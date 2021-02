Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Vierter Termin: Deines soll am 20. März gegen Beterbijew boxen

MAGDEBURG: Die Wartezeit auf seine WM-Chance hat für den Magdeburger Box-Profi Adam Deines womöglich bald ein Ende.

Der 30 Jahre alte Halbschwergewichtler soll am 20. März in Moskau gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew antreten. Wie der MDR am Donnerstag mitteilte, wird das Duell live per Internet-Stream übertragen. Der Kampf war wegen Verletzungen und der Coronavirus-Pandemie bereits dreimal verschoben worden. Titelverteidiger Beterbijew ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote.

Abfahrer Dreßen am Knie operiert - «Besser jetzt als im Sommer»

MÜNCHEN: Skirennfahrer Thomas Dreßen ist am Knie operiert worden und muss deshalb vorerst sein Training unterbrechen. Der 27-Jährige litt unter einer Schädigung des Knorpels im rechten Knie, wie bei dem Eingriff in München am Donnerstag diagnostiziert wurde. Der deutsche Teamarzt Manuel Köhne sagte nach der einstündigen Arthroskopie laut Verbandsangaben: «Wir konnten freie Knorpelstücke (Knorpelflakes) entfernen und den Knorpel glätten. Thomas wird das Knie nun einige Wochen entlasten müssen, ehe er dann wieder mit der Rehabilitation und den schrittweisen Einstieg ins Training beginnen kann.» Dreßen hatte seine Saison schon beendet.

Der fünfmalige Weltcupsieger hatte bei seinem Comeback bei der WM in Cortina d'Ampezzo bereits über Probleme im Knie geklagt. «Aufgrund der zuletzt aufgetretenen Schmerzen hatte ich mit einem Eingriff gerechnet», erzählte er nun. «Eine OP passt zwar nie. Aber besser jetzt als im Sommer, wenn ich in die Vorbereitung auf die Olympia- Saison einsteige.» Nachdem er diesen Winter wegen den Folgen einer Hüft-OP weitgehend verpasst hat, will Dreßen in der nächsten Saison mit dem Höhepunkt bei den Winterspielen wieder angreifen.

Der Deutsche Skiverband (DSV) gab sein Aufgebot für die Rennen am Wochenende bekannt. Bei den zwei Abfahrten und dem Super-G der Damen von Freitag bis Sonntag in Val di Fassa in Italien treten Abfahrts-Vizeweltmeisterin Kira Weidle (Starnberg), Carina Stuffer (Samerberg) und Kathrin Hirtl-Stanggassinger (Königssee) an. Die zwei Männer-Riesenslaloms in Bansko in Bulgarien fahren Alexander Schmid (Fischen), Stefan Luitz (Bolsterlang) und Bastian Meisen (Garmisch).

Lakers und Celtics mit weiteren Niederlagen in der NBA

ATLANTA: NBA-Titelverteidiger Los Angeles Lakers steckt weiter in einer schwierigen Phase und hat auch das Spitzenspiel gegen die Utah Jazz verloren. Für die Lakers war das 89:114 am Mittwochabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Liga bereits die vierte Pleite in Serie. Auch die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis haben ein Formtief und kassierten beim 112:127 gegen die Atlanta Hawks die dritte Niederlage in Serie. Die Lakers mussten erneut auf Dennis Schröder, der auf der Corona-Liste der NBA steht, und den verletzten Anthony Davis verzichten und konnten diese Ausfälle ein weiteres Mal nicht kompensieren. Lediglich zu Beginn der Partie wirkte der Rekordmeister konkurrenzfähig gegen die Jazz, die den 26. Sieg der Saison verbuchten und souverän an der Spitze stehen.

Eishockey-Profi Sturm gelingt erster Doppelpack seiner NHL-Karriere

DENVER: Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat beim 6:2 der Minnesota Wild gegen die Colorado Avalanche seine beiden ersten Tore in der NHL-Hauptrunde erzielt. Der 25-Jährige aus Augsburg tunnelte seinen Landsmann Philipp Grubauer beim Treffer zum 5:2 am Mittwochabend (Ortszeit) und traf bei leerem Tor aus dem eigenen Drittel auch zum Endstand. In den Playoffs der vergangenen Saison hatte Sturm seinen ersten NHL-Treffer erzielt. In der West-Division der stärksten Eishockey-Liga der Welt zog Sturms Mannschaft durch den Sieg an den Avalanche vorbei und steht nun mit einem Punkt Vorsprung auf Rang fünf. Für Colorado war es die zweite Niederlage in Serie und die neunte der Saison. Grubauer parierte 19 der 24 Schüsse auf sein Tor.

Läuferin Klosterhalfen nach Verletzung: «Mir geht's ziemlich gut»

PORTLAND: Langstrecken-Ass Konstanze Klosterhalfen sieht sich nach ihrer Verletzung im vergangenen Jahr auf einem guten Weg Richtung Olympia. «Ich habe das gut überstanden, jetzt geht's mir ziemlich gut», sagte die WM-Dritte über 5000 Meter aus Leverkusen in einem Podcast von #TrueAthletes. Die 24 Jahre alte Rekordhalterin trainiert wieder in Portland im US-Bundesstaat Oregon bei Pete Julian. Klosterhalfen hat im vergangenen Sommer wegen einer Überlastungsreaktion im Becken kein Rennen bestritten. Sie sei immer noch im Aufbautraining und lasse sich da nicht stressen. «Das Hauptziel ist, gesund zu bleiben», sagte sie. Alles sei auf die Sommerspiele in Tokio ausgerichtet.

Nach Handgreiflichkeit: Kein Teamtraining für Hannovers Falette

HANNOVER: Nach einer Handgreiflichkeit gegen seinen Mitspieler Genki Haraguchi nimmt Fußball-Profi Simon Falette vorerst nicht am Mannschaftstraining des Zweitligisten Hannover 96 teil. «Es wurde eine gewisse Grenze überschritten, das weiß der Simon auch», sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). «Wie es von der Vereinsseite aussieht, muss man abwarten. Es wird auch noch ein Gespräch zwischen Trainerteam und Mannschaftsrat geben. Aber er wird heute erstmal nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.» Falette und Haraguchi waren am Mittwoch während einer Trainingseinheit aneinander geraten. Nach Angaben des Vereins stieß der Verteidiger aus Guinea den Mittelfeldspieler aus Japan zu Boden.

Chefscout Manga soll bei Eintracht Frankfurt befördert werden

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Chefscout Ben Manga soll laut übereinstimmenden Medienberichten im Sommer befördert werden und die Nachfolge des scheidenden Sportdirektors Bruno Hübner antreten. Allerdings soll für den 47-Jährigen ein neuer Posten geschaffen werden. Denkbar wäre demnach eine Stelle als Direktor Profi-Fußball. Einen Sportdirektor soll es bei den Hessen künftig nicht mehr geben. Manga arbeitet seit 2016 für die Hessen und entdeckte Spieler wie Evan N'Dicka, Tuta oder den mittlerweile nach England abgewanderten Sebastian Haller.

Skispringer Eisenbichler, Geiger und Paschke für Einzel gesetzt

OBERSTDORF: Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Weltmeister Markus Eisenbichler, Flug-Weltmeister Karl Geiger und Pius Paschke einen fixen Startplatz für das erste Einzel bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zugesichert. Das Trio wird am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf der Normalschanze am Schattenberg auf jeden Fall dabei sein, wie Horngacher am Donnerstag sagte. Die weiteren drei WM-Starter Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann sollen beim Training am Donnerstagabend den vierten deutschen Startplatz ausspringen. Horngacher sieht gute Medaillenchancen für den ersten WM-Wettbewerb. «Die Kleinschanze ist auch unser Metier, da erwarte ich mir fast etwas mehr als auf der großen Schanze», sagte der Chefcoach aus Österreich. Vor zwei Jahren in Seefeld und Innsbruck hatten Eisenbichler und Geiger auf der Großschanze Gold und Silber geholt. Im Normalschanzen-Einzel gab es damals keine Medaille.

Sportausschussvorsitzende zu Olympia 2032: Rennen so gut wie gelaufen

BERLIN: Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag hält das Rennen um die Olympischen Spiele für 2032 für so gut wie gelaufen. «Die Mitteilung des IOC ist aus meiner Sicht weit mehr als nur eine unverbindliche Vorfestlegung auf Brisbane als Ausrichterstadt der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032», sagte die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages am Donnerstag. Das Internationale Olympische Komitee hatte entschieden, mit Bewerber Brisbane in einen bevorzugten Dialog zu treten. Zu den weiteren Interessenten gehört auch die deutsche Initiative Rhein-Ruhr-City.

Erste WM-Titel in Oberstdorf für Langläufer Sundling und Kläbo

OBERSTDORF: Jonna Sundling und Johannes Kläbo haben bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf die ersten Goldmedaillen gewonnen. Die 26 Jahre alte Schwedin und der 24 Jahre alte Topfavorit aus Norwegen setzten sich am Donnerstag souverän in den Finalläufen der Sprint-Wettbewerbe durch. Für Sundling, die den Endlauf vor der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Slowenin Anamarija Lampic gewann, ist es der erste WM-Titel. Kläbo hatte in Seefeld vor zwei Jahren bereits WM-Gold im Sprint, Teamsprint und in der Staffel geholt. Über die 1,5 Kilometer im Allgäu siegte er vor seinen beiden Landsmännern Erik Valnes und Haavard Solaas Taugböl. Das deutsche Langlauf-Team von Peter Schlickenrieder hatte zuvor die Qualifikation für die Finals verpasst. Als beste Athletin schaffte es Laura Gimmler ins Halbfinale. Der Sprint gilt als schwächste Disziplin der deutschen Auswahl.

Thomas Müller nach Corona-Quarantäne zurück im Bayern-Training

MÜNCHEN: Thomas Müller ist nach seiner Corona-Infektion und einer fast zweiwöchigen Quarantäne in das Training des FC Bayern München zurückgekehrt. Der Offensivakteur absolvierte am Donnerstag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Müller (31) war während der Club-WM in Katar positiv getestet worden, dann in einem Spezialflieger zurück nach Deutschland gekommen und seitdem bei sich zuhause in Isolation. Neben Müller stand Nationalspieler Serge Gnabry am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Der 25-Jährige hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel gefehlt. Ob die Angreifer am Wochenende für die Partie gegen den 1. FC Köln eingeplant sind, war zunächst offen.

Semenya zieht vor Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

STRAßBURG/KAPSTADT: Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya macht ihre Ankündigung wahr und zieht in ihrem langjährigen Rechtsstreit vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. «Ich hoffe, der Europäische Gerichtshof wird die langwährenden Menschenrechtsverletzungen gegen weibliche Athleten durch World Athletics beenden», betonte die 30 Jahre alte Südafrikanerin in einer am Donnerstag via Twitter veröffentlichten Erklärung. «Alles, was wir möchten, ist die Erlaubnis, frei zu laufen, jetzt und für immer, als die starken und furchtlosen Frauen, die wir sind und immer waren.»

Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin hatte im September 2020 vor dem Schweizer Bundesgericht in Lausanne eine Niederlage hinnehmen müssen. Es hatte ihre Beschwerde zurückgewiesen, mit der Semenya gegen eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes Cas vorgegangen war. Im Kern des Rechtsstreits geht es um eine umstrittene Regel des Leichtathletik-Weltverbandes - heute World Athletics - zum Testosteron-Limit für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen.

Die Regel verlangt, dass Semenya ihren natürlichen Testosteron-Wert durch Medikamente senken soll. Die dreimalige Weltmeisterin lehnt das ab. Für den Verband gehört Semenya zu den «biologisch männlichen Athleten mit weiblichen Geschlechtsidentitäten». Sie darf daher nicht bei Wettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile starten.

«Bei diesem Kampf geht es nicht nur um mich, sondern darum, Stellung zu beziehen und für Würde, Gleichheit und die Menschenrechte von Frauen im Sport zu kämpfen», betonte die Läuferin und bedankte sich bei allen, «die hinter mir gestanden haben».

Wolfsburger Nationalspielerin Dickenmann beendet Karriere im Sommer

WOLFSBURG: Die Schweizer Fußball-Rekordnationalspielerin Lara Dickenmann vom Bundesligisten VfL Wolfsburg wird nach der Saison ihre Profi-Karriere beenden.

Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Die 35 Jahre alte Mittelfeldspielerin kam im Sommer 2015 von Olympique Lyon zum VfL und gewann mit dem Verein viermal die deutsche Meisterschaft sowie fünfmal den DFB-Pokal. Mit Lyon wurde sie 2011 und 2012 Champions-League-Siegerin und holte sechs französische Meisterschaften. Für die Schweiz absolvierte sie 135 Länderspiele.