Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Drei Mal Kane: Draisaitls Oilers drehen in NHL Rückstand

EDMONTON: Noch wenige Minuten vor Schluss steuern die Edmonton Oilers auf die nächste Pleite in der NHL zu. Dann kommt der große Auftritt von Evander Kane - und Nationalspieler Leon Draisaitl kann jubeln.

Die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der NHL den nächsten herben Rückschlag mit späten Toren verhindert. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Kris Knoblauch holte die Mannschaft am Mittwochabend (Ortszeit) gegen die Seattle Kraken ein 4:3 nach Verlängerung. Siebeneinhalb Minuten vor Schluss hatten die Oilers noch 1:3 hinten gelegen, der Ausgleich gelang erst 46 Sekunden vor dem Buzzer.

Draisaitl hatte mit zwei Vorlagen seinen Anteil am Erfolg. Er bereitete sowohl das 1:0 durch Connor McDavid wie auch den Ausgleich durch Evander Kane in der regulären Spielzeit vor. Kane hatte auch den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt und traf in der Verlängerung zum Sieg. Im 15. Saisonspiel war es der erst fünfte Sieg für die Oilers. Für die Kraken, bei denen Nationaltorwart Philipp Grubauer nach seiner Auswechslung zuletzt gar nicht aufs Eis durfte, war es die dritte Niederlage nach Verlängerung in dieser Saison.

Mit Stars wie Kylie Minogue: Auftaktshow der Formel 1 in Las Vegas

LAS VEGAS: Das Star-Aufgebot ist Las-Vegas-würdig: Kylie Minogue und John Legend bieten die musikalische Untermalung für die Eröffnungsshow der Formel 1 in der Zockermetropole.

Mit einer Megashow hat die Formel 1 ihre Rückkehr nach Las Vegas gefeiert. Vor Zehntausenden Fans läutete die Motorsport-Königsklasse am Mittwochabend (Ortszeit) nach 41 Jahren ihr Comeback in der Glücksspielmetropole ein. Künstler wie Kylie Minogue, John Legend oder die Band Thirty Seconds to Mars traten unweit des legendären Las Vegas Boulevard, des sogenannten Strips, auf. Eine Lichtshow mit Drohnen illuminierte die imposante Nachtkulisse. Auf der Start-Ziel-Geraden wurden die Fahrer um den längst als Weltmeister feststehenden Max Verstappen von Red Bull dem Publikum präsentiert.

Der Grand Prix von Las Vegas ist das Prestigeprojekt vom Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media. Die Rennserie soll auf dem boomenden US-Markt weiter wachsen. 1981 und 1982 hatte es schon einmal Rennen in der Glücksspielmetropole gegeben. Damals fanden die auf dem Parkplatz hinter dem Hotel Caesars Palace ausgetragenen Events aber wenig Beachtung.