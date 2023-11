Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.23 | Überblick

Motorrad-WM ab 2024 im Pay-TV

BERLIN: Die Fernseh-Berichterstattung über den Motorsport wandert zunehmend hinter die Bezahlschranke. Das gilt bald auch für die MotoGP.

Motorrad-Fans müssen ab der kommenden Saison für die Fernseh-Übertragungen der WM-Rennen Geld bezahlen. Sky hat die Pay-TV-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz über alle Verbreitungswege erworben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Derzeit zeigt der frei zu empfangende Sender ServusTV die Rennen.

Sky strahlt bereits seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1 aus und erweitert nun seine Motorsport-Berichterstattung. «Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern», kommentierte TV-Rechte-Chef Hans Gabbe.

Stützle ganz stark bei Sieg der Senators in Toronto

TORONTO: Drei Vorlagen, ein eigenes Tor: Tim Stützle überragt beim 6:3 der Ottawa Senators in Toronto. Nach harten Wochen in der NHL war der Erfolg besonders wertvoll.

Tim Stützle hat die Ottawa Senators mit vier Torbeteiligungen zu einem Erfolg bei den Toronto Maple Leafs geführt. Der Eishockey-Nationalspieler bereitete beim 6:3 am Mittwochabend (Ortszeit) drei Tore vor und erzielte den Treffer zum 5:3 selbst. Stützle steht nun bei zwölf Vorlagen und drei Saisontoren in der NHL. Für die Senators war es nach zuletzt nur einem Sieg in sechs Partien ein dringend benötigter Befreiungsschlag in Toronto. «Das sind zwei so herausragende Spieler. Wir wissen alle, was G und Timmy auf dem Eis können», sagte Mathieu Joseph über Stützle und Claude Giroux, der auf zwei Treffer und eine Vorlage kam.