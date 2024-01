Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.01.24 | Überblick

Eishockey-Profi Seider gewinnt mit Detroit nach Verlängerung

SUNRISE: Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings läuft es derzeit gut in der NHL. Gegen die Florida Panthers gelingt der erste Sieg nach langer Zeit.

Die Detroit Red Wings mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben in der NHL erstmals nach zehn Niederlagen wieder gegen die Florida Panthers gewonnen. Detroit siegte am Mittwoch (Ortszeit) 3:2 nach Verlängerung bei den Panthers, den entscheidenden Treffer erzielte Dylan Larkin. Verteidiger Seider blieb in der Partie ohne Torbeteiligung.

Für die Red Wings war es der sechste Erfolg in den vergangenen sieben Spielen der nordamerikanischen Liga. Detroit ist derzeit Dritter in der Atlantic Division und belegt damit einen Playoff-Platz. Allerdings fehlt dem Team momentan der verletzte Stürmerstar Patrick Kane.