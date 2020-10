Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Alpin-Ass Dreßen zum deutschen «Skisportler des Jahres» gewählt

PLANEGG: Alpin-Ass Thomas Dreßen ist zum zweiten Mal nach 2018 zum deutschen «Skisportler des Jahres» gewählt worden. Das teilte der Deutsche Skiverband nach der Abstimmung unter seinen Kaderathleten am Donnerstag mit. Der 26-Jährige vom SC Mittenwald hatte in der vergangenen Weltcup-Saison 2019/2020 drei Abfahrten gewonnen und daneben noch drei weitere Weltcup-Podestplätze erreicht - und das in seinem Comeback-Winter nach einer schweren Knieverletzung.

Auch in der am Wochenende beginnenden WM-Saison ist Dreßen der größte Hoffnungsträgern des DSV. Während beim Auftakt in Sölden die Techniker gefragt sind, greift der gebürtige Bayer allerdings erst Mitte Dezember bei der Abfahrt in Val d'Isère ins Geschehen ein.

Wegen Quarantäne: Osnabrück gegen Darmstadt wird verlegt

OSNABRÜCK: Das Zweitligaspiel des VfL Osnabrück gegen den SV Darmstadt 98 wird wegen zweier Coronafälle in der Mannschaft der Niedersachsen und der daraus resultierenden Quarantäne zahlreicher Spieler wie erwartet verlegt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, kann die Partie im Stadion an der Bremer Brücke nicht wie ursprünglich geplant an diesem Sonntag stattfinden. Das Spiel soll am 28. Oktober (18.30 Uhr) nachgeholt werden.

Dortmund-Leihgabe Toljan bei US Sassuolo Calcio in Quarantäne

SASSUOLO: Der frühere Dortmunder Jeremy Toljan von US Sassuolo Calcio hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der U21-Europameister von 2017 ist beim Serie-A-Club der zweite Spieler, der erkrankt ist. Der 26-Jährige habe sich in Quarantäne begeben, Symptome habe er keine, teilte sein Club am Donnerstag mit. Toljan spielt als Leihgabe des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund seine zweite Saison bei Sassuolo.

Neapel legt nach Corona-Strafe Berufung ein

ROM: Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel legt Einspruch gegen das am grünen Tisch als verloren gewertete Duell gegen Juventus Turin ein. Das teilte der Serie-A-Club mit. Am Mittwoch hatte ein Sportrichter den Antrag von Napoli auf Verschiebung des Spiels gegen Meister Juve abgelehnt, das Spiel mit 0:3 gewertet und Neapel zudem mit dem Abzug eines weiteren Zählers bestraft. Neapel war wegen zwei Corona-Fällen im Team nicht angereist, die lokalen Behörden hatten das verboten.

Tennisprofi Hanfmann überrascht mit Viertelfinaleinzug

CAGLIARI: Außenseiter Yannick Hanfmann hat beim ATP-Tennisturnier auf Sardinien das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-101. aus Karlsruhe setzte sich am Donnerstag überraschend deutlich mit 6:2, 6:1 gegen den an Position drei gesetzten Norweger Casper Ruud durch. Im Viertelfinale des mit 271.345 Euro dotierten Sandplatz-Turniers trifft der 28-Jährige nun auf den erst 18 Jahre alten Italiener Lorenzo Musetti.

Hertha-Neuzugang Guendouzi positiv auf Corona getestet

BERLIN: Neuzugang Mattéo Guendouzi vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test des 21 Jahre alte Franzosen vom Dienstagnachmittag fiel positiv aus. Ein zweiter am Mittwoch ebenfalls. Das teilten die Berliner am Donnerstag mit. Guendouzi sei isoliert worden und befände sich nun für zehn Tage in Quarantäne, hieß es von der Hertha. Er zeige keine Symptome.

Kampf gegen Geldwäsche: Womöglich verschärfte Regeln für Profifußball

BREMEN: Der deutsche Profifußball könnte im Kampf gegen Geldwäsche bald strengeren Regeln unterliegen. Ende November beschäftigt sich die Justizministerkonferenz der Länder mit einem Vorstoß aus Bremen, die Pflichten des Geldwäschegesetzes auf Clubs und Spielervermittler auszuweiten. Die Vereine müssten dann die Herkunft von Geldern stärker durchleuchten und dokumentieren und melden, wenn ein Verdacht auf Vermögenswerte aus Straftaten besteht.

VfB-Chef Hitzlsperger will mit Sportdirektor Mislintat verlängern

STUTTGART: VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger möchte den Vertrag von Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat gerne zeitnah verlängern. «Ich bin sehr froh, dass er da ist und wünsche mir auch, dass er noch lange bei uns bleibt», sagte Hitzlsperger der Deutschen Presse-Agentur. Mislintats aktueller Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus.

Chef der Australian Open fordert Lockerung der Quarantänepflicht

MELBOURNE: Der Vorstandsvorsitzende der Australian Open, Craig Tiley, hat eine Lockerung der Quarantänepflicht für internationale Tennisspieler bei den Australien Open im Januar 2021 gefordert. Er rechne damit, dass die australische Regierung den Spielern Sondergenehmigungen erteile, damit sie sich gut und von der Öffentlichkeit isoliert auf das Turnier vorbereiten können. Das sagte Tiley der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag.

500 Zuschauer für Aue-Heimspiel gegen Heidenheim zugelassen

AUE: Für das Heimspiel von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim sind 500 Zuschauer zugelassen. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Zutritt erhalten Dauerkartenbesitzer von sechs verschiedenen Zuschauerblöcken.

Radprofi Quintana beendet Saison wegen Knieverletzung

BOGOTA: Der kolumbianische Spitzenfahrer Nairo Quintana beendet vorzeitig seine Radsport-Saison. Das sagte der 30-Jährige in einem Video, das in kolumbianischen Medien verbreitet wurde. Der frühere Giro- und Vuelta-Sieger muss sich nach dem Bruch der linken Kniescheibe wahrscheinlich operieren lassen, wie er sagte.

Vuelta ohne Radprofi Buchmann - Champion Roglic führt das Feld an

MADRID: Die Vuelta findet ohne den deutschen Radprofi Emanuel Buchmann statt. Dies geht aus den Startlisten hervor, die die Veranstalter am Donnerstag veröffentlichten. Der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe bietet unter anderem Sprinter Pascal Ackermann auf, verzichtet allerdings auf Buchmann, der bei der Tour de France nicht an seine Vorjahresleistung mit Gesamtrang vier anknüpfen konnte.

NFL sucht neuen Austragungsort für Super Bowl im Jahr 2024

NEW ORLEANS: Die NFL sucht für den Super Bowl im Jahr 2024 einen neuen Austragungsort. Die American-Football-Liga schob das in dreieinhalb Jahren geplante Spiel in New Orleans um ein Jahr, weil es sonst eine Kollision mit den Faschingsfeierlichkeiten zu Mardi Gras gegeben hätte, die in der Stadt in Louisiana traditionell groß gefeiert werden. Der Konflikt entstand, weil die NFL in absehbarer Zukunft 17 statt bislang 16 Spieltage vor den Playoffs absolviert und alles deswegen eine Woche länger dauert.