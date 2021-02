Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Alle vier deutschen Skicrosser bei WM in Schweden in Finalläufen

IDRE FJÄLL: Bei der Skicross-Weltmeisterschaft im schwedischen Idre Fjäll fahren alle vier deutschen Athleten um Medaillen. In der Qualifikation am Mittwoch schafften Niklas Bachsleitner (Garmisch-Partenkirchen), Florian Wilmsmann (Holzkirchen), Cornel Renn (Hindelang) und Ferdinand Dorsch (Schellenberg) den Sprung in die K.o.-Läufe. Diese stehen am Samstag (12.30 Uhr) an. Der aussichtsreichste Kandidat für Edelmetall ist Bachsleitner: Er schaffte die sechstbeste Quali-Zeit.

BR Volleys chancenlos gegen Kasan

BERLIN: Die Berlin Volleys haben die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League mit einer deutlichen Niederlage beendet. Beim Rückrunden-Turnier in Kasan blieb der zehnmalige deutsche Meister gegen Gastgeber VK Zenit am Mittwoch beim 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) chancenlos. In der nur 66 Minuten dauernden Partie war der Bundesliga-Dritte mit dem dynamischen Spiel des Gegners aus Russland weitgehend überfordert. Die Berliner hatten sich bereits tags zuvor mit dem 3:0-Erfolg über Volley Ljubljana den zweiten Tabellenplatz in ihrer Gruppe gesichert.

Handball-Bundesliga hält trotz vieler Absagen am Spielsystem fest

KÖLN: Die Handball-Bundesliga (HBL) will trotz bereits zahlreicher Spielabsagen die Saison mit 38 Spieltagen zu Ende bringen. In einer Videokonferenz am Mittwoch stimmten die Chefs der 20 Bundesligisten mit großer Mehrheit dafür, die Spielzeit bis zum letzten Spieltag am 27. Juni möglichst mit Hin- und Rückspiel für jeden Club abzuschließen. «Ich denke, das gibt eine Menge Sicherheit für Partner, Sponsoren und für unsere Fans, dass man weiß, dass die HBL und wir Bundesligisten bis zum Ende durchspielen wollen», sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke von der SG Flensburg-Handewitt.

Bundesliga-Manager: Reine Frauen-Clubs haben es künftig schwer

FRANKFURT/MAIN: Reine Frauenfußball-Clubs werden aus Expertensicht in der Bundesliga künftig keine entscheidende Rolle mehr spielen. Diese Meinung teilen die Sportlichen Leiter des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt, Ralf Kellermann und Siegfried Dietrich. Bei einer Online-Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes sagte Kellermann am Mittwoch, die Lizenzvereine würden mittlerweile so viel in den Frauenfußball investieren, dass es reine Frauen-Clubs schwer haben würden. «Es ist unrealistisch, dass sie in naher Zukunft ständig um die Meisterschaft mitspielen.»

DOSB: Modell eines unabhängigen «Zentrums für Safe Sport» prüfen

BERLIN: Der Deutsche Olympische Sportbund kann sich bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Sport auch ein externes unabhängiges «Zentrum für Safe Sport» vorstellen. «Die Prüfung möglicher Modelle wie eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene oder eines Zentrums für Safe Sport gehören für uns dazu», sagte Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin des DOSB für Gleichstellung und Frauen. Man sei darüber im Austausch mit Experten aus Wissenschaft oder Politik und ebenso auch mit Athleten Deutschland. Das Sportlerbündnis hatte die Einrichtung eines unabhängigen Zentrums angeregt und dazu am Mittwoch ein Impulspapier veröffentlicht.

Trainer Nagelsmann erfreut über Champions League-Spiel in Budapest

LEIPZIG: Trainer Julian Nagelsmann sieht in der Verlegung des Champions League-Heimspiels von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen den FC Liverpool am nächsten Dienstag nach Budapest keinen gravierenden Nachteil. «Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen. Besondere Umstände bedürfen besondere Maßnahmen. Es ist jetzt kein Zeitpunkt, um sich zu beklagen», sagte Nagelsmann am Mittwoch während einer Online-Pressekonferenz. Wegen der Corona-Beschränkungen, die derzeit die Einreise aus dem Hochrisikoland Großbritannien nach Deutschland untersagen, wurde das Achtelfinal-Hinspiel in die ungarische Hauptstadt verlegt.

Flick lobt Sané vor dem Finale der Club-WM - Süle ersetzt Boateng

DOHA: Trainer Hansi Flick vom Champions-League-Sieger FC Bayern München hat vor dem Finale der Club-Weltmeisterschaft gegen Tigres UANL Fußball-Nationalspieler Leroy Sané gelobt. Der Außenstürmer habe nach seiner Einwechslung beim Halbfinal-Erfolg gegen Al Ahly aus Ägypten «eine gute Performance» gezeigt, sagte Flick am Mittwoch in Katar. Sané habe nicht nur die Vorlage zum 2:0 auf Torschütze Robert Lewandowski gegeben, sondern auch defensiv sehr gut mitgearbeitet. Flick muss die Münchner Startformation am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen den Gegner aus Mexiko auf jeden Fall verändern.

Bayern-Star Boateng verlässt Club-WM aus privaten Gründen

DOHA: Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng vom FC Bayern München verlässt die Club-WM in Katar aus privaten Gründen. Das teilte Trainer Hansi Flick am Mittwoch mit, ohne auf Details einzugehen. «Das hat uns natürlich alle mitgenommen. Jérôme kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf», sagte Flick. Dem habe man natürlich zugestimmt. Nach einem Corona-Test werde der Abwehrspieler nach Deutschland reisen, sagte Flick. Boateng wird dem deutschen Fußball-Rekordmeister laut Flick «bis auf weiteres» nicht zur Verfügung stehen.

Europaparlament: Jugendliche und Sportsektor in Corona-Krise fördern

BRÜSSEL: Das Europaparlament hat ein entschiedeneres Vorgehen der Staatengemeinschaft für junge Menschen und den Sportbereich in der Corona-Krise gefordert. Jugendarbeit und der Sport seien in der Krise in all ihrer Vielfalt europaweit besonders gefährdet, hieß es in einer Entschließung der Abgeordneten am Mittwoch. Die Strukturen und die Angebotsvielfalt in den Bereichen müssten erhalten werden.

Für junge Menschen forderten die Abgeordneten zudem, verstärkt in die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Weiterbildung zu investieren. Den katastrophalen Auswirkungen der Krise auf die Jugendbeschäftigung müsse man entgegenwirken.

Mit Blick auf den Sportbereich hieß es in dem Bericht, man sei über mögliche dauerhafte Schäden sehr besorgt - mit Blick nicht nur auf die wirtschaftliche Lage, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt. Es brauche gezielte Maßnahmen zur Entlastung des Sektors, womöglich reichte die bisherige finanzielle Unterstützung nicht aus.

Verstärkt sollen dabei auch der Breitensport und Minderheitensportarten gefördert werden. Die Abgeordneten betonten, dass der Breitensport auch einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung junger Sportlerinnen und Sportler leiste. Für europäische Wettkämpfe soll es zudem einen koordinierteren Ansatz geben - etwa mit Blick auf Reisebeschränkungen, Zuschauer in Stadien und Corona-Tests.

Jazz in der NBA weiter der Maßstab: Celtics verlieren 108:122

SALT LAKE CITY: Auch die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis haben gegen NBA-Spitzenreiter Utah Jazz verloren. In Salt Lake City kassierten die Celtics am Dienstagabend ein 108:122. Für Theis war 5:23 Minuten vor Schluss nach seinem sechsten Foul das Spiel beendet, nachdem er zuvor mit fünf von sechs verwandelten Dreipunktewürfen einen starken Auftritt in der Offensive gezeigt hatte. Gegen die Jazz reichte es aber trotzdem nicht zu einem Sieg.

Draisaitls Oilers gewinnen auch viertes Spiel gegen Senators

OTTAWA: Auch ohne Torbeteiligung von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers das vierte direkte Duell mit den Ottawa Senators um Eishockey-Talent Tim Stützle gewonnen. Beim 3:2 in Ottawa blieb der Topscorer der vergangenen Saison nach zuletzt zehn Spielen in Serie erstmals wieder ohne Treffer oder Vorlage. Auch Draisaitls Teamkollege, Dominik Kahun, und Stützle konnten am Dienstagabend (Ortszeit) keinen Scorerpunkt sammeln. Die Oilers haben nun fünf der vergangenen sechs Partien gewonnen und stehen in der Nord-Division der kanadischen NHL-Teams auf Rang vier. Ottawa ist Letzter.

Nach Turn-Fall Chemnitz: Sportausschuss tagt zu diesem Thema

CHEMNITZ: Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 5. Mai in einer Öffentlichen Anhörung dem Thema «Physische, psychische oder sexualisierte Gewalt gegen Sportlerinnen und Sportler» befassen. Das sei eine Konsequenz aus der Turnaffäre um die Chemnitzer Trainerin Gabriele Frehse, der von Sportlerinnen um Weltmeisterin Pauline Schäfer unter anderen psychischer Druck und die Abgabe verschreibungspflichtiger Schmerzmittel vorgeworfen wird. Das sagte die Ausschussvorsitzende Dagmar Freitag (SPD) der Chemnitzer «Freie Presse» (Mittwoch). Zuvor würde bereits am 24. Februar der Fall Chemnitz auf der Tagesordnung einer Ausschusssitzung stehen. Frehse hat die Vorwürfe mehrfach bestritten.

Sexistische Kommentare: Japans Olympia-Komitee plant Sondersitzung

TOKIO: Angesichts der andauernden Kritik an Japans Olympia-Organisationschef Yoshiro Mori wegen dessen abfälligen Kommentaren über Frauen hat das Organisationskomitee in Tokio für Freitag eine Sondersitzung einberufen. Dabei solle es um Moris Äußerungen und «die zukünftigen Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter» des Organisationskomitees gehen, teilte das OK mit. Anschließend ist eine Pressekonferenz angesetzt. Der 83 Jahre alte Ex-Regierungschef Mori hatte bei einer Online-Vorstandssitzung des OK der Sommerspiele zur geplanten Verdoppelung der Frauenquote in Führungsgremien der Sportverbände auf 40 Prozent erklärt, Frauen redeten viel, weshalb Vorstandssitzungen Zeit in Anspruch nähmen.

DFL-Präsidium treibt Maßnahmen aus der Taskforce voran

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um die wirtschaftliche Stabilität des Profifußballs in der Corona-Krise zu stärken. Dies ist eine Konsequenz aus der Arbeit der «Taskforce Zukunft Profifußball», wie die DFL am Mittwoch in Frankfurt/Main mitteilte. Mit den Ergebnissen hat sich das DFL-Präsidium nun beschäftigt. Als weitere erste Maßnahme werde auch ein interdisziplinärer Beirat mit externen Fachleuten gegründet, um den Umsetzungsprozess zu begleiten. Zeitnah sei zudem eine Sondersitzung des DFL-Präsidiums geplant.

Schiri-Chef Fröhlich: Referees machen «insgesamt einen guten Job»

FRANKFURT/MAIN: Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hat den Referees nach 20 Bundesliga-Spieltagen ein ordentliches Zwischenzeugnis ausgestellt. «Insgesamt machen unsere Schiedsrichter einen guten Job - besser, als es die aktuellen Diskussionen vermuten lassen», sagte Fröhlich in einem auf der Verbandshomepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) veröffentlichten Interview. Zuletzt hatte es nach einer umstrittenen Abseitssituation beim Pokalspiel Dortmund gegen Paderborn (3:2 nach Verlängerung) und einem Handspiel im Strafraum bei Leverkusen gegen Stuttgart (5:2) große Debatten über die Referees und den Videobeweis gegeben.

Augsburgs Manager Reuter bekräftigt Vertrauen in Trainer Herrlich

AUGSBURG: Manager Stefan Reuter hat in der sportlichen Misere des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg sein Vertrauen in Trainer Heiko Herrlich bekräftigt. Der Geschäftsführer räumte vor dem nächsten Spiel am Freitag beim Tabellenzweiten RB Leipzig ein, dass Ertrag und Spielweise aktuell nicht zufriedenstellend seien. «Aber wir fangen deshalb keine Trainerdiskussion an», sagte Reuter der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). Mit dem Szenario Abstieg beschäftige man sich beim Tabellen-13. nicht, «weil wir überzeugt sind, dass wir die Situation gemeinsam meistern», sagte Reuter.

Windhorst hält 50+1-Regel für unbegründet - Investment ist «exotisch»

BERLIN: Hertha-Investor Lars Windhorst sieht auch im Falle einer Abschaffung der viel diskutierten 50+1-Regel keine Gefahr durch Finanzgeschäfte für den deutschen Fußball. «Im Ernst, der Investor ist doch nicht der Diktator, der alles von oben vorgibt. Es geht darum, Menschen mitzunehmen, zu motivieren, für eine gemeinsame Sache zu kämpfen», sagte der Geldgeber des Berliner Bundesligisten in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Windhorst hat bisher 290 Millionen Euro in Hertha BSC investiert. Bis zum Sommer sind weitere 84 Millionen Euro fällig. Dafür erhält der Unternehmer 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KgaA und kann vier der neun Mitglieder des Aufsichtsrates berufen. Auf die Entscheidungen des Vereins oder der Geschäftsführung hat er aber formal keinen Einfluss.

Kruse rechnet mit Comeback in Freiburg: «Es sieht gut aus»

BERLIN: Max Kruse hat nach langer Verletzungspause sein Bundesliga-Comeback in zehn Tagen im Spiel des 1. FC Union beim SC Freiburg in Aussicht gestellt. «Ja, es sieht gut aus, die Strukturen sind fast zusammen», erklärte der Berliner Fußball-Profi über Instagram: «Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg.» Kruse hatte sich Anfang Dezember im Derby bei Hertha BSC (1:3) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Inzwischen konnte der 32 Jahre alte Offensivakteur wieder Teile des Mannschaftstrainings bestreiten. Zu einem Einsatz am Samstag im Heimspiel der Unioner gegen Schalke 04 reiche es aber noch nicht, verriet Kruse.

Bundestrainer Löw freut sich auf TV-Experte Hoeneß

KÖLN: Auf die Premiere von Uli Hoeneß als Experte beim Fernsehsender RTL freut sich Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. «Mich hat die Nachricht überrascht, aber im absolut positiven Sinne, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich freue mich darauf, Uli Hoeneß nun öfters wieder persönlich zu treffen und mich mit ihm auszutauschen», sagte Löw der «Sport Bild» (Mittwoch). Der Kölner Fernsehsender hatte am Freitag mit der Nachricht überrascht, dass der wortgewaltige Ehrenpräsident des FC Bayern München bei den drei WM-Qualifikationspartien der deutschen Nationalmannschaft im März als Experte dabei ist.

Spiel zwischen Atlético und Chelsea nach Bukarest verlegt

LONDON: Das Auswärtsspiel des FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel in der Champions League am 23. Februar bei Atlético Madrid ist nach Bukarest verlegt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mit. Grund für die Verlegung sind die Einreise-Beschränkungen in Spanien aus Hochrisikoländern wie Großbritannien, in denen das Coronavirus mutiert ist. Damit ist auch das dritte Champions-League-Auswärtsspiel mit englischer Beteiligung verlegt worden. Die Hinspiele von RB Leipzig gegen den FC Liverpool (16. Februar) und von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City (24. Februar) finden nicht in Deutschland, sondern in Budapest statt.

Vorlage: Keine Corona-Lockerungen für Sport bis Mitte März

BERLIN: Der Corona-Stillstand für den Amateur- und Breitensport könnte bis mindestens Mitte März verlängert werden. Das sieht eine neue Vorlage für die Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie am (heutigen) Mittwoch vor. Trotz der Appelle der Sportministerkonferenz für schrittweise Lockerungen sind vorerst keine Erleichterungen für den Sport vorgesehen. In der Beschlussvorlage für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs bleibt jedoch offen, wie es für den Großteil der von der corona-bedingten Schließung betroffenen Bereiche weitergehen wird. Zum Sport gibt es keine konkreten Aussagen in dem Papier. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen vor.

Zverev als einziger deutscher Tennisspieler in Runde drei

MELBOURNE: Als einziger der anfangs fünf deutschen Tennis-Herren hat es Alexander Zverev bei den Australian Open in die dritte Runde geschafft. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich am Mittwoch bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne gegen den amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy mit 7:5, 6:4, 6:3 durch. Im ersten Duell mit der Nummer 172 der Weltrangliste nutzte Zverev nach 2:04 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglisten-Siebte Zverev auf den französischen Linkshänder Adrian Mannarino. Dominik Koepfer war gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 4:6, 0:6, 2:6 ausgeschieden.

Qualifikation für Olympia-Marathon am 11. April in Hamburg

HAMBURG: Hamburg soll am 11. April Austragungsort für ein besonderes Marathon-Event werden. Unter dem Motto «Der schnellste Weg nach Tokio» soll etwa 100 internationalen Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit geboten werden, die Norm für die Olympischen Spiele im Juli in der japanischen Millionen-Metropole zu erfüllen. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, soll der Lauf auf einem 10,5 Kilometer langen Rundkurs unter strengsten Hygienevorschriften stattfinden.

Außer den internationalen Athleten werden in Anke Esser, Fabienne Königstein, den Schwestern Debbie und Rabea Schöneborn, Katharina Steinruck, Arne Gabius, Tom Gröschel, Philipp Pflieger, Hendrik Pfeifer sowie Richard Ringer auch zehn deutsche Laufprofis am Start erwartet.

US-Open-Sieger Thiem gegen Impf-Bevorzugung von Sportlern

MELBOURNE: US-Open-Champion Dominic Thiem hat sich nach seinem Sieg bei den Australian Open gegen den deutschen Tennisprofi Dominik Koepfer gegen eine Bevorzugung von Sportlerinnen und Sportlern bei der Impfreihenfolge ausgesprochen. «Wenn die Impfung wirklich sicher ist, wenn das perfekt passt, finde ich eigentlich nicht, dass die Sportler bevorzugt werden sollten, sondern die Risikogruppen», sagte Thiem am Mittwoch der österreichischen Nachrichtenagentur APA und nannte «ältere Leute, Altenheime und Leute, die dort arbeiten.»

«Nicht wir, wir sind ja keine Risikogruppe, so sehe ich das. Man muss eh schauen, wie sich das alles entwickelt, auch mit den Mutationen. Hoffentlich gibt es bald ein Mittel, das das Ganze stoppt», sagte der Weltranglisten-Dritte nach dem 6:4, 6:0, 6:2 gegen Koepfer.

Ob er sich selber gegen das Coronavirus impfen lassen werde, hat der 26-Jährige nach eigenen Worten noch nicht entschieden. «Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich noch genauer informieren, wie das ist», sagte Thiem. Vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio wird über mögliche Impfvorteile für Spitzensportler diskutiert.

Früherer Handball-Weltmeister Romero wird Trainer in Bietigheim

BIETIGHEIM-BISSINGEN: Der frühere Handball-Weltmeister Iker Romero wird zur neuen Saison Trainer des Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Der 40 Jahre alte Spanier unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. Romero wird damit Nachfolger des Isländers Hannes Jón Jónsson.

Berlin Volleys beeindrucken in der Königsklasse: 3:0 gegen Ljubljana

BERLIN: Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Champions-League dem Erreichen des Viertelfinales einen großen Schritt nähergekommen. Gegen Sloweniens Meister ACH Volley Ljubljana setzte sich die Mannschaft am Dienstag zu Beginn des Rückrunden-Turniers im russischen Kasan ganz souverän mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:13) durch.

Kugelstoßerin Schwanitz überzeugt

LIÉVIN: Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat beim World Indoor-Meeting in Liévin/Frankreich den zweiten Platz belegt. Die Weltmeisterin von 2015 kam am Dienstagabend im letzten Versuch auf 18,93 Meter. Die 35-Jährige vom LV 90 Erzgebirge musste sich wie schon zum Auftakt der Serie in Karlsruhe der Portugiesin Auriel Dongmo (19,18 Meter) geschlagen geben. Schwanitz hatte eine zwölfstündige Anfahrt hinter sich.

Basketballmeister Alba Berlin gewinnt Topspiel in Crailsheim

ILSHOFEN: Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat das Bundesliga-Verfolgerduell bei den Hakro Merlins Crailsheim deutlich für sich entschieden. Durch den klaren 101:77 (52:44)-Erfolg am Dienstag kletterte der Titelverteidiger mit 28:2 Punkten in der Tabelle auf Rang zwei und verdrängte die Gastgeber (28:6). Beim zehnten Sieg in Serie übernahm der Hauptstadt-Club Mitte des ersten Viertels die Kontrolle über das Match und ließ das Überraschungsteam der Saison nicht zur Entfaltung kommen.

DFB ermittelt gegen Kaiserslautern: Verstöße gegen Corona-Vorgaben?

KAISERSLAUTERN: Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen den 1. FC Kaiserslautern, weil möglicherweise Spieler mit Fans gefeiert haben. Es besteh der Verdacht, dass der Verein gegen Vorgaben des wegen der Corona-Pandemie gültigen Hygienekonzepts verstoßen haben könnte, heißt es in einer DFB-Mitteilung vom Dienstagabend. Der Spielausschuss hat den Drittligisten zu einer Stellungnahme aufgefordert. Nach dem Derby-Sieg beim SV Waldhof Mannheim am Samstag war der FCK von etwa 300 Anhängern auf dem Betzenberg empfangen und gefeiert worden.

Manchester United erreicht Pokal-Viertelfinale

MANCHESTER: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist mit Mühe ins FA-Cup-Viertelfinale eingezogen. Die deutlich überlegene Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann am Dienstagabend erst nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) gegen den Ligakonkurrenten West Ham United, der vom früheren United-Coach David Moyes trainiert wird. Scott McTominay traf in der 96. per Rechtsschuss zum Sieg.

Torloses Remis reicht Juventus zum Einzug ins Pokalfinale

TURIN: Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat wieder das Pokalfinale erreicht. Dem Rekordsieger und Vorjahresfinalisten um Superstar Cristiano Ronaldo reichte am Dienstagabend ein torloses Remis gegen den Ligarivalen Inter Mailand. Das Hinspiel hatte Turin mit 2:1 gewonnen. Am Dienstag kamen beide Teams zu Chancen, Inters Torwart Samir Handanovic rettete stark gegen Ronaldo (64. und 70.).

Ex-Nationalspieler Özil mit Fenerbahce im Pokal ausgeschieden

ISTANBUL: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist mit seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Der Tabellendritte der Süper Lig verlor am Dienstag gegen den Lokalrivalen und Meister Basaksehir nach Verlängerung mit 1:2 (1:1, 0:1). Özil wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, kurz vor der Pause hatte sein Teamkollege Mauricio Lemos die Rote Karte gesehen.

Bentaleb beim FC Schalke 04 erneut begnadigt

GELSENKIRCHEN: In seiner sportlichen Not hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den zum wiederholten Male suspendierten Profi Nabil Bentaleb erneut begnadigt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag knapp mit. Genau dies hatte Trainer Christian Gross seit seinem Amtsantritt Ende 2020 wiederholt kategorisch ausgeschlossen. Der algerische Nationalspieler war bereits unter dem ehemaligen Schalker Coach Manuel Baum Ende November suspendiert worden.

Zwei Europa-League-Spiele nach Italien verlegt

LONDON: Die beiden für den 18. Februar vorgesehenen Europa-League-Spiele zwischen Real Sociedad San Sebastian und Manchester United sowie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Arsenal werden in Italien ausgetragen. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Dienstag mit. Grund sind die Reise-Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Das United-Auswärtsspiel wird demnach in Turin, die Arsenal-Partie in Rom ausgetragen.

Nach Absagen: WM-Programm in Cortina umfassend verändert

CORTINA D'AMPEZZO: Nach den witterungsbedingten Absagen der ersten beiden Renntage ist das Programm der Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo umfangreich verändert worden. Der neue Plan sieht vor, dass an diesem Mittwoch wegen des erwarteten Schneefalls ein Ruhetag eingeschoben wird. Dafür wurden für Donnerstag die am Dienstag abgesagten Super-G der Frauen (10.45 Uhr) und Männer (13.00 Uhr) terminiert. Am Freitag folgen zwei Abfahrtstrainings, ehe am Samstag die Abfahrt der Damen und das zweite Männer-Training folgen sollen. Am Sonntag fahren die Männer ihre Abfahrt. Die in der ersten WM-Wochen abgesagten Kombinationsrennen wurden auf Montag terminiert.

Biathleten zum WM-Start in der Mixed-Staffel Siebte - Norwegen siegt

POKLJUKA: Die deutschen Biathleten haben den WM-Auftakt im slowenischen Pokljuka verpatzt und die erhoffte Medaille durch zu viele Schießfehler klar verfehlt. Die Mixed-Staffel mit Erik Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß musste sich am Mittwoch über 4x7,5 Kilometer mit Rang sieben zufriedengeben und wartet damit seit 2017 auf das vierte WM-Gold im gemischten Doppel. Den Auftaktsieg bei schwierigen Bedingungen sicherte sich der laufstarke Titelverteidiger Norwegen, der mit 27,0 Sekunden Vorsprung das überraschend starke Team aus Österreich auf Rang zwei verwies. Bronze ging an die 30,6 Sekunden zurückliegenden Schweden.

Handball: Flensburgs Champions-League-Partie gegen Skopje abgesagt

FLENSBURG: Das für Donnerstag vorgesehene Spiel in der Handball-Champions-League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Vardar Skopje findet nicht statt. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat das Flensburger Gesundheitsamt diese Entscheidung in Abstimmung mit dem schleswig-holsteinischen Innenministerium getroffen. Hintergrund sind keine aktuellen Corona-Fälle, sondern das Spiel der Nordmazedonier am vergangenen Donnerstag beim FC Porto. Da Portugal derzeit als Hochrisiko-Gebiet eingestuft ist, hätte Vardar bei der Einreise nach Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne gemusst.

Untersuchung: Hubschrauberpilot verlor vor Bryant-Tod Orientierung

LOS ANGELES: Dem Hubschrauberabsturz, bei dem vor einem Jahr Basketball-Legende Kobe Bryant, dessen Tochter sowie sieben weitere Menschen ums Leben kamen, ging eine Fehleinschätzung des Piloten voraus. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der US-Behörde für Transportsicherheit, über die am Dienstag mehrere Medien berichteten, unter anderem die «Los Angeles Times». Der Pilot habe am 26. Januar 2020 in den Wolken des hügeligen Gebiets nördlich von Los Angeles die Orientierung verloren. Es sei ihm gesetzlich verboten gewesen, den Sichtflug in die Wolken fortzusetzen, er habe es aber dennoch getan, sagte demnach Robert Sumwalt, der Vorsitzende des «National Transportation Safety Board».

Finalturnier im BBL-Pokal Mitte April in München

MÜNCHEN: Das Finalturnier im BBL-Pokal wird Mitte April in München ausgetragen. Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) am Dienstag mitteilte, bleibt der FC Bayern damit am 17. und 18. April Ausrichter für das sogenannte Top Four. Ursprünglich hätte das Turnier bereits Anfang November in München stattfinden sollen. Es musste aufgrund positiver Corona-Tests bei Alba Berlin jedoch verschoben werden. Die Halbfinalpartien im Audi Dome zwischen ratiopharm Ulm und dem FC Bayern sowie der BG Göttingen und Doublegewinner Alba Berlin sind für den Samstag (17. April) angesetzt. Das Finale steigt am Sonntag (18. April).