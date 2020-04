Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/04/2020 | Überblick

Geher-Olympiasieger Hartwig Gauder tot

ERFURT: Geher-Olympiasieger Hartwig Gauder ist tot. Gauder, der sich vor mehr als zwei Jahrzehnten nach einer Herztransplantation zurück ins Leben gekämpft hatte, starb am Mittwoch. Das bestätigte seine Ehefrau am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Gauder wurde 65 Jahre alt. In den 1980er Jahren gewann der in Vaihingen an der Enz geborene und später im thüringischen Ilmenau lebende Gauder alles, was es zu gewinnen gab. Über die 50-Kilometer-Distanz wurde er Welt- und Europameister und krönte seine Laufbahn mit dem Olympiasieg 1980 in Moskau. Acht Jahre später holte er in Seoul noch einmal Olympia-Bronze.

Bericht: DFL rechnet mit 25.000 Corona-Tests

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga rechnet angeblich mit einem Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests, um die derzeit ausgesetzte Saison abschließen zu können. Das geht aus auf den 17. April datierten Dokumenten hervor, über die am Donnerstag auf der Internetseite der «Bild»-Zeitung berichtetet wurde. Dem Bericht zufolge ergeben sich in mindestens neun bis zehn Wochen Spielzeit 21.600 nötige Tests für die Beteiligten in den 36 Clubs. Bei einer Preisspanne zwischen 60 und 150 Euro pro Test - jeder Verein soll ein bestimmtes Labor in Deutschland zugeordnet bekommen - würden sich Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ergeben.

Ferrari weist Darstellung über Formel-1-Ausstiegsdrohung zurück

MARANELLO: Ferrari hat die Darstellung über eine angebliche Ausstiegsdrohung aus der Formel 1 zurückgewiesen. Teamchef Mattia Binotto habe in einem Interview «niemals erwähnt», dass die Scuderia die Königsklasse des Motorsports in der Debatte um die Budgetgrenze verlassen wolle. Darauf wies der Rennstall nach Angaben englischer Medien am Donnerstag in einer Stellungnahme hin. Binotto habe demnach vielmehr im Gegenteil gesagt, «wir wollen nicht in eine Position gedrängt werden, uns neben einer Fortsetzung in der Formel 1 mit weiteren Optionen befassen zu müssen, um unsere Rennsport-DNA zu entfalten, für den Fall dass die Kostenobergrenze noch drastischer gesenkt werden sollte».

Veranstalter sagen Travemünder Woche wegen Corona-Pandemie ab

LÜBECK: Die Travemünder Woche wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Alle Bemühungen, einen Ersatztermin oder eine modifizierte Variante für die Segel- und Festivalwoche zu finden, seien gescheitert, teilte die Hansestadt Lübeck am Donnerstag mit. Das sei der erste Ausfall seit 1947, aber die Situation habe keine andere Möglichkeit gelassen, sagte der Geschäftsführer der Travemünder Woche, Frank Schärffe. Die 131. Auflage der Segelsportveranstaltung war ursprünglich für den Zeitraum vom 17. bis zum 26. Juli geplant. 2019 kamen rund 75.000 Besucher.

Snooker-WM neu angesetzt: Start in Sheffield für 31. Juli geplant

SHEFFIELD: Die eigentlich für April angesetzte Snooker-WM soll nun vom 31. Juli bis 16. August ausgetragen werden. Dies teilte der Weltverband World Snooker am Donnerstag mit. Geplant sei derzeit eine Veranstaltung mit vollem Publikum, ins Crucible Theatre in Sheffield passen etwa 1000 Zuschauer. Sollte diese Option wegen behördlicher Vorgaben in der derzeitigen Corona-Krise nicht möglich sein, erwägen die Verantwortlichen drei Optionen: ein Turnier mit einer geringeren Anzahl an Zuschauern, ein Turnier ohne Zuschauer oder eine weitere Verschiebung der WM.