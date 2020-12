Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Gesundheitsexperte Lauterbach: Sportler beim Impfen nicht bevorzugen

BERLIN: In der Frage einer Impfung von Topsportlern für eine sichere Teilnahme an Fußball-EM oder Olympia im nächsten Jahr hält SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach eine Bevorzugung für zweifelhaft. «Ich finde es nicht unproblematisch, dass Sportler zuerst geimpft werden, damit sie dem Profisport nachgehen können», sagt Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich kann mich da nicht wirklich einmischen, weil die Prioritäten bei der Impfung ethische Fragen sind, wo wir uns auf die Empfehlungen der Ethikräte und der Ständigen Impfkommission verlassen müssen», fügte der 57 Jahre alte Mediziner hinzu.

«Mir persönlich erscheint es tatsächlich fragwürdig, dass wir Sportler impfen und ältere Ungeimpfte noch erkranken und um ihr Leben kämpfen müssen», sagte Lauterbach. Das Internationale Olympische Komitee hatte zuletzt angemahnt, dass sich möglichst alle Olympioniken vor der Reise zu den Tokio-Spielen impfen lassen sollen. Das IOC will die Kosten für die Impfungen sogar übernehmen.

Grund für eine Prioritätensetzung für Corona-Impfungen ist, dass zu Beginn noch nicht genug Impfstoff für alle Interessierten verfügbar sein dürfte. Die Ständige Impfkommission will eine genauere Empfehlung geben. Auf dieser Basis plant Gesundheitsminister Jens Spahn eine Verordnung, die Impfprioritäten festschreiben soll. Es gebe doch «einen großen Konsens», besonders verwundbare Bevölkerungsgruppen wie etwa über 80-Jährige zuerst zu impfen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Philosoph Gebauer zu Olympia: Potenzieller «Gefahrenherd gewaltig»

KÖLN/BERLIN: Den von IOC-Präsident Thomas Bach zugesicherten Verzicht auf eine Impfpflicht für Olympia 2021 in Tokio hält der Sportsoziologe Gunter Gebauer (76) für richtig. Er sieht vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dennoch ein erhebliches Risiko. «Bei 10.000 Athletinnen und Athleten im olympischen Dorf ist der Gefahrenherd gewaltig. Wenn das nicht beherrschbar ist, ist es sicher besser, man lässt die Spiele ausfallen, als dass man so etwas wie einen Super-Super-Spreader veranstaltet. Denn hinterher fahren alle wieder in alle Weltgegenden nach Hause und dann ist die Pandemie nochmal potenziert, falls eine Pandemie überhaupt potenzierbar ist», sagte der emeritierte Professor für Philosophie und Sportsoziologie der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Den Verzicht auf die Impfpflicht befürwortet er. «Ich finde, eine Impfpflicht kann man nicht einführen. Man kann die Verpflichtung zu einer Testung einführen, das wird auch der Fall sein, schätze ich. Eine Impfpflicht einführen, das ist ein Eingriff in die Körperlichkeit», sagte Gebauer. «Ich bin kein Impfgegner, aber andere Menschen, die Furcht davor haben und schlechte Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben, kann man nicht dazu verpflichten. Aber man müsste sicher sein, dass diese Leute, die nicht geimpft sind, auf jeden Fall nicht infektiös sind.»

Mehrheit der Deutschen gegen bevorzugte Impfung von Topathleten

BERLIN: Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist gegen eine bevorzugte Corona-Impfung für Spitzensportler und Profifußballer. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Auf eine entsprechende Frage antworteten 66 Prozent der 2045 Befragten mit «Nein». Nur rund 19 Prozent der Deutschen sind für eine Impfung von Topsportlern, damit sie im kommenden Jahr sicher an Großereignissen wie den Sommerspielen in Tokio oder der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen können. 15 Prozent machten keine Angaben.

EM und Olympia waren wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer abgesagt und auf 2021 verlegt worden. Das Internationale Olympische Komitee um Präsident Thomas Bach warb zuletzt intensiv darum, dass sich möglichst viele Olympia-Teilnehmer vor ihrer Reise nach Tokio impfen lassen. Das IOC bot sogar an, die Kosten für diese Impfungen zu übernehmen. Eine Impfpflicht schlossen die japanischen Gastgeber und das IOC jedoch aus.