Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Federer über Vaterrolle: «Wie ein Motivationsredner»

BERLIN: Roger Federer und seine Ehefrau Mirka haben vier Kinder. In der Vater-Rolle glaubt der frühere Tennis-Star manchmal, dass ihm eine besonders gute Rede gelungen ist. Doch dann kommt alles anders.

Der frühere Tennis-Superstar Roger Federer stößt bei der Erziehung seiner Kinder manchmal auch an seine Grenzen. «Wir führen Gespräche, täglich, wöchentlich», sagte der 42 Jahre alte Schweizer im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag) über den elterlichen Austausch bei den Federers. «Ich fühle mich wie ein Motivationsredner zu Hause. Manchmal ende ich und denke mir: Wow, das war eine richtig gute Rede, Roger! Und fünf Minuten später wurde nichts von dem gemacht, was ich gesagt hatte. Aber es ist okay. Ich bleibe dran als Vater.»

Federer ist einer der größten Spieler der Tennis-Geschichte. Er gewann unter anderem 20 Grand-Slam-Turniertitel, 2022 beendete er seine aktive Karriere. Seine Ehefrau und er haben vier Kinder. «Ich versuche, ein guter Vater zu sein. Das ist nicht immer einfach, vor allem mit den 14-jährigen Mädchen. Sie haben ihre eigenen Köpfe gerade», berichtete Federer. «Wir sind eine enge Familie, die es liebt, Zeit zusammen zu verbringen. Aber auch wir müssen die Mädchen ihre eigenen Erfahrungen machen lassen.»

Olympia-Quali: Deutsche Basketballerinnen gegen Serbien Außenseiter

BELÉM: Der erste Gegner hat es für Deutschlands Basketballerinnen gleich in sich. Es geht bei der Olympia-Qualifikation gegen den zweifachen Europameister.

Deutschlands Basketballerinnen gehen als klarer Außenseiter in die Olympia-Qualifikation. «Alles hier ist ein Bonus für uns. Niemand hat uns hier erwartet», sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis vor dem Auftaktspiel gegen Serbien im brasilianischen Belém an diesem Donnerstag (21.00 Uhr MEZ/Magentasport). «Wir können wichtige Erfahrungen für die kommenden Jahre sammeln», sagte die Kanadierin mit Blick auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Hamburg im kommenden Jahr und die Heim-Weltmeisterschaft in Berlin 2026.

Doch auch wenn die Gegner Serbien, Australien und Gastgeber Brasilien alle über deutlich mehr Erfahrung verfügen, will sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes den großen Traum von der ersten Olympia-Teilnahme natürlich erfüllen. «Wir wollen als Team spielen und unter den Körben Präsenz zeigen», sagte Thomaidis vor dem schweren Auftakt gegen Serbien. «Sie spielen schon seit einigen Jahren zusammen. Sie sind eine sehr gut geölte Maschine», sagte die Bundestrainerin über den zweifachen Europameister.

Deutschland hatte sich durch Platz sechs bei der EM im vergangenen Jahr völlig überraschend für das olympische Qualifikationsturnier qualifiziert. Bislang waren die deutschen Basketballerinnen noch nie bei Olympia dabei. Nach dem Auftakt gegen Serbien geht es für das Team um WNBA-Star Satou Sabally am Samstag gegen Australien und am Sonntag gegen Gastgeber Brasilien. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Paris.