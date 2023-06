Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Formel-1-Fahrer Leclerc versteigert Rennkleidung für Unwetter-Opfer

BARCELONA: Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc sammelt mit einer besonderen Auktion Geld für die Unwetter-Opfer in Italien. Wie der Ferrari-Star ankündigte, wird es seine Rennkleidung aus seinem Heimrennen in Monaco vom vergangenen Sonntag versteigern und das Geld der hilfsbedürftigen Bevölkerung in der Emilia-Romagna zukommen lassen. «Ich hoffe, wir können so viel Geld wie möglich sammeln, um den Menschen in Not zu helfen», sagte der 25-jährige Monegasse in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichen Video.

Zur Versteigerung stehen von Freitag bis Dienstag insgesamt vier Artikel. Zum einen sein Rennhelm, der Rennanzug samt feuerfester Unterwäsche, die Schuhe und die Handschuhe. Für alle Gegenstände kann einzeln geboten werden. «Es war besonders, denn es hat geregnet und alles ist noch ein bisschen dreckig», sagte Leclerc, der nicht den üblichen Anzug im typischen Rot des italienischen Rennstalls trug. Ausnahmsweise war die Kleidung zum größten Teil weiß und hatte nur rote Akzente. Leclerc hatte Platz sechs belegt.

Der ursprünglich für den 21. Mai geplante WM-Lauf in Imola hatte wegen der Folgen der starken Regenfälle und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna gestrichen werden müssen. Das Gebiet war von schweren Unwettern getroffen worden und verursachte enorme Schäden.

Mercedes-Teamchef über Schumacher: «Bisher großartigen Job gemacht»

BARCELONA: Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist mit der Arbeit von Reservefahrer Mick Schumacher beim Formel-1-Werksrennstall von Mercedes vollends zufrieden. «Er hat bisher einen großartigen Job mit dem Team gemacht, hart im Simulator gearbeitet und wertvolle Anregungen an der Strecke gegeben», sagte Wolff vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag über den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Der 24 Jahre alte Mick Schumacher darf am nächsten Mittwoch erstmals den Formel-1-Silberpfeil im Rahmen eines Tests für Reifenhersteller Pirelli auf dem Kurs vor den Toren von Barcelona steuern. «Wir freuen uns darauf, dass er seine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke in diesem Jahr machen kann, und sind sicher, dass ihm das in seiner Rolle als Reservefahrer helfen wird», sagte der 51 Jahre alte Österreicher Wolff.

Bislang vor Schumacher vor allem im Simulator für das Team getestet, war bei den bisherigen WM-Läufen aber immer mit vor Ort. Er hatte nach zwei Jahren beim Haas-Rennstall nach der Vorsaison keinen neuen Stammvertrag mehr erhalten und wechselte zu Mercedes. Dort besetzen in diesem Jahr der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton und dessen britischer Landsmann George Russell die beiden Cockpits.