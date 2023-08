Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Volleyballspiel in USA sorgt für Zuschauerrekord im Frauen-Sport

LINCOLN: Der VfL Wolfsburg ist nicht mehr am Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Sportereignis beteiligt. 92.003 Fans kamen am Mittwochabend (Ortszeit) ins Memorial Stadium in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska, um das College-Volleyball-Spiel der Nebraska Huskers gegen Omaha anzuschauen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Der alte Rekord stand bei 91.648 Zuschauern für das Champions-League-Duell zwischen den Fußballerinnen aus Wolfsburg und dem FC Barcelona im Camp Nou im April 2022. Volleyball ist in Nebraska der beliebteste Sport für Schülerinnen in der High School.

Wozniacki bei Grand-Slam-Comeback in dritter Runde

NEW YORK: Tennis-Star Caroline Wozniacki setzt ihr Grand-Slam-Comeback bei den US Open erfolgreich fort. Die 33 Jahre alte Dänin zog am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit dem 7:5, 7:6 (7:5) gegen Petra Kvitova in die dritte Runde ein und feierte über die an Nummer elf gesetzte Tschechin den bislang größten Erfolg seit ihrer Rückkehr. Wozniacki hatte mehr als dreieinhalb Jahre pausiert und war zweimal Mutter geworden.

Bericht: BVB mit Nationalspieler Bella-Kotchap einig

DORTMUND: Borussia Dortmund steht einem Bericht zufolge vor der Verpflichtung von Nationalspieler Armel Bella-Kotchap. Der Fußball-Bundesligist ist sich nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky bereits mit dem 21 Jahre alten Verteidiger vom Premier-League-Absteiger FC Southampton einig. Bella-Kotchap soll demnach per Leihe mit anschließender Kaufoption zum Vizemeister wechseln. Die Clubs würden aber noch an den Details arbeiten.

Sundhage nach WM-Debakel nicht mehr Nationaltrainerin Brasiliens

RIO DE JANEIRO: Nach dem Debakel bei der Weltmeisterschaft hat der brasilianische Fußball-Verband CBF Pia Sundhage (63) als Nationaltrainerin freigestellt. «Mit dem heutigen Tag beenden wir Pias Arbeit mit dem CBF», wird Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues in einer Mitteilung vom Mittwoch (Ortszeit) zitiert. Der Vertrag der Star-Trainerin galt ursprünglich bis ins Olympia-Jahr 2024, doch nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der vergangenen WM in Australien und Neuseeland endet Sundhages Amtszeit vorzeitig. Die Nachfolge solle in den kommenden Tagen geregelt werden, informierte der Verband.

Medien: Bayern einig mit Palhinha - Gravenberch-Abgang rückt näher

MÜNCHEN: Mittelfeldspieler João Palhinha hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Dies habe der 28-Jährige seinem Club FC Fulham mitgeteilt, berichtete Sport1. Die Münchner sollen bereits ein Angebot für den portugiesischen Fußball-Nationalspieler abgegeben haben. Die Gespräche laufen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse verlangen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten.

Ceferin: Champions League weiter ohne Clubs aus Saudi-Arabien

NYON: Aleksander Ceferin hat Berichte zurückgewiesen, wonach künftig womöglich auch Clubs aus Saudi-Arabien in der Champions League mitspielen könnten. «Nur europäische Vereine können an der Champions League, der Europa League oder der Europa Conference League teilnehmen», antwortete der 55 Jahre alte Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA auf eine entsprechende Frage der französischen Sportzeitung «L'Équipe». An diesem Donnerstag findet in Monaco die Auslosung der Gruppenphase statt.

Rubiales' Mutter nach Hungerstreik aus Krankenhaus entlassen

MADRID/MOTRIL: Der von einem Hungerstreik geschwächten Mutter des im Kuss-Skandal suspendierten spanischen Fußball-Verbandschefs Luis Rubiales geht es wieder besser. Die Frau sei in der Nacht auf Donnerstag aus dem Krankenhaus in Motril im Süden des Landes entlassen worden, berichteten die Fachzeitung «AS» und andere spanische Medien übereinstimmend. Sie habe die Klinik in Begleitung ihres Sohnes verlassen, hieß es.

Lukaku-Wechsel vom FC Chelsea nach Rom ist perfekt

ROM: Der Wechsel von Romelu Lukaku vom FC Chelsea zur AS Rom ist perfekt. Der 30 Jahre alte belgische Fußball-Nationalspieler unterschrieb in der italienischen Hauptstadt einen Ein-Jahres-Vertrag. Das gab sein neuer Club am Donnerstag bekannt. Auf der AS-Homepage präsentierte der Stürmer im Anzug und mit Krawatte sein Trikot mit der Rückennummer 90.

Franz Wagner droht bei Basketball-WM weiter auszufallen

OKINAWA: Deutschlands Basketball-Hoffnungsträger Franz Wagner droht ein weiteres Spiel bei der WM zu verpassen. Der 22 Jahre alte Flügelspieler der Orlando Magic konnte am Donnerstag erneut kein volles Training absolvieren und nahm nicht an Fünf-gegen-Fünf-Übungen bei der Einheit in Okinawa teil, wie Bundestrainer Gordon Herbert sagte. «Wir werden die Entscheidung am Freitagmorgen treffen. Es wird eine medizinische Entscheidung am Spieltag», sagte der Chefcoach aus Kanada.

Bericht: Füllkrug und BVB über Transfer einig

DORTMUND: Niclas Füllkrug steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der Fußball-Nationalspieler von Werder Bremen und der BVB sollen sich bereits geeinigt haben, wie die «WAZ» am Donnerstag meldete. Dem Bericht zufolge soll Füllkrug beim Vizemeister einen Dreijahresvertrag erhalten. Eine Einigung zwischen Werder und Dortmund gebe es allerdings noch nicht. Im Raum stehe eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro. Nach Informationen des Portals «Deichstube» soll sich Füllkrug am Donnerstagvormittag auf den Weg nach Dortmund gemacht haben, um letzte Details des Transfers zu klären.

Flick setzt Zeichen: Süle zurück, Goretzka raus, Groß als Neuling

MÜNCHEN: Der unter großem Erfolgsdruck stehende Bundestrainer Hansi Flick setzt zum Start in die Saison mit der Heim-Europameisterschaft als Höhepunkt klare personelle Zeichen. Im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen WM-Schreck Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später gegen den WM-Zweiten Frankreich in Dortmund fehlen etablierte Kräfte wie der Münchner Leon Goretzka, die Leipziger Timo Werner und David Raum sowie die Abwehrspieler Matthias Ginter vom SC Freiburg oder auch England-Legionär Thilo Kehrer. «Es ist nichts Endgültiges», äußerte Flick mit Blick auf die Zukunft zu seiner Entscheidung. Er wolle nun «Reaktionen» sehen.

Rad-Team Bora-hansgrohe holt australischen Sprinter Welsford

RAUBLING: Der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe hat den australischen Radprofi Sam Welsford unter Vertrag genommen. Der 27 Jahre alte Sprinter schließt sich dem Team zum 1. Januar des kommenden Jahres an, wie Bora am Donnerstag mitteilte. «Sam ist ein purer Sprinter und besitzt eine der höchsten Endschnelligkeiten im Peloton», wurde Sportdirektor Rolf Aldag in der Mitteilung zitiert.

Mick Schumacher zu Privatfoto im Netz: Gut gefühlt, das zu teilen

MONZA: Mick Schumacher (24) will auch künftig private Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, wie jüngst an der Seite eines dänischen Models. «Ich bin ja nicht der Einzige, der sowas macht und werde auch nicht der letzte sein. Im Endeffekt habe ich mich gut gefühlt, das zu teilen», sagte der Rennfahrer der Deutschen Presse-Agentur und kündigte an: «In der Zukunft werde ich es weiterhin so machen.»

Ein Foto, das ihn zusammen mit der Dänin auf einem Boot zeigt, hatte für Reaktionen im Netz gesorgt. Sie hatte ebenfalls ein Bild bei Instagram gepostet, das Mick Schumacher wiederum mit einem roten Herz-Emoji kommentiert hatte. «Da muss man aber nicht großartig was draus machen», meinte Mick Schumacher zu den bis dahin eher ungewohnten Privataufnahmen. «Ich habe das in der Vergangenheit nicht so gemacht, weil ich keine Lust oder keinen Drang dazu hatte», erklärte er.

Monza für Mick Schumacher 2020 der große Wendepunkt

MONZA: Monza ist für Mick Schumacher ein Ort voller Erinnerungen. Dort habe er den großen Wendepunkt in der Formel 2 gehabt, erzählte der mittlerweile 24 Jahre alte Rennfahrer in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur: «Als ich zweimal aufs Podium gefahren bin und statt 50 Punkte nur noch 9 hinter dem Gesamtführenden war.»

Schumacher hatte in der Saison 2020 ein Rennen auf dem Autodromo Nazionale di Monza gewonnen, beim zweiten war er auf Platz drei gefahren. «Und das war auch so ein Moment, in dem ich gesagt habe: So muss ich jetzt einfach weitermachen und dann klappt es auch hier in der Formel 2», erinnerte sich der jetzige Ersatzfahrer des deutschen Formel-1-Werksteams Mercedes.

Tatsächlich entschied Mick Schumacher in dem Jahr auch die Gesamtwertung für sich und stieg in die Formel 1 auf. Nach zwei Jahren verlor er dort aber seinen Stammplatz beim amerikanischen Haas-Team und kehrt nun als Ersatzmann für Lewis Hamilton und George Russell an diesem Wochenende zurück nach Monza zum Großen Preis von Italien.