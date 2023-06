Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.23 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

SC Freiburg holt österreichischen Nationalstürmer Adamu

FREIBURG: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den österreichischen Nationalspieler Junior Adamu von Red Bull Salzburg verpflichtet. Zur Laufzeit seines Vertrages machten die Badener in ihrer Mitteilung vom Donnerstag wie gewohnt keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den Stürmer bei knapp zehn Millionen Euro liegen.

«Junior ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der zentral aber auch hängend agieren kann. Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft», sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über den 22-Jährigen.

Adamu bestritt bislang sechs Länderspiele für die österreichische A-Nationalmannschaft. Mit Salzburg wurde er in der vergangenen Saison Meister und erzielte zehn Liga-Tore. Bei Europa-League-Teilnehmer Freiburg wird er künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Bora mit Buchmann und Politt zur Tour de France

RAUBLING: Der deutsche Top-Radrennstall Bora-hansgrohe fährt mit Emanuel Buchmann und Nils Politt zur am 1. Juli beginnenden Tour de France. Das gab das Team am Donnerstag bekannt, als die ersten sieben Fahrer des achtköpfigen Aufgebots benannt wurden. Neben dem deutschen Duo wurde der Australier Jai Hindley als Kapitän für die Gesamtwertung nominiert, als weitere Helfer sind der Österreicher Marco Haller, der Luxemburger Bob Jungels eingeplant. Der Belgier Jordi Meeus und der Niederländer Danny van Poppel bilden das Sprint-Duo. Der Ire Sam Bennett, einst Gewinner des Grünen Trikots, wird bei der Tour nicht dabei sein.

Der letzte Platz für das in Bilbao beginnende wichtigste Rennen der Welt wird am Wochenende vergeben. Da es sich laut Bora um einen bergfesten Fahrer handeln soll, hat der Berliner Maximilian Schachmann neben dem Kolumbianer Sergio Higuita und dem belgischen Supertalent Cian Uijtdebroeks Chancen. Schachmann plagten in den vergangenen zwölf Monaten gesundheitliche Probleme. Bei der jüngsten Tour de Suisse lieferte der 29-Jährige mit Platz 14 ein gutes Resultat ab.