Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.23 | Überblick

Stützle und Seider bauen NHL-Siegesserien mit ihren Teams aus

OTTAWA: Nach Niederlagen zum Start haben die Ottawa Senators und die Detroit Red Wings inzwischen Schwung aufgenommen in der NHL. Großen Anteil daran haben zwei Nationalspieler aus Deutschland.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat sein Punktekonto in der NHL ausgebaut und die Ottawa Senators zum dritten Saisonsieg im vierten Spiel geführt. Im Duell der Hauptstadtteams holten die Senators am Mittwochabend (Ortszeit) ein 6:1 gegen die Washington Capitals. Stützle bereitete das 2:0, 5:1 und 6:1 vor und kommt nun auf sechs Scorerpunkte in vier Spielen. Der 21-Jährige aus Viersen zählt zu den wichtigsten Profis im Team der Senators, die in seinem dritten Jahr in der NHL deutlich besser abschneiden und sich für die Playoffs qualifizieren wollen. «Er hat so hart gearbeitet, um zurückzukommen. Er spielt noch besser als in den vergangenen Jahren. Das war echt beeindruckend», sagte Stützle über seinen Teamkollegen Josh Norris, der in seinem ersten Saisonspiel doppelt traf.

Auch für die Detroit Red Wings und Moritz Seider läuft es weiter gut. Das 6:3 gegen die Pittsburgh Penguins war ebenfalls der dritte Sieg im vierten Spiel. Dylan Larkin überzeugte mit drei Vorlagen. «Es sind nur drei Siege, es ist noch immer früh in der Saison», sagte er. «Es ist noch nicht perfekt, aber wir haben einen guten Start erwischt und es ist ziemlich aufregend gerade in Detroit.»