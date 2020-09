Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

MONZA: Lewis Hamiltons (35) beste Freundin ist seine eigene Mutter.

«Sie war immer eine sehr große Unterstützung für mich. Sie ist so lieb und herzlich», sagte der sechsmalige Formel-1-Weltmeister der «Gala» in einem Interview. Hamiltons Mutter ist Carmen Larbalestier. Sein Vater Anthony habe ihn musikalisch geprägt. «Meine Vorbilder sind Prince, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Bob Marley und James Brown. Früher habe ich ihre Musik mit meinem Vater gehört», erzählte der Mercedes-Pilot. Hamilton kann in diesem zum siebten Mal Weltmeister werden und damit zu Rekordtitelträger Michael Schumacher aufschließen.

MILLAU: Das Auf und Ab bei der 107.

Tour de France geht weiter. Nach dem bergigen Teilstück am Vortag dürfen die Sprinter am Freitag auf der siebten Etappe auf eine Massenankunft hoffen. Der Start erfolgt in Millau, wo die mit 2460 Metern längste Schrägseilbrücke der Welt steht und mit einer Pfeilerhöhe von maximal 343 Metern der höchste Bau Frankreichs ist. Danach geht es über 168 Kilometer nach Lavaur. Unterwegs sind zwei Berge der dritten und einer der vierten Kategorie zu bewältigen. Auf den letzten 70 Kilometern warten aber keine Hindernisse mehr, so dass die Sprinter um Caleb Ewan (Australien) und Sam Bennett (Irland) zum Zug kommen könnten. Vorsicht ist aber bei Seitenwind geboten, der das Feld auseinanderreißen könnte.

Tony Hawks: «Immer surreal», sich als Videospiel-Charakter zu sehen

LOS ANGELES: Für Skateboard-Legende Tony Hawk (52) ist es «immer surreal», sich als Videospiel-Charakter zu sehen.

Dies gelte vor allem jetzt angesichts der modernen Technologie, sagte er dem US-Promimagazin «People» vor der Veröffentlichung eines neues Videospiels der Hawk-Reihe. Die bessere Grafik im Vergleich zu den ersten Editionen macht das Spiel für Hawks noch echter: «Wenn ich meinen Charakter fallen sehe, fühlt es sich viel realer an. Ich zucke mehr zusammen, wenn ich die Verletzungen sehe», scherzte er. In den 80er Jahren begann Hawks Karriere, in der er elf Weltmeistertitel holte. 1998 wurde das erste Videospiel mit Hawk als Figur veröffentlicht. Danach kamen viele weitere Editionen.

Vettel ohne Ferrari-Krönung im Königlichen Park

MONZA: 2008 erlebte Sebastian Vettel eine Sternstunde in Monza. In seinem erst 22. Grand Prix steuerte der junge Heppenheimer seinen Toro Rosso im Regen sensationell zu seinem ersten Sieg in der Formel 1. Insgesamt konnte der heutige Ferrari-Pilot dreimal im Königlichen Park gewinnen. Auch in seinem Scuderia-Abschiedsjahr dürfte es aber nichts mit dem Premierensieg in Rot werden.

Saison Team Startplatz Rennergebni s 2019 Ferrari 4. 13. 2018 Ferrari 2. 4. 2017 Ferrari 6. 3. 2016 Ferrari 3. 3. 2015 Ferrari 3. 2. 2014 Red Bull 8. 6. 2013 Red Bull 1. 1. 2012 Red Bull 5. 22. 2011 Red Bull 1. 1. 2010 Red Bull 6. 4. 2009 Red Bull 9. 8. 2008 Toro Rosso 1. 1. 2007 Toro Rosso 16. 18.

Vettel hofft in Monza auf «spezielles Aero-Paket» bei Ferrari

MONZA: Sebastian Vettel hofft beim Formel-1-Heimspiel von Ferrari in Monza auf einen technischen Aufschwung bei der Scuderia. «Wir haben ein spezielles Aero-Paket, das den SF1000 hoffentlich konkurrenzfähiger machen wird», sagte der 33-Jährige vor dem Rennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs am Sonntag. Der italienische Rennstall muss beim WM-Lauf im Königlichen Park ein ähnliches Debakel wie zuletzt in Belgien befürchten, als Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc die Ränge 13 und 14 belegten.

Vor allem Strecken, auf denen es stark auf die Motorenleistung ankommt, offenbaren die Schwächen des aktuellen Ferrari. «Wir kommen nach Monza und wissen, dass es schwer wird, an der Spitze mitzufahren», sagte Vettel. Das Ziel bleibe es daher, möglichst viele Punkte zu erobern. Ferrari ist vor dem achten Saisonlauf nur Fünfter von zehn Teams in der Konstrukteurswertung. Mercedes mit WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist bereits weit enteilt.