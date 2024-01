Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.24 | Aktualisiert um: 17:20 | Überblick

Aus Sicherheitsgründen: Eishockey-Weltverband schließt Israel aus

ZÜRICH: Israel darf vorerst nicht an Turnieren des Eishockey-Weltverbandes IIHF teilnehmen. Die Begründung ist überraschend.

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat Israel aus Sicherheitsgründen von seinen WM-Turnieren ausgeschlossen. Die IIHF begründete die Entscheidung mit ihrer Sorgfaltspflicht, «alle Teilnehmer an IIHF-Wettbewerben zu schützen». Die Entscheidung gelte, bis die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer, einschließlich israelischer Teilnehmer, gewährleistet werden könnte. In der Erklärung wurde nicht erwähnt, ob irgendein anderes Land Einwände hatte, gegen Israel zu spielen. Auch wurde der Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas nicht erwähnt.

Der Weltverband hatte im vergangenen Jahr ähnliche Formulierungen zum Thema Sicherheit verwendet, um seine Entscheidung zu begründen, Russland und Belarus nach der russischen Invasion in der Ukraine vom Wettbewerb auszuschließen.

Das Männer-Team Israels hätte in Gruppe A der niederklassigen Division II im April in Serbien unter anderem gegen die Vereinigten Arabischen Emirate antreten sollen. Für die israelische Frauen-Nationalmannschaft wäre es im März in Estland bei der WM der Division III in Gruppe B unter anderem zu Spielen gegen Bosnien-Herzegowina oder Indonesien gekommen.

Handballer sorgen zum EM-Start für Top-Quote im TV

DÜSSELDORF: Deutschlands Handballer haben bei ihrem Traumstart in die Heim-EM ein Millionen-Publikum vor den Fernsehgeräten begeistert. 7,6 Millionen Menschen verfolgten am Mittwochabend im ZDF den überzeugenden 27:14-Sieg der DHB-Auswahl gegen die Schweiz. Das bescherte dem Sender die Top-Einschaltquote des Tages und einen Marktanteil von 28,8 Prozent.

Auch der Anteil der jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnte sich mit 2,03 Millionen sehen lassen. Dies bedeutete einen Marktanteil von sogar 31,9 Prozent. «Diese Werte sind begeisternd. Unsere Nationalmannschaft hat in Düsseldorf und auch über das Stadion hinaus bundesweit begeistert», äußerte DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Das zweite Vorrundenspiel in der Gruppe A bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag gegen Nordmazedonien in Berlin, wo es zwei Tage später zum Abschluss der ersten Turnierphase zum Duell mit Rekord-Weltmeister Frankreich kommt.