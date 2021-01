Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Neustart des Dressur-Weltcups in Salzburg

SALZBURG: Nach drei Monaten Pause und mehreren Turnierabsagen wird der Dressur-Weltcup fortgesetzt. In Salzburg soll am Wochenende die zweite Station der Westeuropa-Liga geritten werden. Das Turnier, das im Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, findet ohne Zuschauer statt. Am Start sind auch vier deutsche Reiterinnen, darunter Weltcup-Titelverteidigerin Isabell Werth (Rheinberg).

Während die Westeuropa-Liga des Springreiter-Weltcups mit der Absage von Leipzig inzwischen komplett gestrichen worden ist, soll es in der Dressur im März sogar eine dritte Station im niederländischen 's-Hertogenbosch geben. Das Finalturnier für beide Disziplinen ist am ersten April-Wochenende in Göteborg geplant.