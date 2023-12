Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.23 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Drei Basketball-Weltmeister verlieren in der NBA

ORLANDO: Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic erstmals in dieser Saison drei NBA-Spiele in Serie verloren. Gegen die Miami Heat unterlag Orlando am Mittwochabend (Ortszeit) 106:115. Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder verlor mit den Toronto Raptors gegen Titelverteidiger Denver Nuggets 104:113. Weltmeister Daniel Theis steuerte elf Punkte bei zum 120:111 der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Isaiah Hartenstein gewann mit den New York Knicks 121:101 gegen den Stadtrivalen Brooklyn Nets.

Skicrosserin Maier Fünfte beim Weltcup in Innichen

INNICHEN: Skicrosserin Daniela Maier ist im ersten der beiden Weltcup-Rennen in Innichen am Donnerstag auf Platz fünf gefahren. Für die Olympia-Dritte vom SC Urach war es das bislang zweitbeste Ergebnis in dieser Saison nach ihrem Sieg im französischen Val Thorens vor zwei Wochen. Die schwedische Ausnahmeathletin Sandra Näslund war einmal mehr nicht zu schlagen. Bei den Männern siegte bereits zum dritten Mal in diesem Winter der Kanadier Jared Schmidt. Von den deutschen Athleten kam keiner über das Viertelfinale hinaus.

Fußball-Erstligist in Algerien verunglückt: Zwei Tote

ALGIER: In Algerien ist ein Bus mit Profis des Fußball-Erstligisten MC El-Bayadh verunglückt. Wie der algerische Fußballverband FAF und der Verein in der Nacht zu Donnerstag mitteilten, starben bei dem Unfall Torhüter Zakaria Bouziani und Co-Trainer Khaled Meftah. Acht weitere Personen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt. Laut Clubangaben seien vier Spieler schwerer verletzt worden.

Handballer mit einem Neuling und vier U21-Weltmeistern zur EM

DORTMUND: Mit vier Europameistern von 2016, vier U21-Weltmeistern und einem Neuling geht Bundestrainer Alfred Gislason die Medaillen-Mission bei der Handball-EM an. Der 64 Jahre alte Isländer nominierte am Donnerstag 19 Spieler, mit denen er am kommenden Mittwoch bei einem Lehrgang in Frankfurt am Main in die unmittelbare Vorbereitung auf die Heim-Endrunde vom 10. bis 28. Januar startet. Vom EM-Triumph vor bald acht Jahren sind noch Weltklasse-Torwart Andreas Wolff, Linksaußen Rune Dahmke, Rückraumspieler Kai Häfner und Kreisläufer Jannik Kohlbacher dabei. Aus dem U21-Team, das im vergangenen Sommer den WM-Titel holte, schafften es Torwart David Späth, die Rückraumspieler Renars Uscins und Nils Lichtlein sowie Kreisläufer Justus Fischer in das Aufgebot.

Bayern-Boss Dreesen: Tür für Super League bleibt beim FC Bayern zu

MÜNCHEN: Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern München hat nach dem Urteil zur Super League die bisherige Haltung bekräftigt. «Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde», sagte Dreesen in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und Vice-Chairman der European Club Association (ECA) auf dpa-Anfrage am Donnerstag.

Nach EuGH-Urteil: DFL steht zum bisherigen Sportmodell

FRANKFURT/MAIN: Auch nach dem Urteil des EuGH im Super-League-Streit steht die Deutsche Fußball Liga weiter zum europäischen Sportmodell und «lehnt Wettbewerbe außerhalb der von den Verbänden und Ligen organisierten Wettbewerbe ab». Das teilte die DFL am Donnerstag mit. Auch die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) hat sich erneut klar gegen eine Super League positioniert. Die FSE werde sich mit allen Mitgliedern und Fans dagegen wehren.

UEFA: EuGH-Urteil keine Billigung der Super League

NYON: Die Europäische Fußball-Union nimmt die Niederlage vor dem EuGH im Super-League-Streit einer ersten Reaktion zufolge gelassen zur Kenntnis. Das Urteil des Europäischen Gerichtshof bedeute keine «Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League», teilte der Dachverband am Donnerstag mit. Neu eingeführte Regeln würden die vom Gericht aufgeführten Mängel auffangen. Die UEFA sei zuversichtlich, dass diese neuen Vorgaben für die Zulassung zu Wettbewerben «mit allen relevanten europäischen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen».

Super-League-Agentur konkretisiert Pläne

MADRID: Die Initiatoren der Super League haben ihre Pläne nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zugunsten des Projekts konkretisiert. Einer der Kernpunkte der neuen Wettbewerbe sei, dass die Fans alle Spiele «live und kostenlos über eine neue digitale Streaming-Plattform verfolgen» können, teilte die Agentur A22 am Donnerstag mit. Im Männerfußball geht es um ein dreistufiges Ligen-System mit 64 Vereinen. Auf- und Abstieg sollen jährlich stattfinden, es soll keine festen Mitglieder geben. Bei den Frauen sollen in zwei Ligen insgesamt 32 Clubs mitspielen. Finanziert werden solle alles über Werbung.

DEL-Spiele laufen bei neuem TV-Sender

BERLIN: Eishockey-Fans können einzelne DEL-Spiele ab dem kommenden Jahr kostenlos beim neuen TV-Sender DF1 sehen. Die Telekom hat dem Free-TV-Anbieter dafür Rechte verkauft, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Vereinbarung umfasst demnach in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel sonntags. In den Playoffs werde DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis zur Saison 2027/2028 gekauft und zeigt alle Spiele über den Sender MagentaTV. DF1 löst den Sender ServusTV ab. Der neue Free-TV-Sender geht zum 1. Januar linear auf Sendung. Bei der Sport-Berichterstattung arbeitet er auch mit dem Streamingdienst DAZN zusammen.

UEFA verliert vor EuGH im Super-League-Streit

LUXEMBURG: Im Streit um die Gründung einer Super League im Fußball hat die UEFA vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die großen Fußballverbände FIFA und UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter. Es gebe keinen Rahmen für die Regeln der Verbände, der gewährleiste, dass die Vorgaben transparent, objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig seien. Auch die Regeln, die FIFA und UEFA die ausschließliche Kontrolle über die kommerzielle Rechteverwertung der Wettbewerbe einräumen, würden den Wettbewerb in der EU einschränken, hieß es im Urteil. Die FIFA und UEFA würden ihre dominante Marktposition missbrauchen.

Domino-Effekt: Gundel neuer Sportchef bei Discovery/Eurosport

MÜNCHEN: Jochen Gundel ist der neue Sportchef bei Discovery/Eurosport. Der 45 Jahre alte Journalist ist ab sofort für sämtliche Sportinhalte bei Warner Bros. Discovery (WBD) in Deutschland zuständig, wie der Medien-Konzern am Donnerstag mitteilte. Gundel war schon bisher für das Unternehmen tätig und ist Nachfolger von Gernot Bauer.

Bauer war zuvor als Sportchef zur TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1 gewechselt. Dort wurde er Nachfolger von Alexander Rösner, der im September als Chefredakteur zum Pay-TV-Sender Sky gewechselt war und Karl Valks nachfolgte. Valks wiederum ist als Sportchef des WDR der Nachfolger von Steffen Simon, der seit Mai 2022 für den DFB arbeitet.

Radsport: Top-Talent Brenner wechselt zu Cancellara

SCHENKON: Das deutsche Top-Talent Marco Brenner wechselt in die zweite Liga des Radsports. Wie der Weltverband UCI durch die Kaderlisten bekannt gab, schließt sich der 21-Jährige dem Schweizer Rennstall Tudor von Ex-Profi Fabian Cancellara an. Das Team gehört zur Kategorie ProTeam und erhält für die großen Rennen keine automatische Einladung.

NHL: Eishockey-Nationalspieler Seider verliert mit Detroit

BERLIN: Die Niederlagenserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings in der NHL geht weiter. Detroit verlor am Mittwoch (Ortszeit) 2:5 gegen die Winnipeg Jets - es war die vierte Pleite nacheinander. Der 22-jährige Verteidiger legte mit seinem 19. Scorerpunkt das zwischenzeitliche 2:4 von Patrick Kane auf.