Gora am Samstag starten Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Julian Rauchfuß (RG Burig Mindelheim) und Alexander Schmid (SC Fischen). Den Slalom am Sonntag werden neben Rauchfuß noch Zagreb-Sieger Linus Straßer (1860 München), Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) und Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) bestreiten.

Are und Kranjska Gora sind die letzten Zwischenstopps des alpinen Ski-Weltcups vor dem Saisonfinale im schweizerischen Lenzerheide in der kommenden Woche.