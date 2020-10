Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Alfa Romeo weiter als Sauber-Namensgeber in der Formel 1

IMOLA: Alfa Romeo setzt sein Formel-1-Engagement auch im kommenden Jahr fort und wird weiter Namensgeber für den Schweizer Sauber-Rennstall sein.

Der italienische Autobauer habe den seit 2018 laufenden Vertrag verlängert, wie die beiden Partner am Donnerstag vor dem Grand Prix der Emilia Romagna in Imola verkündeten. Beim 13. Saisonrennen in Italien am Sonntag sollen die Autos von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi mit einer besonderen Lackierung fahren. «Wir haben in den vergangenen drei Saisons eine solide Grundlage gelegt und wollen die Früchte dieser Arbeit 2021 und danach ernten», sagte Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur.