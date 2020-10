Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

NÜRBURG: Die Formel 1 gastiert an diesem Grand-Prix-Wochenende zum 79.

Mal in Deutschland. Zum 41. Mal richtet der Nürburgring ein Rennen in der Motorsport-Königsklasse aus. Zum ersten Mal firmiert die Veranstaltung am Sonntag allerdings als Grand Prix der Eifel. 26 Mal fuhr die Rennserie den Großen Preis von Deutschland am Fuße der Nürburg, zwölf Mal gab es dort einen WM-Lauf unter dem Namen Großer Preis von Europa. Zweimal wurde der Grand Prix von Luxemburg in der Eifel veranstaltet. 37 Gastspiele der Formel 1 hat der Hockenheimring ausgerichtet, die Berliner Avus eins.

Vettel begeistert sich für nachhaltige Landwirtschaft

NÜRBURG: Sebastian Vettel (33) interessiert sich für nachhaltige Landwirtschaft.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister nimmt sich ein Beispiel am Südafrikaner Jody Scheckter (70), der 1979 mit Ferrari Weltmeister wurde und selber einen Bio-Bauernhof betreibt. «Man liest eine Menge darüber, und ich finde es einfach aufregend, seinen Geschichten zuzuhören», erzählte Scuderia-Fahrer Vettel im Formel-1-Podcast. Es gehe um die beste Frucht und den besten Geschmack. «Das hat er mir erzählt», sagte Vettel, der von Scheckters Büffelmozzarella schwärmt.

Wieder kein Sieg: Deutsche Fußballer spielen 3:3 gegen die Türkei

KÖLN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt im Jahr 2020 ohne Sieg. Nach zwei Remis in der Nations League kam das Team von Bundestrainer Jogi Löw am Mittwochabend vor 300 zugelassenen Zuschauern in Köln gegen die Türkei nicht über ein 3:3 (1:0) hinaus. Kurz für dem Pausenpfiff erzielte Kapitän Julian Draxler (45.+1) nach Vorlage von Kai Havertz die 1:0-Führung. In der 49. Minute glich Ozan Tufan für die Türkei aus. Auswahl-Debütant Florian Neuhaus traf in der 58. Minute zum 2:1, ehe Efecan Karaca (67.) erneut ausglich. Luca Waldschmidt (81.) sorgte für das 3:2, Kenan Karaman (90.+4) für den Endstand.

Djokovic zum zehnten Mal im Halbfinale der French Open

PARIS: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum zehnten Mal in seiner Karriere bei den French Open das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien setzte sich am Mittwochabend in einer Neuauflage des abgebrochenen US-Open-Achtelfinals gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem Satzverlust noch mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Freitag trifft Djokovic auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Das andere Semifinale bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman. Djokovic strebt in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel an, Nadal seinen 19.

Lauf-Weltrekorde durch Cheptegei und Gidey in Valencia

VALENCIA: Joshua Cheptegei aus Uganda und die Äthiopierin Letesenbet Gidey haben das Leichtathletik-Meeting in Valencia am Ende einer ungewöhnlichen Corona-Saison mit fantastischen Lauf-Weltrekorden gekrönt. Der 24 Jahre alte Cheptegei gewann das 10.000-Meter-Rennen am Mittwochabend in sensationellen 26:11,00 Minuten und blieb damit mehr als sechs Sekunden unter dem 15 Jahre alten Weltrekord der äthiopischen Lauflegende Kenenisa Bekele. Gidey löschte den 5000-Meter-Weltrekord ihrer Landsfrau Tirunesh Dibaba aus: Die 22-Jährige rannte in 14:06,62 Minuten ins Ziel - fast fünf Sekunden schneller als Dibaba vor elf Jahren.

IOC-Wahlkongress mit Favorit Bach vom 10. bis 12. März 2021

LAUSANNE: Der Wahlkongress des Internationalen Olympischen Komitees findet im kommenden Jahr vom 10. bis zum 12. März in Athen statt. IOC-Präsident Thomas Bach hatte bereits Mitte Juli erklärt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Gegenkandidaten, die derzeit nicht in Aussicht sind, können ihre Ambitionen noch bis zum 30. November erklären, wie das IOC am Mittwoch mitteilte. Die Amtszeit des in der griechischen Hauptstadt gewählten IOC-Präsidenten beginnt nach den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021).

Vettel selbstkritisch über Ferrari-Zeit: «Ich bin gescheitert»

NÜRBURG: Sebastian Vettel blickt selbstkritisch auf seine Formel-1-Zeit bei Ferrari zurück. «Es stimmt, dass ich gescheitert bin, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, die Weltmeisterschaft mit Ferrari zu gewinnen», räumte der 33-Jährige in einem am Mittwoch vor dem Grand Prix der Eifel auf dem Nürburgring veröffentlichen Podcast der Formel 1 ein, «ich bin gescheitert, ich habe es nicht hinbekommen». Vettel war zur Saison 2015 von Red Bull als viermaliger Weltmeister zu Ferrari gewechselt und wollte wie sein Idol Michael Schumacher mit der Scuderia eine Titel-Ära einläuten. Über WM-Platz zwei mit Ferrari 2017 und 2018 kam er aber nicht hinaus.

Nach Verlängerung: Ulms Basketballer verlieren bei Brescia

BRESCIA: Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im zweiten Spiel der noch jungen Eurocup-Saison die erste Niederlage kassiert. Nach dem 84:76-Auftaktsieg gegen den montenegrinischen Vertreter KK Mornar Bar unterlag das Team von Trainer Jaka Lakovic den Italienern von Germani Brescia am Mittwochabend nach Verlängerung mit 84:87 (39:40; 79:79). Bester Werfer der Partie war der Ulmer Andreas Obst mit 22 Punkten.

Zwei Corona-Fälle bei Eisschnellläufern - Verband verhängt Lockdown

INZELL: Das Spitzensportteam der deutschen Eisschnellläufer muss nach zwei positiven Corona-Fällen im Trainingszentrum in Inzell komplett in Quarantäne. Das haben Verbandspräsident Matthias Große, seine Generalbevollmächtigte für fachsportliche Aufgaben, Nadine Seidenglanz, sowie Verbandsarzt Gerald Lutz gemeinsam beschlossen, teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am Mittwochabend mit. «Alle DESG-Sportler, die sich derzeit in Inzell aufhalten, begeben sich in einen Lockdown, bis sie einen negativen Test vorweisen können», zitierte der Verband aus dem Beschluss.

Klarer Sieg: Flensburg bleibt in Handball-Bundesliga auf Kurs

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt bleibt trotz zunehmender Verletzungssorgen in der Handball-Bundesliga auf Kurs. Der Vizemeister setzte sich am Mittwochabend gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 33:26 (18:14) durch gewann damit auch sein zweites Saisonspiel. Bester Werfer der Flensburger war Domen Siko?ek Pelko mit neun Treffern. Vor der Partie hatte die SG mitgeteilt, dass nach den Kreisläufern Jacob Heinl und Johannes Golla auch Neuzugang Lasse Møller wegen einer Handverletzung langfristig ausfällt.

Beach-Duo Behrens/Tillmann gewinnt Prozess gegen Verband

BERLIN: Die Beachvolleyballerinnen Kim Behrens und Cinja Tillmann haben sich im Rechtsstreit mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) durchgesetzt. Das Landgericht Frankfurt gab der Klage der EM-Zweiten auf Schadenersatz in Höhe von 17.000 US-Dollar statt. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Tillmann/Behrens hatten den Verband wegen der Nichtnominierung für sieben internationale Turniere und die damit verbundenen finanziellen Verluste verklagt.