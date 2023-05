Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Formel 1: Alonso lässt Zukunft offen

MONACO: Die Altersangabe des Fragestellers korrigierte Fernando Alonso umgehend. 2026, wenn sein derzeitiger Arbeitgeber Aston Martin mit Honda in die Saison starten wird, sei er 44, nicht 45, betonte er. Unklarer wurde der spanische Formel-1-Star am Donnerstag bei der Frage, ob er dann noch fahren werde. «Ich weiß nicht, was ich 2026 mache. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das jetzt wüsste.» Selbst 2025 sei noch offen. Sein Vertrag bei dem britischen Team läuft demnach bis zum Ende des nächstens Jahres.

Ein Problem habe er jedenfalls nicht, mit Honda zusammenzuarbeiten, versicherte Alonso. Er hatte während seiner Zeit bei McLaren den damaligen Partner aus Japan während eines Rennens verspottet. Er hatte den Antrieb damals während des Großen Preises von Japan als GP2-Motor bezeichnet.

Derzeit konzentriere er sich voll auf den Großen Preis von Monaco an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Der WM-Dritte hofft auf einen Sieg in den engen Straßen des Fürstentums. Alonso wartet sei über zehn Jahren auf seinen 33. Erfolg in der Motorsport-Königsklasse. Im Klassement belegt der Champion von 2005 und 2006 hinter Max Verstappen und Sergio Perez (beide Red Bull) den dritten Platz.

Eishockey-Team unverändert im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz

RIGA: Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss sich im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz an diesem Donnerstag in Riga auf einen anderen Torhüter als beim Coup vor zwei Jahren einstellen. Statt mit Leonardo Genoni vom EV Zug starten die Eidgenossen mit Robert Mayer von Geneve-Servette. Es fehlt Stürmer Denis Malgin von den Colorado Avalanche als einer von insgesamt acht NHL-Profis.

Genoni hatte beim WM-Viertelfinale 2021 und bei Olympia 2018 in Pyeongchang im Tor gestanden, als Deutschland ebenfalls im Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug gewonnen hatte. Die Eidgenossen gehen nun allerdings als Favorit in das Spiel.

Bundestrainer Harold Kreis setzt auf die gleiche Aufstellung wie beim 5:0 gegen Frankreich zum Vorrundenabschluss, wie der Deutsche Eishockey-Bund vor Spielbeginn bekannt gab. Damit spielt Deutschland wieder mit Torhüter Mathias Niederberger vom deutschen Meister EHC Red Bull München.

Ski-Weltverband will 2028 erste «Fis Games» ausrichten

BERLIN: Das nächste Großereignis im Wintersport ist offenbar beschlossene Sache. In einer Mitteilung vor dem 54. Fis-Kongress kündigte der Ski-Weltverband die «Fis Games» 2028 an. Diese sollen alle vier Jahre stattfinden und die gesamte Bandbreite der Schneesportarten abdecken. Geplant ist der Wettbewerb als 16-tägiges Event, das in jenen Jahren stattfinden soll, in denen es keine Olympischen Winterspiele oder Weltmeisterschaften gibt.

Spaniens Ex-Weltmeister Iniesta hört bei Kobe auf

KOBE: Spaniens Fußball-Weltstar Andrés Iniesta wird den japanischen Erstligaverein Vissel Kobe in der laufenden Saison verlassen. «Für die fünf Jahre, seit er dabei ist, sagen wir herzlichen Dank», teilte der Tabellenführer der J-League am Donnerstag mit. Nach dem Heimspiel am 1. Juli gegen Consadole Sapporo werde Iniesta verabschiedet. Wohin es den 39 Jahre alten Weltmeister von 2010 und zweimaligen Europameister zieht, war zunächst unklar.

Franzose Touré verlässt Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt trennt sich von Defensivspieler Almamy Touré. Der Fußball-Bundesligist hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des 27-jährigen Franzosen nicht verlängert, teilte der Verein am Donnerstag mit. Touré war im Januar 2019 von der AS Monaco an den Main gewechselt und absolvierte wettbewerbsübergreifend 80 Pflichtspiele für die Eintracht.

Dang Qiu verliert WM-Achtelfinale gegen Weltmeister Fan Zhendong

DURBAN: Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat bei der WM in Südafrika das Topspiel gegen den Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong klar verloren. Der 26-Jährige unterlag dem Chinesen am Donnerstag im Achtelfinale in 0:4 Sätzen. Mit Dang schied auch der letzte von fünf deutschen Spielern im Einzel-Wettbewerb dieser WM aus.

Nach 27 Jahren: Panthers erreichen Stanley-Cup-Finals

SUNRISE: Die Florida Panthers stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in den Finals um den Stanley Cup. Gegen die Carolina Hurricanes holte das Eishockey-Team am Mittwochabend (Ortszeit) durch ein 4:3 im vierten Spiel der NHL-Eastern-Conference-Finals den vierten Sieg und machte den Einzug in die nächste Runde perfekt. Die Panthers waren bislang nur 1996 dabei, damals gab es vier Niederlagen gegen die Colorado Avalanche. Dieses Mal treffen sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Vegas Golden Knights, die in den Finals der Western Conference 3:1 gegen die Dallas Stars führen.

Bisher keine Informationen über Rückkehr von Trainer Kwasniok

PADERBORN/PALMA: Zur Rückkehr von Trainer Lukas Kwasniok (41) in den Trainingsbetrieb des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn gibt es derzeit keine Informationen. Der Verein äußerte sich am Donnerstag nicht dazu, wann Kwasniok nach seiner Freilassung von der Insel Mallorca zurückerwartet wird und wann er wieder das Training übernimmt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte der Verein, dass für Kwasniok «weiterhin die Unschuldsvermutung» gelte. «Die schnelle Freilassung spricht für sich», hieß es weiter: «Wir behalten den gesamten Rahmen des Geschehens im Auge, warten den Ausgang des Verfahrens ab und behalten unseren normalen Geschäftsbetrieb bei.» Der Club hatte am Mittwoch bestätigt, dass Kwasniok auf Mallorca in Gewahrsam genommen worden war. Zu den Gründen der Festnahme teilten zunächst weder der Verein noch die spanische Polizei etwas mit.

Spekulationen um Hernández: Lockt PSG den Bayern-Star?

MÜNCHEN: Die Zukunft von Rekordeinkauf Lucas Hernández beim FC Bayern München ist offen. Paris Saint-Germain soll laut der französischen Sportzeitung L'Équipe mit dem Innenverteidiger eine grundsätzliche Einigung erzielt haben. Auch Sport1 und der französische Sender RMC hatten zuvor vom PSG-Interesse an Hernández berichtet. Der Franzose besitzt beim deutschen Fußball-Rekordmeister aber noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Sommer-Abgang vom FC Bayern immer wahrscheinlicher

MÜNCHEN: Der Abgang von Torhüter Yann Sommer vom FC Bayern München wird immer wahrscheinlicher. Der für den verletzten Kapitän Manuel Neuer in der Winterpause verpflichtete Schweizer wird laut «Kicker» (Donnerstag) «nahezu sicher» den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Der 34-Jährige hat wenig Perspektive auf Spielzeit, wenn Neuer zurück ist. Das soll in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fall sein. Sommer will durch fehlende Spielpraxis nicht seinen Platz im Tor der Schweizer Nationalmannschaft gefährden. Die EM 2024 in ein großes Ziel des Schlussmanns. Sommer war in der Winterpause für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Neuer gekommen. Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert.

Neuer Sport-TV-Anbieter Dyn schließt Vertrag mit ARD und ZDF

BERLIN: Der neue Sport-TV-Anbieter Dyn hat eine umfangreiche Vereinbarung mit ARD und ZDF geschlossen. Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen dank Sub-Lizenzen über ihre gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA bewegte Bilder mehrerer Bundesligen zeigen. Das gab Dyn am Donnerstag bekannt. Die Vereinbarung umfasst laut Mitteilung TV- und Internet-Rechte für bis zu zwölf Spiele der Basketball-Bundesliga und des Pokals sowie für bis zu zwölf Spiele der Handball-Bundesliga und des Pokals. Zum Paket gehören zudem Zweitliga-Handball und Tischtennis sowie weitere Rechte.

Chefin des französischen Olympiakomitees geht

PARIS: Rund 14 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat die Chefin des französischen Olympia-Komitees ihren Rücktritt eingereicht. Brigitte Henriques gab ihre Entscheidung bei der Vollversammlung des Gremiums am Donnerstag bekannt, wie das Komitee mitteilte. Laut französischen Medien folgt die Entscheidung auf Machtkämpfe innerhalb des Komitees. Unstimmigkeiten soll es vor allem mit ihrem Vorgänger Denis Masseglia gegeben haben.