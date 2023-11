Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.23 | Überblick

Oilers verlieren erneut in NHL - Seider trifft für Detroit

RALEIGH: Der Effekt des Trainerwechsels bei den Edmonton Oilers scheint zu verpuffen. Das Team um Leon Draisaitl kassiert die dritte Niederlage in Serie. Besser läuft es für einen anderen Deutschen.

Die Krise der Edmonton Oilers in der NHL verschärft sich. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) den Carolina Panthers 3:6 und kassierte dabei im ersten Drittel vier Gegentore binnen 5:31 Minuten. Es war die dritte Niederlage in Serie unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch - und die insgesamt zwölfte in der Saison in der regulären Spielzeit nach nur 18 Spielen. Draisaitl bereitete das 1:4 durch Zach Hyman vor, konnte die Pleite aber auch nicht verhindern.

Deutlich besser lief es für Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Gegen die New Jersey Devils holte das Team ein 4:0, Seider erzielte mit seinem zweiten Saisontor den Endstand.

Hamilton wünscht sich Formel-1-Rennen in Afrika

LAS VEGAS: Die Formel 1 ist letztmals 1993 in Afrika gefahren. Das soll sich nach dem Wunsch von Lewis Hamilton endlich ändern. Ist das realistisch?

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) hat seinen Wunsch nach einem Formel-1-Rennen in Afrika erneuert. «Wir brauchen definitiv keine weiteren Rennen. Es gibt aber ein weiteres Rennen, das wir doch brauchen, und das wird Afrika sein», sagte der Mercedes-Pilot am Rande des Grand Prix in Las Vegas. «Wir sind auf allen anderen Kontinenten, warum also nicht dort? Das will ich vorantreiben.»

Die Formel 1 ist letztmals 1993 in Südafrika gefahren. Damals gewann der Franzose Alain Prost auf dem Kurs in Kyalami nördlich von Johannesburg. Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat bereits versichert, dass es sein «ganz klares Ziel» sei, Afrika wieder in den Rennkalender zu integrieren.

In der kommenden Saison bestreitet die Motorsport-Königsklasse 24 Grand Prix - so viele wie nie. Über die Jahre hat die Formel 1 immer weiter expandiert. Sie fährt in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. Nur eben nicht in Afrika, was Hamilton so sehr am Herzen liegt. Der Engländer ist der einzige schwarze Formel-1-Fahrer, sein Vater Anthony stammt von der Karibikinsel Grenada.