Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.23 | Überblick

Bericht: Hannes Wolf soll Technischer Direktor beim DFB werden

BERLIN: Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Sami Khedira soll der frühere Bundesliga-Trainer Hannes Wolf beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mehr Kompetenzen bekommen. Laut eines Berichts der «Frankfurter Rundschau» (Donnerstag) plane der Verband, den aktuellen Chefcoach der U20-Nationalmannschaft zum Technischen Direktor zu befördern. Außerdem soll der 42 Jahre alte Wolf einem Kompetenzteam vorstehen, zu dem unter anderem auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Hanno Balitsch und Sandro Wagner gehören.

Nationaltorhüterin Schult bringt drittes Kind zur Welt

FRANKFURT/MAIN: Nationaltorhüterin Almuth Schult hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die 32-Jährige sei am Mittwoch Mutter eines gesunden Jungen geworden, teilte sie über den Deutschen Fußball-Bund mit. Die Olympiasiegerin von 2016 hatte bereits im April 2020 Zwillinge - einen Jungen und ein Mädchen - bekommen.

NFL: RTL startet mit Super-Bowl-Sieger Kansas in die Regular Season

KÖLN: Etwas mehr als drei Wochen vor Beginn der regulären Saison in der nordamerikanischen Football-Profiliga hat RTL sein Sendekonzept für die Übertragungen aus der NFL vorgestellt. Zudem nannte der Free-TV-Sender am Donnerstag die ersten zehn Partien, die bei RTL und im kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zu sehen sein werden. Beim ebenfalls frei empfangbaren TV-Sender Nitro der RTL-Gruppe laufen derzeit Spiele der Preseason genannten Vorbereitung.

Top beim Olympia-Test: Lindemann und Eim schaffen Paris-Norm

PARIS: Laura Lindemann und Nina Eim haben auf der Olympia-Strecke die Norm für die Spiele in Paris im kommenden Jahr geschafft. Die 27 Jahre alte Lindemann kam am Donnerstag über die olympische Distanz von 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen als Dritte auf das Podest. Die zwei Jahre jüngere Eim erfüllte als Sechste auch noch die Vorgabe, einen Rang unter den besten Acht zu belegen. Ihren Startplatz in Paris haben sie sicher, wenn sie im Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 unter den ersten 30 liegen.

Handball-Präsident: Sportdeutschland aktuell in «kritischer Lage»

BERLIN: Aus Sicht von Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, wird angesichts der erwarteten sinkenden Sportförderung durch die Bundesregierung die Situation der großen deutschen Mannschaftssportverbände weiter schwierig bleiben. «Mir ist kein Fall bekannt, wo jemand mit weniger Geld, mit weniger Zuschuss erfolgreicher ist als vorher. Für die Mannschaftssportverbände besteht grundsätzlich die größte Herausforderung darin, in den immer enger werdenden Verteilungsspielräumen auch die Mittel zu bekommen, die der Leistungssport braucht. Sportdeutschland befindet sich aktuell in einer kritischen Lage», sagte Michelmann in seiner Funktion als Sprecher von Teamsport Deutschland.

Ukrainerin Charlan über Handschlag-Eklat: Familie im Schutzkeller

KIEW: Gut drei Wochen nach ihrer umstrittenen Disqualifikation bei der Fecht-WM hat die Ukrainerin Olha Charlan noch einmal ihre Beweggründe für den verweigerten Handschlag mit der Russin Anna Smirnowa erklärt. «Ich habe am Tag vor dem Kampf mit meiner Familie telefoniert. Sie waren im Schutzkeller und ich sollte am nächsten Tag gegen eine Russin fechten. Wie soll ich ihr die Hand geben», sagte die 32 Jahre alte Ukrainerin in einem ARD-Beitrag. Man könne sie nicht zum Handschlag zwingen, «ich will das nicht», sagte sie. Ihre Heimatstadt Mykolajiw im Süden der Ukraine ist immer wieder Ziel russischer Angriffe gewesen.

Berichte: Liverpool mit Interesse an Bayern-Profi Gravenberch

MÜNCHEN: Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp soll weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des niederländischen Fußball-Nationalspielers Ryan Gravenberch vom FC Bayern München haben. Wie die englische Tageszeitung «Daily Mail» berichtet, habe der Club aus der Premier League die Transfer-Bemühungen um den ehemaligen Star von Ajax Amsterdam intensiviert. Auch die «Bild»-Zeitung berichtete, dass der 21 Jahre alte Gravenberch weiterhin zu den möglichen Mittelfeld-Kandidaten in Liverpool gehört. Insgesamt hätten die Reds im Buhlen um Gravenberch nie locker gelassen. Der Mittelfeldspieler ist in München unzufrieden mit seiner Einsatzzeit.

Wechsel von VfB-Kapitän Endo nach Liverpool rückt offenbar näher

STUTTGART: Der VfB Stuttgart verliert kurz vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga womöglich seinen Kapitän. Der Japaner Wataru Endo steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Der 30-Jährige soll sich schon auf den Weg nach England gemacht haben, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, berichteten am Donnerstag unter anderem der TV-Sender Sky und das Fachmagazin «Kicker». Zwischen den Vereinen seien nur noch Details zu klären, hieß es.

Wolfsburg nach Majer-Transfer: «Wir gucken immer noch»

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist mit seinem Kaderumbau auch nach der Verpflichtung der beiden Nationalspieler Lovro Majer (Kroatien) und Joakim Maehle (Dänemark) noch nicht fertig. Nach der erneuten Knieverletzung von Nationalstürmer Lukas Nmecha prüft der Club vor allem die Verpflichtung eines weiteren Angreifers. «Wir gucken immer noch, klar. Wir gucken, was der Markt eventuell hergibt», sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Mit Neymars Hilfe: Fußball-Liga in Saudi-Arabien soll wachsen

RIAD: Mit seinem Wechsel zu Al-Hilal will der brasilianische Superstar Neymar die saudi-arabische Liga für noch mehr namhafte Fußballprofis attraktiv machen. «Ich bin hier, um der Liga zu helfen, mehr und mehr zu wachsen. Sie verändert sich schon sehr stark, es gibt viele Verpflichtungen», sagte der Nationalspieler in einem von seinem neuen Verein veröffentlichten Video: «Die Liga wird sicher umkämpft, besonders nach den Wechseln zuletzt. Ich hoffe, dass unser Club eine starke Saison haben wird.»