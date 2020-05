Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.20 | Überblick

«Sportbuzzer»: Fußball-Bundesliga soll erst am 16. Mai starten

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Bundesliga soll nach Informationen des «Sportbuzzer» die Wiederaufnahme des Spielbetriebes um einen Tag auf den 16. Mai verlegt haben. Darauf hätten sich die Vereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt geeinigt. Hintergrund dafür ist laut «Sportbuzzer», dass der vom DFL-Präsidium beschlossene Starttermin am 15. Mai noch in der ersten Monatshälfte liegt. Die Politik hatte am Mittwoch zugestimmt, dass die ausgesetzte Saison in beiden Ligen mit Spielen ohne Publikum ab der zweiten Mai-Hälfte zu Ende gespielt werden kann.

Söder ermahnt Fußballclubs: «Liga steht schwer unter Bewährung»

MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine eindringliche Mahnung an den deutschen Profifußball gerichtet. Die Regeln des DFL-Konzeptes müssen bei den Geisterspielen strikt eingehalten werden, gerade auch nach dem Fall Salomon Kalou. «Es ist vertretbar», verteidigte Söder am Donnerstag im Radiosender Bayern1 die Zustimmung der Politik zu einer Fortsetzung der Saison in Bundesliga und 2. Liga. «Die Liga steht auch schwer unter Bewährung, das einzuhalten. Die Öffentlichkeit wird genau hinschauen», sagte Söder.

DFB erstaunt über Fußball-Freigabe ohne DFB-Pokal: «Unverständlich»

MÜNCHEN: Beim Deutschen Fußball-Bund herrscht erhebliche Irritation darüber, dass die Politik in das Startsignal für die Bundesliga und 2. Liga nicht auch den DFB-Pokal mit eingeschlossen hat. Die DFB-Spitze ist nach dpa-Informationen umgehend bei einigen Spitzenpolitikern und auch Ministern aktiv geworden. Der Verband war nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch gebeten worden, für DFB-Pokal sowie 3. Liga und Frauen-Bundesliga ebenfalls tragfähige Zukunftskonzepte für Spiele ohne Zuschauer in der Corona-Krise zu entwickeln.

«Das ist Profisport»: DFB hofft auf Fortsetzung der 3. Liga

MÜNCHEN: Nach der Genehmigung für die Bundesligen hofft der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf eine baldige Fortsetzung der 3. Liga. DFB-Vizepräsident Rainer Koch berichtete am Mittwochabend im «Bayrischen Rundfunk», dass sich der Verband bereits an Innenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt habe. «Es sind eigentlich die gleichen Konzepte, die für die Bundesliga, für die 2. Liga bestehen und für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga. Das ist auch Profisport», sagte Koch. Die 3. Liga sei wirtschaftliche in einer sehr schwierigen Sandwich-Position, da die ganz großen Fernseheinnahmen wie in den Bundesligen nicht erzielt werden können.

Ex-Schalke-Torwart Wellenreuther: Bundesliga «ernsthafte Option»

TILBURG: Der ehemalige Schalke-Torwart Timon Wellenreuther hat eine Rückkehr in die Bundesliga als «ernsthafte Option» bezeichnet, über seine Zukunft nach dem Saisonabbruch in den Niederlanden aber noch nicht entschieden. Sein Vertrag bei Willem II Tilburg läuft im Sommer aus. «Es ist noch alles offen, ich habe mich noch nicht entschieden. In der Europa League zu spielen, wäre ein nächster Karriereschritt, ein Wechsel aber auch», sagte der 24 Jahre alte Fußball-Profi dem «Kicker» (Donnerstag). Wellenreuther stand von 2014 bis 2017 beim FC Schalke 04 unter Vertrag und war zwischendurch ein Jahr an RCD Mallorca verliehen.

Hoeneß appelliert an Fans: «Das kleinste Übel sind die Geisterspiele»

MÜNCHEN: Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat einen Appell an jene Fußballfans gerichtet, die in der Corona-Krise Spiele ohne Zuschauer zur wirtschaftlichen Rettung der Bundesliga ablehnen. «Das kleinste Übel sind die Geisterspiele», sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern München im Bayerischen Fernsehen. Die Fortsetzung der Saison in der 1. und 2. Bundesliga ab 15. Mai ist wegen der TV-Gelder in dreistelliger Millionenhöhe entscheidend für die Zukunft der 36 deutschen Profivereine.

Leipziger Virologe kritisiert baldigen Bundesliga-Neustart

BERLIN: Der Leipziger Virologe Professor Uwe G. Liebert hat die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga in der Coronavirus-Krise kritisiert. «Ich hätte mir gewünscht, dass man wirklich noch ein paar weitere Wochen gewartet hätte», sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Leipzig in den ARD-«Tagesthemen». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer hatten am Mittwoch dem Profifußball eine Wiederaufnahme der Saison ab Mitte Mai erlaubt.

Kanu-Weltverband sagt alle Veranstaltungen bis September ab

LEIPZIG: Der Kanuweltverband ICF hat alle Veranstaltungen bis September abgesagt oder verschoben. Das teilte die ICF am Donnerstag mit. Man wolle sich jedoch die Möglichkeit offen lassen, im Spätsommer noch einige internationale Wettbewerbe auszurichten, «sofern die Bedingungen dies zulassen». Dafür gebe es aber Voraussetzungen. Die nationalen Verbände müssen in der Lage sein, an der Veranstaltung teilzunehmen; alle Athleten müssen vor dem Wettkampf über ausreichende Trainingsmöglichkeiten verfügen, und die Kosten für internationale Reisen müssen für die Teilnehmer erschwinglich sein.

NBA-Teams erlauben teilweise Spielern die Rückkehr in die Halle

LOS ANGELES: In der NBA können einige Profis von Freitag an die Einrichtungen ihrer Teams wieder nutzen. Voraussetzung ist die Einhaltung von Regeln wie etwa der Maximalzahl von vier Spielern, die sich gleichzeitig in den Gebäuden aufhalten dürfen. Auch dürfen die Basketballer nicht miteinander arbeiten oder gegeneinander spielen. Möglich ist die von der nordamerikanischen Liga erlaubte Lockerung nur in den Staaten, in denen damit keine regionalen oder lokalen Regeln gebrochen werden.

NFL bereitet Clubs auf langsame Rückkehr vor

NEW YORK: Die NFL bereitet ihre Teams auf eine Rückkehr auf die wegen der Corona-Krise gesperrten Clubgelände vor. Bis zum 15. Mai müssen die 32 Teilnehmer der nordamerikanischen Football-Liga Maßnahmen ergreifen, um dann in einem ersten Schritt eine gewisse Anzahl Mitarbeiter wieder auf die Geschäftsstellen zu lassen. Spieler dürfen noch nicht wiederkommen, Ausnahmen gibt es nur für die Behandlung und Reha bereits verletzter Profis. Das geht aus einem Memo von NFL-Boss Roger Goodell hervor, über das mehrere US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten.