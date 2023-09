Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Nach Unfall in Singapur: Stroll zurück beim Formel-1-Rennen in Japan

SUZUKA: Nach seinem schweren Unfall in Singapur ist der Kanadier Lance Stroll für das Formel-1-Rennen in Japan wieder einsatzbereit. «Ich fühle mich gut», sagte Stroll am Donnerstag in Suzuka. «Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Auto wieder zusammenzubauen.»

Der 24-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Singapur die Kontrolle über seinen Aston Martin verloren. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurden abgerissen oder zerstört. Stroll verzichtete anschließend auf einen Start beim Grand Prix.

«Das Wichtigste ist, dass Lance wieder okay ist nach seinem schlimmen Unfall am Samstag», sagte Aston-Martin-Teamkollege Fernando Alonso. «Wir werden versuchen zurückzuschlagen.»

Aston Martin war in Singapur erstmals in dieser Saison punktlos geblieben. Der frühere Rennstall von Sebastian Vettel kämpft als aktuell WM-Vierter um eine bessere Platzierung in der Konstrukteurswertung, die Millionen an Prämien einbringt. Ferrari hat 48 Punkte mehr, Mercedes sogar 72. Der längst enteilte Spitzenreiter Red Bull kann schon an diesem Wochenende die Konstrukteurs-WM perfekt machen.

Syriens Machthaber Baschar al-Assad zu Besuch in China

HANGZHOU: Syriens Präsident Baschar al-Assad ist zu einem China-Besuch in Hangzhou eingetroffen. Das berichteten chinesische Staatsmedien am frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit). Assad wird demnach bei der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele am Samstag in der ostchinesischen Stadt dabei sein. Die Spiele dauern bis zum 8. Oktober an. Es treten Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 40 asiatischen Nationen in 61 Disziplinen gegeneinander an.

Laut Außenministerium in Peking wird auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dort sein. Geplant seien Treffen und ein Bankett mit den internationalen Gästen, zu denen neben Assad auch Kuwaits Kronprinz Scheich Mischal al-Ahmed al-Dschaber al-Sabah und Südkoreas Premierminister Han Duck Soo gehören.

Es ist der erste Besuch seit fast 20 Jahren. Der syrische Machthaber war zuletzt 2004 in dem ostasiatischen Land. Der 58-Jährige setzt mit seiner Reise nach China eine langsame Rückkehr auf die diplomatische Bühne fort. Nach einem Jahrzehnt weitgehender Isolation hatte Assad Mitte Mai im saudi-arabischen Dschidda an einem Gipfel der Arabischen Liga und damit erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teilgenommen.

Assad war lange Zeit stark isoliert, nachdem seine Regierung gegen Proteste 2011 und im darauffolgenden Bürgerkrieg mit äußerster Härte gegen die Bevölkerung vorging. Im Krieg wurden rund 14 Millionen Menschen vertrieben, mehr als 350.000 kamen ums Leben. Dem Machthaber werden Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Giftgas und Fassbomben, Folter und außergerichtliche Tötungen vorgeworfen. Der Menschenrechtsorganisation SNHR zufolge starben allein 15.000 Zivilisten durch Folter, 150.000 wurden willkürlich festgenommen.

Vettel vermisst Investitionen der Autobranche in Nachwuchs

SUZUKA: Nico Hülkenberg, Mick Schumacher - und dann? Der deutsche Motorsport hat ein Nachwuchsproblem. Das führt bis in die Formel 1. Sebastian Vettel nimmt die Automobilwirtschaft in die Pflicht.

Sebastian Vettel (36) hat angesichts der Probleme im Motorsportnachwuchs den finanziellen Einsatz der deutschen Autobauer kritisiert. «Für den Motorsportnachwuchs in Deutschland sieht es schlecht aus», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister der Deutschen Presse-Agentur vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka. «Wir sind ein Automobilland, wir gelten als Automobilnation, dann fehlt es aber hier und da an Investitionen der großen Automobilwirtschaft in die Zukunft des Motorsportnachwuchses.»

Seit dem Karriereende von Vettel Ende der vergangenen Saison gibt es in Nico Hülkenberg (36) bei Haas nur einen deutschen Stammpiloten in der Motorsport-Königsklasse. Mick Schumacher (24) ist bei Mercedes als Ersatzfahrer angestellt. Dahinter ist keine deutsche Formel-1-Nachwuchshoffnung in Sicht, um den auch sehr kostspieligen Aufstieg zu schaffen.

«Die Talente sind dort draußen», beteuerte Vettel auch mit Blick auf andere deutsche Sportarten mit Nachwuchssorgen. «Jungs und Mädchen, die ihre Begeisterung bis zu einem Level ausleben würden, dass sie sich absolut reinknien und bereit sind, alles von sich zu geben und besser zu werden. Die Rahmenbedingungen müssen aber auch die richtigen sein, sie müssen angepasst werden, dass man sich richtig entfalten und entwickeln kann.»