Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.23 | Überblick

Harold Kreis und der Formel-1-Rennstall Mercedes

BERLIN: Bundestrainer Harold Kreis sieht Parallelen zwischen der Eishockey-Nationalmannschaft und dem deutschen Formel-1-Rennstall Mercedes - zumindest, was Einstellung betrifft. «Ich habe neulich ein Interview von Mercedes-Sportchef Toto Wolf gehört, und hier hat er gesagt: "Es tut mir für unsere Mitbewerber leid, wenn wir ein Rennen verlieren. Denn wir werden besser werden«», sagte Kreis in einem Interview dem «Tagesspiegel» (Donnerstag). «Das gilt auch für uns, aber eben Schritt für Schritt. Wir fokussieren uns auf das, was vor uns liegt.»

Er sei aber nicht in der Lage, sich auszumalen, «was 2026 der Fall ist», betonte der Bundestrainer. Gefragt worden war er, welche Vision es für die kommenden Jahre brauche, nachdem der Verband vor einigen Jahren mit dem Konzept «Powerplay 2026» die Vision vorgegeben habe, bei den Olympischen Spielen in Mailand um eine Medaille zu spielen. 2018 hatten die deutschen Kufencracks bereits Silber bei Olympia gewonnen, jüngst holten sie auch noch WM-Silber. «Du bist immer nur so gut wie dein letztes Drittel, das letzte Drittel haben wir verloren», sagte Kreis mit Blick auf das Finale.