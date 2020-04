Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20 | Überblick

Braun: Entscheidung zu Neustart der Bundesliga erst nächste Woche

BERLIN: Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass eine Entscheidung über einen Neustart der Fußball-Bundesliga mit Spielen ohne Zuschauer frühestens kommende Woche fallen wird. Am Donnerstag sprach der CDU-Politiker im Sender n-tv von einem «sensiblen Thema». Für einen Starttermin für die Bundesliga wage er «noch gar keine Prognose». Die Deutsche Fußball Liga und die Proficlubs erhoffen sich einen Start für die letzten Spiele bereits im Mai.

DFL bestätigt: Ab diesem Donnerstag Corona-Tests bei Bundesligisten

BERLIN: Die Fußballprofis der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden ab diesem Donnerstag flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Die Tests bei den 36 Proficlubs bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL). Die Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die DFL für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs erstellt hat. Vor einer Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings sollen zwei Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden soll.

«FAZ»: Eurosport will TV-Vertrag mit DFL noch diese Woche kündigen

HAMBURG: Eurosport will nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag) seinen TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga noch in dieser Woche kündigen. Betroffen davon wären die derzeit wegen der Corona-Krise noch unterbrochene und die kommende Saison. Damit könnte sich ein Millionen-Rechtsstreit anbahnen und den Vereinen in der für viele aktuell schwierigen Finanzsituation ein größerer finanzieller Verlust drohen. Eurosport äußerte sich nicht.

DFB beruft Außerordentlichen Bundestag für den 25. Mai ein

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund beruft angesichts der derzeitigen Corona-Krise einen Außerordentlichen Bundestag für den 25. Mai (13.00 Uhr) ein. Dieser wird wegen der Pandemie erstmals virtuell durchgeführt werden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Die 262 Delegierten sollen in digitaler Form teilnehmen und so auch ihr Stimmrecht ausüben können. Zentrales Thema sind die Auswirkungen der Krise auf den deutschen Fußball.

Torwart Gikiewicz verlässt nach der Saison den 1. FC Union Berlin

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin wird die neue Saison ohne den bisherigen Stammtorhüter Rafal Gikiewicz angehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. «Union bietet dem 32-Jährigen keinen neuen Vertrag mehr an, nachdem dieser das Angebot des Vereins nicht angenommen hatte», heißt es in einer Erklärung der Eisernen. Gikiewicz war 2018 vom SC Freiburg zu Union gekommen. Der Vertrag mit dem Polen läuft am 30. Juni aus.

Innensenator: Berlin würde Hertha und Union Geisterspiele genehmigen

BERLIN: Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) sieht für Hertha BSC und den 1. FC Union gute Voraussetzungen, um nach einer entsprechenden politischen Entscheidung die Saison fortzusetzen. «Beiden würden wir Geisterspiele genehmigen, wenn alle Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten werden», sagte Geisel am Donnerstag dem «Spiegel».

UEFA-Funktionär: Pandemie kann sich zwei, drei Jahre auswirken

BERLIN: UEFA-Exekutivmitglied Lars-Christer Olsson rechnet damit, dass sich die Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich zwei oder drei Jahre auf den internationalen Fußball-Kalender auswirken kann. Das sagte Lars-Christer Olsson, der auch Präsident der europäischen Ligen ist, laut BBC bei einem Webseminar des Fußball-Dienstleisters Soccerex.

Mit 40: Handball-Legende Sigurdsson beendet erfolgreiche Karriere

BERLIN: Islands Handball-Superstar Gudjon Valur Sigurdsson hat nach 25 Jahren seine Karriere beendet. Das teilte er am Donnerstag mit. Der 40-Jährige spielte zuletzt bei Paris Saint-Germain, der Club wurde nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise zum Meister erklärt. Titel holte Sigurdsson, der 2008 mit Island in Peking Olympia-Silber gewann, auch in seiner Heimat, in Spanien, Dänemark und Deutschland. In der Bundesliga wurde der Linksaußen 2013 und 2014 mit dem THW Kiel sowie 2017 mit den Rhein-Neckar Löwen Meister, 2015 holte er mit dem FC Barcelona die Champions League.

Bericht: Dortmund heiß auf Barça-Talent Ansu Fati - Sancho-Ersatz?

BARCELONA: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will wohl unbedingt Jungstar Ansu Fati vom FC Barcelona abwerben. Gehandelt werde das erst 17 Jahre alte Toptalent als möglicher Ersatz für Flügelstürmer Jadon Sancho, falls dieser wie geplant im Sommer in die Premier League zurückkehren sollte. Das berichtete das gewöhnlich gut informierte Barça-Hausblatt «Sport» am Donnerstag.

Sklorz neuer Biathlon-Schießtrainer - Hönig nach Österreich

BERLIN: Engelbert Sklorz wird neuer Schießtrainer der deutschen Biathleten und löst den ehemaligen Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig in dieser Funktion ab. Der Thüringer Hönig hatte zuletzt über zwei Jahre für den Deutschen Skiverband (DSV) als Bundestrainer Schießen gearbeitet und wechselt nach insgesamt rund 13 Jahren auf eigenen Wunsch nach Österreich. Auch dort arbeitet der 61-Jährige im Frauenteam künftig vor allem als Schießtrainer.

US-Turnverband sperrt frühere Olympia-Trainerin für acht Jahre

NEW JERSEY: Der amerikanische Turnverband USA Gymnastics hat eine frühere US-Olympia-Trainerin für acht Jahre gesperrt. Grund dafür ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten vom Mittwoch (Ortszeit) «verbaler und emotionaler Missbrauch von Sportlerinnen». USA Gymnastics bestätigte die Strafe nach monatelangen Anhörungen von Beteiligten und Zeugen der Nachrichtenagentur AP.

Wegen Paralympics-Verschiebung: Para-Leichtathletik-WM erst 2022

KOBE: Die ursprünglich für das kommende Jahr geplante Para-WM der Leichtathleten im japanischen Kobe findet wegen der Paralympics-Verschiebung erst 2022 statt. Die Spiele sollen nun vom 26. August bis zum 4. September 2022 ausgetragen werden, wie das Internationale Paralympische Komitee am Donnerstag bekannt gab.

Länderspiele des Eishockey-Nationalteams ins Frühjahr 2021 verlegt

STUTTGART: Das Länderspielprogramm der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft wird wegen der Coronavirus-Pandemie im kommenden Jahr nachgeholt. Die ursprünglich für dieses Frühjahr angesetzten Partien gegen Tschechien, Belarus (Weißrussland) und die USA sollen voraussichtlich im April und Mai 2021 gespielt werden, wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mitteilte.

Mountainbike-WM in Albstadt wegen Coronakrise endgültig abgesagt

ALBSTADT: Die Mountainbike-WM in Albstadt ist wegen der Coronavirus-Pandemie endgültig abgesagt und wird nicht zu einem späteren Termin nachgeholt. Dies teilten die Organisatoren am Donnerstag zu den Titelkämpfen mit, die für den 25. bis 28. Juni angesetzt waren.