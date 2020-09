Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

«Neues Abenteuer»: Sebastian Vettel zu seinem Team-Wechsel

MUGELLO: Sebastian Vettel über seinen Formel-1-Wechsel zu Aston Martin:

«Ich bin erfreut, diese aufregende Nachricht über meine Zukunft endlich zu teilen. Ich bin extrem stolz, dass ich 2021 Aston-Martin-Fahrer werde. Es ist ein neues Abenteuer für mich mit einem wahrhaft legendären Autobauer. Mich haben die Ergebnisse des Teams beeindruckt, die es in diesem Jahr erreicht hat, und ich glaube, die Zukunft sieht noch rosiger aus. Die Energie und die Hingabe von Lawrence (Stroll) für den Sport ist inspirierend, und ich glaube, wir können zusammen etwas sehr Besonderes aufbauen. Ich trage noch so viel Liebe für die Formel 1 in mir, und meine einzige Motivation ist es, an der Spitze des Feldes zu fahren. Das mit Aston Martin anzugehen, wird ein großes Privileg.»