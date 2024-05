Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.05.24 | Überblick

Draisaitl gleicht mit Oilers im NHL-Halbfinale aus

EDMONTON: Die Edmonton Oilers gleichen mit einem Heimerfolg über die Dallas Stars die Halbfinalserie zum 2:2 aus. Der deutsche Starspieler trifft zum zehnten Mal in den Playoffs.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben nach ihrem ersten Heimsieg über die Dallas Stars die Halbfinalserie in der NHL zum 2:2 ausgeglichen. Nach einer 3:5-Heimniederlage bezwangen die Oilers am Mittwoch (Ortszeit) die Stars mit 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Die Best-of-Seven-Serie wechselt nun zurück nach Dallas, wo am Freitag (Ortszeit) die fünfte Partie stattfindet. Das Team, das als erstes viermal gewinnt, zieht in die Endspielserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein.

Nachdem Draisaitl in den vergangenen beiden Spielen an keinem Tor beteiligt war, traf der gebürtige Kölner nun wieder und erzielte Ende des zweiten Drittels die 4:2-Führung. Mit zehn Treffern in den Playoffs hat er hinter Teamkollege Zach Hyman die zweitmeisten Tore in der NHL erzielt. Draisaitl ist der erste Oilers-Spieler seit Esa Tikkannen in den Jahren 1990 und 1991, der in zwei Playoff-Spielzeiten nacheinander mindestens zehnmal getroffen hat.

«Im dritten Spiel klappte unser Start noch - und wir hatten trotzdem verloren», sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid hinsichtlich der vorherigen Heimniederlage, als Edmonton trotz einer 2:0-Führung verloren hatte. «Nun lief es genau andersherum. Jeder von uns hat gekämpft, das ist ein wichtiger Sieg.»

SEK-Einsatz beim DFB-Team: Für die Heim-EM lernen

BLANKENHAIN: Im Trainingslager sind die Fußball-Nationalspieler nicht nur auf dem Trainingsplatz gefordert. Eine Spezialmaßnahme soll zum Turniererfolg beitragen.

Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land ist für Deutschlands Fußball-Nationalspieler eine Art Spezialeinsatz. Und für den Teamerfolg beim Heimturnier sollen die DFB-Kicker um Kapitän Ilkay Gündogan auch von einem Spezialeinsatzkommando lernen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für das Trainingslager in Blankenhain darum eine Idee des Teampsychologen Hans-Dieter Hermann aufgegriffen. Nagelsmann sprach von «einem ganz wichtigen Programmpunkt», der am Donnerstag in Thüringen stattfindet.

«Eine SEK-Mannschaft muss perfekt funktionieren. Sie muss in allen Situationen Lösungen haben, sich gegenseitig unterstützen, sie ist im Thema Kommunikation ganz weit vorne. Ich denke, da gibt es sehr viele Elemente, die uns die Damen und Herren beibringen können», sagte Nagelsmann zum Lernen von der Polizei. Nagelsmann glaubt an eine spannende Aktion im DFB-Trainingslager. «Sich gegenseitig zu schützen, füreinander da zu sein, auch in Grenzsituationen immer einen kühlen Kopf zu haben, Lösungen zu finden. Das ist was für die Mannschaft. Ich glaube, dass die Jungs da viel herausziehen können.»

Das Trainerteam - und auch er - werden beim Programmpunkt mit dem SEK nicht dabei sein. Bayern-Profi Thomas Müller ist gespannt: «Ich hoffe, dass ich da schon einiges lernen kann, weil es schon um Gruppenverhalten in Stresssituationen geht. Es geht darum, wirklich funktionierende Verhaltensweisen anzuschauen und das eine oder andere auf der Sachebene zu lernen.»

Gündogan und Rüdiger als Gesangslehrer für Hollywood-Größen

BLANKENHAIN: Wenn Hollywood-Stars Fußball-Lieder singen, muss Humor im Spiel sein. Die Gesangsstunde von Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger für Will Smith und Martin Lawrence ist eine drollige Werbeshow.

Diese deutschen Fußball-Fan-Lieder haben die Hollywood-Größen Will Smith und Martin Lawrence bestimmt noch nie zuvor gehört. In einem lustigen Video-Clip mit Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger als Gesangslehrer demonstrieren die Amerikaner ihr musikalisches Talent und ihren großen Humor.

Die Fußball-Nationalspieler singen vor: «Oh, wie ist das schön!» oder «Einer geht noch, einer geht noch rein!» Und die als «Bad Boys» bekannten Schauspieler singen nach. Smith und Lawrence lachen über die Aktion so herzlich wie die DFB-Stars. Smith ist sich sogar sicher: «Wir haben es besser gemacht als sie». Zudem sendet er einen Erfolgswunsch für die anstehende EM. Rüdiger antwortet zum Schluss: «Wir schätzen Eure Liebe».

Der am Mittwoch auf mehreren Social-Media-Plattformen ausgespielte Clip dient auch der Werbung für den nächsten Teil der «Bad Boys»-Filmreihe, der am 5. Juni in die Kinos kommt. Neun Tage später haben Rüdiger und Gündogan mit dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland in München ihren Auftritt. Dann dürfen Smith und Lawrence auch gerne wieder mit breitem amerikanischen Akzent singen: «Auf geht's, Deutschland schießt ein Tor!»