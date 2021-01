Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Profiboxer Sturm kämpft im ersten Halbjahr gegen Feigenbutz

HAMBURG: Der zweite Kampf von Ex-Boxweltmeister Felix Sturm nach seinem Comeback ist perfekt. Der 41 Jahre alte Profi tritt gegen den Karlsruher Vincent Feigenbutz an. Der Kampf soll in der ersten Hälfte dieses Jahres ausgetragen werden, teilte der Hamburger Universum-Boxstall, bei dem Sturm unter Vertrag steht, am Donnerstag mit. Datum und Austragungsort des Duells stehen noch nicht fest. Vor fünf Wochen hatte Sturm gegen den Düsseldorfer Timo Rost deutlich nach Punkten gewonnen.

Der 25-jährige Feigenbutz boxt für den Sauerland-Stall und hat 32 von 35 Profikämpfen gewonnen. Sturm, der Revision gegen das Urteil von drei Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung und Dopings eingelegt hat, bringt es in 50 Kämpfen auf 41 Siege. Der fünfmalige Weltmeister möchte später erneut um einen WM-Titel kämpfen.

Der von vielen Beobachtern geforderte Kampf gegen den Schweriner Ex-Champion Jürgen Brähmer ist vorerst kein Thema. «Der kommende Kampf heißt Sturm vs. Feigenbutz. Danach kann Jürgen Brähmer gern einen der nächsten Plätze auf unserer 'Tanzkarte' erhalten, wenn er bereit ist, in einem realistischen Takt zu tanzen», sagte Universum-Chef Ismail Özen-Otto. Der 39-Jährige betonte, Brähmer habe im vergangenen Jahr ein «realistisches und sehr konkretes schriftliches Vertragsangebot» unbeantwortet gelassen und den Kontakt abgebrochen.

Formel E sagt wegen Corona-Krise Paris-Rennen ab

LONDON: Die Formel E muss wegen der Corona-Pandemie den in Paris geplanten ePrix in dieser Saison streichen. Das Rennen in Frankreichs Hauptstadt hätte ursprünglich Ende April stattfinden sollen, es soll nun 2021/22 nachgeholt werden. Wie die vollelektrische Rennserie am Donnerstag weiter mitteilte, müssen zudem die Rennen in Sanya (China) und Seoul (Südkorea) verschoben werden. Im Frühling soll es Informationen geben, wann die beiden Events ausgetragen werden und wie der künftige Kalender aussieht.

Nach der Verschiebung des Auftakts in San de Chile auf den 5. und 6. Juni will die Formel E mit den beiden ePrix in Diriyah (Saudi-Arabien) am 26. und 27. Februar in ihre siebte Saison starten. Anschließend sind vorerst Etappen in Rom (10. April), Valencia (24. April), Monaco (8. Mai) und Marrakesch (22. Mai) angesetzt.

Wolff über Vertrag mit Hamilton: «Nicht mehr weit entfernt»

BRACKLEY: Im Poker um einen neuen Vertrag mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton rechnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff bald mit einer Einigung. «Wir sind nicht mehr weit entfernt», sagte der 49-Jährige am Donnerstag RTL/ntv im Interview. Auf die Frage, ob es bald passiere, antwortete Wolff: «Bald ist ein dehnbarer Begriff. Bald.» Als Frist habe man sich demnach die Abreise zu den ersten Testfahrten nach Bahrain Mitte März gesetzt. «Bis dahin werden wir schon alles in trockene Tücher bringen», sagte Wolff. Der Saisonstart ist für den 28. März ebenfalls in Bahrain terminiert.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton hat noch keinen Vertrag für die anstehende Saison. Eine Verlängerung über drei Jahre ist Wolff zufolge nicht realistisch. «Davon gehe ich nicht aus», meinte der Österreicher weiter.

Wolff betonte das gute Verhältnis zu seinem englischen Star-Piloten. «Es ist auch eine Freundschaft. Lewis ist unheimlich wichtig, nicht nur für unser Team, sondern auch für die Marke Mercedes. Aber die Landschaft verändert sich gerade», erläuterte er und verwies auf die Budgetdeckelung und das neue Reglement ab 2022. «All das sind Faktoren, die für unsere Gespräche natürlich eine Rolle gespielt haben», sagte Wolff weiter.

Hamilton war als Nachfolger von Michael Schumacher zur Saison 2013 zu Mercedes gewechselt. Zuletzt hatte er einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, der Ende 2020 ausgelaufen ist.

Speerwurf-Olympiasieger Röhler plant Saisoneinstieg am 19. Mai

JENA: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler plant seinen Saisoneinstieg am 19. Mai beim Leichtathletik-Meeting in Ostrava. Zuvor will er ins Trainingslager im türkischen Belek. «Dort gibt es so eine Hygieneblase, wo nur Getestete hinkommen. Ansonsten sind wir von unserer Seite durchgängig in Jena», sagte Röhler in einem Interview der «Thüringer Allgemeinen» (Donnerstag).

Athletisch und körperlich ist der Weltklasse-Werfer vom LC Jena «sehr zufrieden. Ich bin verletzungsfrei, was immer das Wichtigste in der Vorbereitungsphase ist», sagte der 29-Jährige, der im Vorjahr keine Wettkämpfe bestritten hat. «Der Körper sendet auch Signale. Wenn du zehn Jahre Leistungssport betreibst, ist eine kleine Pause durchaus sinnvoll», sagte Röhler, der auch Vater geworden ist.

RB Salzburg holt nächstes Talent aus Unterhaching

UNTERHACHING: Die SpVgg Unterhaching verliert erneut ein Talent an den FC Red Bull Salzburg.

Torwart Nico Mantl hat bei den Österreichern einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Der 20-Jährige steht ab nächster Woche im Mannschaftstraining, wie die Salzburger am Donnerstag mitteilten. Im Gegenzug hat der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist aus Oberbayern den Belgier Jo Coppens (30) vom norwegischen Erstligisten Lilleström bis zum Saisonende verpflichtet. Im Sommer 2018 war bereits Angreifer Karim Adeyemi aus Unterhaching nach Salzburg gewechselt.

Krefeld Pinguine holen US-Coach Clark Donatelli

KREFELD: Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben Clark Donatelli zu ihrem neuen Chefcoach ernannt. Wie lange der Vertrag Donatellis beim aktuell schlechtesten Team der Liga datiert ist, teilten die Pinguine am Donnerstag wie üblich nicht mit. Der 53 Jahre alte US-Amerikaner kann aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen erst in gut einer Woche zum Tabellenletzten der Gruppe Nord stoßen. Damit müssen die Pinguine möglicherweise in den beiden NRW-Duellen mit der Düsseldorfer EG (1. und 5. Februar) sowie den Iserlohn Roosters (3. Februar) noch ohne Donatelli auskommen.

Lakers mit Schröder verlieren NBA-Spitzenspiel gegen Philadelphia

PHILADELPHIA: Eine bärenstarke zweite Halbzeit von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die erste Auswärtsniederlage der Los Angeles Lakers nicht verhindern können. Beim 106:107 im NBA-Spitzenspiel am Mittwochabend gegen die Philadelphia 76ers erzielte Schröder seine 16 Zähler alle in der zweiten Hälfte der Partie und hatte maßgeblich Anteil an dem Spielzug, der die Lakers 11,2 Sekunden vor Schluss in Führung brachte. Doch die 76ers erarbeiteten sich den Sieg im Duell der beiden besten Mannschaften aus der Eastern und Western Conference.

United blamiert sich gegen Schlusslicht - Solskjaer fehlt «Magie»

MANCHESTER: Nach der sensationellen 1:2 (0:1)-Niederlage von Manchester United gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United hält Trainer Ole Gunnar Solskjaer Kritik für angebracht. «Wir sollten alle kritisiert werden, weil wir nicht gut aufgetreten sind», sagte der Norweger am Mittwochabend. «Das ganze Team wird heute wahrscheinlich kritisiert, ich auch», sagte Solskjaer nach dem verpassten Sprung an die Tabellenspitze der Premier League. Mit einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger steht United weiter hinter dem Lokalrivalen Manchester City.

Bericht: Neuer Hertha-Coach Dardai hat Punkteklausel im Vertrag

BERLIN: Hertha-Trainer Pal Dardai hat nach «Kicker»-Informationen eine Punkteklausel in seinem Vertrag. Das bis Ende Juni 2022 gültige Papier enthalte die Vorgabe, dass der neue Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten in den restlichen 16 Spielen dieser Saison «einen Schnitt von ziemlich genau 1,5 Punkten pro Partie erreichen» müsse, «um in die Saison 2021/22 gehen zu dürfen», schreibt der «Kicker» am Donnerstag. Der Verein wollte sich auf Anfrage zu Vertragsinhalten nicht äußern. Der 44 Jahre alte Ungar hatte die Nachfolge des beurlaubten Bruno Labbadia angetreten.

Schach-WM mit Carlsen beginnt am 24. November in Dubai

DUBAI: Schach-Weltmeister Magnus Carlsen soll seinen Titel vom 24. November an in Dubai verteidigen. Wie der Weltverband Fide am Donnerstag weiter mitteilte, ist das Preisgeld mit zwei Millionen Euro doppelt so hoch wie bei den früheren WM-Duellen des 30 Jahre alten Norwegers. Der WM-Kampf im Emirat Dubai ist Teil der wegen der Corona-Pandemie verschobenen Weltausstellung Expo. Carlsens Herausforderer soll Ende April feststehen. Das im März 2020 abgebrochene WM-Kandidatenturnier will der Weltschachbund an gleicher Stelle im russischen Jekaterinburg fortsetzen.

Früherer Tournee-Sieger Peter Prevc positiv auf Coronavirus getestet

WILLINGEN: Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc aus Slowenien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte der slowenische Skiverband. Der 28 Jahre alte Skispringer, der in der Saison 2015/16 die prestigeträchtige Tournee gewann, wird damit nicht beim Weltcup in Willingen am kommenden Wochenende teilnehmen können. Auch sein Bruder Domen muss sich als Kontaktperson in Quarantäne begeben. Peter Prevc zeige keine Symptome, hieß es vom Verband, der Lovro Kos für die Wettbewerbe ab Freitag in Hessen nachnominiert hat.

Verbandsbericht: Jahrzehntelange Vertuschung unter Ex-Biathlon-Chef

BERLIN: Die ehemalige Spitze des Biathlon-Weltverbandes um Ex-Präsident Anders Besseberg soll bei der jahrzehntelangen Vertuschung russischer Dopingfälle «systematisch korruptes und unethisches Verhalten» an den Tag gelegt zu haben. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der unabhängigen externen Überprüfungskommission des Weltverbandes IBU hervor. Besseberg und später auch die ehemalige Generalsekretärin Nicole Resch sollen zwischen 2008 bis 2018 offensichtlich «Interessen des russischen Verbandes, insbesondere im Zusammenhang mit der Dopingbekämpfung, ohne triftigen Grund geschützt haben», hieß es in dem Bericht. Besseberg und Resch bestreiten die Vorwürfe.

Tischtennis-Weltchef: Impfungen für Olympia-Starter vertretbar

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Tischtennis-Weltpräsident Thomas Weikert hält eine Bevorzugung von Teilnehmern der Olympischen Spiele in Tokio bei den Corona-Impfungen für vertretbar. «Wir reden von 10.000 Athleten und einer Vielzahl von Betreuern, die auf jede Menge Länder verteilt sind», sagte der 59 Jahre alte Rechtsanwalt aus Limburg im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August seien ein Leuchtturmprojekt, das eine große Bedeutung habe, nicht nur für die Sportler, «sondern ganz klar auch für die Weltbevölkerung, die Medien oder für Arbeitsplätze», meinte Weikert. «Deshalb müssen wir das irgendwie hinkriegen.»

Japans Olympia-Organisatoren bereiten Spiele in Tokio unbeirrt vor

TOKIO: Japans Olympia-Macher lassen sich von Zweifeln und Kritik an den Bemühungen um eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio nicht von ihrem Kurs abbringen. «Wir gehen solide voran», sagte der Chef des japanischen Organisationskomitees, Yoshiro Mori, am Donnerstag nach einem Video-Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach. Im Februar werde es ein Treffen von Regierung, Tokios Gouverneurin, dem Organisationskomitee und Bach geben, kündigte Mori an. Dabei werde man über das weitere Vorgehen sprechen.

Vendée Globe: Solo-Segler Herrmann unter den ersten Fünf

LES SABLES-D'OLONNE: Solo-Weltumsegler Boris Herrmann hat bei seiner Premiere bei der Vendée Globe einen Platz unter den ersten Fünf belegt. Der Hamburger kreuzte am Donnerstagvormittag mit seiner Yacht «Seaexplorer - Yacht Club de Monaco» nach 80 Tagen, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden Stunden die Ziellinie vor dem französischen Les Sables-d'Olonne. Wegen einer Zeitgutschrift von sechs Stunden rückte der 39-Jährige im noch vorläufigen Klassement auf Rang vier vor. Der Franzose Jean Le Cam («Yes We Cam») könnte ihn mit einer Zeitgutschrift von 16:15 Stunden noch verdrängen, müsste dafür am Donnerstag vor 20.34 Uhr ankommen.

Erstes Frauen-Abfahrtstraining zum Ski-Weltcup in Garmisch abgesagt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Das erste Abfahrtstraining der Frauen zum Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ist am Donnerstag abgesagt worden.

Als Grund nannten die Veranstalter die widrigen Witterungsbedingungen auf der Kandahar. Ursprünglich hätte die erste Übungseinheit um 11.00 Uhr stattfinden sollen. Schnee, Wind und Regen erlaubten aber kein Training. Das Abfahrtsrennen soll am Samstag, ein Super-G am Sonntag (jeweils 11.00 Uhr) stattfinden.

Olympia 2021 definitiv ohne Thomas Müller - Hummels auf Liste

MÜNCHEN: Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio finden definitiv ohne den ehemaligen Fußball-Weltmeister Thomas Müller statt. Der 31 Jahre alte Profi des FC Bayern München steht nach dpa-Informationen nicht auf der entsprechenden Olympia-Liste der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Auf dieser müsste sich Müller aber schon zum Jahresstart befinden, um bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) dabei sein zu dürfen. Am Mittwochabend hatte der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters mit Mats Hummels, Max Kruse und Christoph Kramer auf der Audio-App Clubhouse über das Thema gesprochen.

BVB-Profi Hummels und Union-Berlin-Stürmer Kruse (beide 32) stehen demnach auf der Liste und können noch auf einen Einsatz beim olympischen Fußballturnier hoffen. «Es ist jetzt viel zu früh, Definitives sagen zu können», sagte Dortmunds Manager Michael Zorc dazu mit einem Schmunzeln: «Vielleicht springt er ja noch auf den EM-Zug auf.» Zorc bestätigte aber, dass es ein Treffen mit Olympia-Coach Stefan Kuntz gegeben habe. «Er hat uns seine Ideen und Vorstellungen unterbreitet», sagte Zorc: «Es ist ja eine sehr große Liste. Klar, möchte da jeder Trainer eine vernünftige Struktur haben von erfahrenen und jungen Spielern.»

Für die Nominierung der Kader können die Trainer jeweils drei Spieler berufen, die früher als 1997 geboren wurden. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro, als Deutschland Silber gewann, hatte der damalige Coach Horst Hrubesch Stürmer Nils Petersen sowie die Bender-Zwillinge Lars und Sven als ältere Spieler in sein Team berufen.

Deutscher Schwimm-Verband befürwortet Verlegung von Olympia-Test

TOKIO: Der Deutsche Schwimm-Verband sieht die Verlegung der Olympia-Qualifikation im Synchronschwimmen wegen der Coronavirus-Pandemie als sinnvoll an. «Die weiterhin hohen Infektionszahlen und die Verbreitung der Virus-Mutationen verlangen ein verantwortungsvolles Umgehen mit der Pandemie. Insofern teilen wir die Entscheidung der Fina», sagte Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen am Donnerstag auf Anfrage. Der Schwimm-Weltverband Fina hatte am Mittwochabend die Verlegung offiziell verkündet.

Der Qualifikations-Wettkampf vom 4. bis 7. März in Tokio, bei dem sich Marlene Bojer und Michelle Zimmer das Sommerspiel-Ticket sichern wollen, war auch als erster Olympia-Test mit Maßnahmen zum Schutz gegen eine Ausbreitung des Coronavirus vorgesehen. Dieser Wettkampf soll nun vom 1. bis 4. Mai stattfinden.

«Die Entscheidung ist nachvollziehbar angesichts der Fallzahlen», sagte Zimmer. «Aber wir sehen es positiv: Jetzt haben wir noch länger Zeit, um unsere Kür zu verfeinern, nachdem Marlene und ich ja erst seit Herbst gemeinsam trainieren. Unsere Chancen auf Olympia haben sich durch die Verschiebung der Qualifikation sogar erhöht.»

Der ebenfalls als Olympia-Qualifikation angesetzte Weltcup im Wasserspringen (18. bis 23. April) und der Olympia-Ausscheid im Freiwasserschwimmen in Fukuoka (29./30. Mai) sollen wie geplant stattfinden. Bei den Freiwasserschwimmern geht es nicht mehr für deutsche Schwimmer um Olympia-Startplätze. Florian Wellbrock & Co. hatten sich im Sommer 2019 durch Top-10-Platzierungen bei der WM in Südkorea das Olympia-Ticket gesichert.