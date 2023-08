Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.23 | Aktualisiert um: 19:10 | Überblick

Deutsche Fußballerinnen scheitern bei WM in der Vorrunde

BRISBANE: Deutschlands Fußballerinnen sind bei der WM in Australien und Neuseeland erstmals in der Vorrunde ausgeschieden.

Die DFB-Auswahl kam am Donnerstag in Brisbane nicht über ein 1:1 gegen Südkorea hinaus und verpasste den Achtelfinal-Einzug.

Radprofi Politt wechselt zu Pogacar-Team UAE

RAUBLING: Der deutsche Radprofi Nils Politt verlässt nach drei Jahren den Rennstall Bora-hansgrohe und wechselt zum neuen Jahr zum UAE-Team des Tour-de-France-Zweiten Tadej Pogacar. Dies teilte der Rennstall am Donnerstag mit. «Ich denke, das ist eines der größten Teams weltweit. Es ist deshalb ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Ich hoffe, wir können viele Erfolge gemeinsam feiern», sagte der 29 Jahre alte Politt in der Mitteilung. Er unterschrieb bei dem Team einen Dreijahresvertrag bis Ende 2026.

Teamchef Mauro Gianetti sagte: «Er hat sich als sehr starker Fahrer bewiesen und soll sowohl unser Team bei Klassiker-Rennen als auch bei Rundfahrten verstärken.» Der Kölner Klassikerspezialist gilt als vielseitig einsetzbar und feierte seinen größten Erfolg bei der Tour de France 2021, als er eine Etappe gewann. Im selben Jahr sicherte sich Politt zudem den Gesamtsieg bei der Deutschland-Tour. Eine Einigung zwischen Politt und dem UAE-Team hatte sich bereits während der diesjährigen Tour abgezeichnet.

BVB verpasst Sieg im Test gegen Chelsea

CHICAGO: Borussia Dortmund hat zum Abschluss der US-Tour ein weiteres Erfolgserlebnis nur knapp verpasst. Im Test gegen den FC Chelsea musste sich der Fußball-Bundesligist mit einem 1:1 begnügen. Der späte Ausgleich von Mason Burstow in der 89. Minute brachte den deutschen Vizemeister vor 48.183 Zuschauern im Soldier Field von Chicago um den Sieg. Neun Minuten zuvor hatte Nationalspieler Marius Wolf für die BVB-Führung gesorgt. Gegen die über weite Strecken überlegenen Engländer kamen mit Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Ramy Bensebaini alle drei bisherigen Neuzugänge zum Einsatz.

Demirbay wechselt von Leverkusen nach Istanbul

LEVERKUSEN: Kerem Demirbay und Bayer Leverkusen gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. «Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen», sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes. Der in Herten geborene Demirbay war 2019 für gut 30 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt und hat für die Werkself 149 Pflichtspiele bestritten, in denen er 15 Treffer erzielte und 30 Torvorlagen beisteuerte.

FC Bayern gibt Talent Kabadayi Profivertrag - Leihe nach Schalke

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der ehemalige U19-Nationalspieler kommende Saison an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Kabadayi ist ein echtes Münchner Eigengewächs und spielt seit über zehn Jahren für den Bayern-Nachwuchs. In der vergangenen Saison gehörte der 19-jährige Kabadayi zum Kader der Amateure, lief dort in insgesamt 38 Regionalliga-Spielen auf und erzielte dabei 13 Tore.

Einen Tag nach Supercup: Bayern und RB testen ohne Öffentlichkeit

MÜNCHEN/LEIPZIG: Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger RB Leipzig spielen noch vor dem Bundesliga-Start am 18. August gleich zweimal gegeneinander. Nach dem Supercup am 12. August in der Allianz-Arena ist für den 13. August ein zweites, geheimes Treffen auf dem Bayern-Campus geplant. Entsprechende dpa-Informationen decken sich mit denen der «Bild»-Zeitung, die zuerst berichtete. Die zweite Partie wird ohne jede Öffentlichkeit ausgetragen, auch Medien sind nicht zugelassen. Die Trainer beider Teams, Thomas Tuchel und Marco Rose, wollen vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga noch weitere Erkenntnisse über ihre Spieler sammeln und jenen eine Einsatzchance geben, die im Supercup nicht oder nur kurz gespielt haben.

Vagnoman und Nartey verletzt: Duo fehlt dem VfB Stuttgart

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst ohne Josha Vagnoman und Nikolas Nartey auskommen. Nationalspieler Vagnoman kann aufgrund einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß in den kommenden Wochen nur individuell belastet werden, teilte der Club am Donnerstag mit. Bei einem entsprechenden Heilungsverlauf könnte der 22-Jährige im September wieder einsatzfähig sein. Schlimmer hat es Nikolas Nartey erwischt. Untersuchungen ergaben eine Schädigung des Knorpels im Kniegelenk. Der Mittelfeldspieler muss voraussichtlich bis Jahresende aussetzen. Erst nach einem operativen Eingriff, der in den kommenden Wochen erfolgen wird, könne eine genauere Einschätzung getroffen werden, hieß es weiter.

Chelsea-Neuzugang Nkunku bei Test gegen BVB verletzt

CHICAGO: Der frühere Leipziger Christopher Nkunku droht seinem neuen Club FC Chelsea zum Auftakt der Premier-League-Saison zu fehlen. Der 25 Jahre alte Stürmer hat sich beim 1:1 im Testspiel der Londoner am Mittwoch (Ortszeit) gegen Borussia Dortmund verletzt. Nkunku musste den Platz bereits nach rund 20 Minuten verlassen. Nkunku war nach dem erneuten Gewinn des DFB-Pokals mit RB Leipzig zum einstigen Champions-League-Sieger nach London gewechselt. Die Ablösesumme lag dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro.

Weltmeister Messi trifft für Miami erneut doppelt

FORT LAUDERDALE: Weltmeister Lionel Messi bleibt ein Torgarant für seinen neuen US-Verein Inter Miami. Der Argentinier erzielte beim 3:1 im nordamerikanischen Leagues Cup am Mittwochabend (Ortszeit) gegen Orlando City erneut gleich zwei Treffer und bringt es damit bereits auf insgesamt fünf in nur drei Begegnungen. Messi traf beim Debüt des spanischen Nationalspielers Jordi Alba für den Club aus Florida in der 7. sowie der 72. Minute und ebnete so den Weg ins Achtelfinale des länderübergreifenden Wettbewerbs.

Tom Brady investiert in englischen Fußball-Zweitligisten

BIRMINGHAM: American-Football-Ikone Tom Brady hat sich Anteile am englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City gesichert. Über das Investment informierte der Club am Donnerstag. Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Brady wird Vorsitzender eines neuen Beirats und soll direkt mit dem Vereinsvorstand und Mitgliedern des Führungsteams zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Der 46-Jährige soll «seine umfassende Führungserfahrung und sein Fachwissen in verschiedenen Bereichen des Clubs einsetzen».

Nowitzki zu Fall Kleber: «Sehr, sehr unglücklich gelaufen»

BONN/DALLAS: Der ehemalige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich erstmals öffentlich zur Kontroverse zwischen Dennis Schröder und Maximilian Kleber im deutschen Nationalteam geäußert. Der Fall sei «sehr, sehr unglücklich gelaufen. Maxi wäre fit gewesen und hätte auch gerne gespielt. Jetzt müssen die Leute, die da sind, Gas geben wie letztes Jahr», sagte Nowitzki in einer Videorunde mit deutschen Journalisten am Donnerstag. Kapitän Schröder hatte Mitspieler Kleber jüngst kritisiert, woraufhin dieser seinen Verzicht für die anstehende WM in Asien verkündete.

US-Hammerwerferin Gwen Berry für 16 Monate gesperrt

BERLIN: US-Hammerwerferin Gwen Berry ist wegen eines erneuten Doping-Verstoßes für 16 Monate gesperrt worden. Wie die US-Anti-Doping-Agentur Usada am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, hat die 34-Jährige die rückwirkend ab dem 28. April laufende Sperre akzeptiert. Es ist binnen zehn Jahren bereits die zweite Sperre für Berry, so dass das Strafmaß nach Angaben der Usada entsprechend höher ausfiel. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin belegte 2021 in Tokio den elften Platz, während der Spiele im kommenden Jahr in Paris läuft ihre Sperre noch. Den Angaben der Usda zufolge wurde bei Berry bei einer Trainingskontrolle im Urin ein harntreibender Wirkstoff entdeckt, der zur Verschleierung von Doping dienen kann.

Tennisprofi Koepfer bei Turnier in Mexiko im Viertelfinale

LOS CABOS: Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos souverän in das Viertelfinale eingezogen. Der 29 Jahre alte Weltranglisten-84. siegte am Mittwoch (Ortszeit) klar mit 6:2, 6:2 gegen den Australier James Duckworth. Der an Nummer sieben gesetzte Linkshänder aus Furtwangen benötigte nur 74 Minuten für seinen Erfolg. Das Hartplatzturnier im mexikanischen Teil von Kalifornien ist mit fast 950.000 Dollar dotiert.

Korpatsch im Viertelfinale von Tennis-Turnier in Prag

PRAG: Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Prag das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Kaltenkirchen profitierte am Donnerstag von der Aufgabe ihrer belgischen Gegnerin Yanina Wickmayer nach 18 Minuten beim Stand von 4:0 für Korpatsch im ersten Satz. Sie trifft in der Runde der besten Acht nun entweder auf die an Nummer sechs gesetzte Französin Alizé Cornet oder Kaia Kanepi aus Estland. Korpatsch ist nach dem Aus von Jule Niemeier nach deren Aufgabe im Achtelfinale die letzte verbliebene deutsche Spielerin bei der Hartplatzveranstaltung.