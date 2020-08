Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Ärztin: Verunglückter Radprofi Jakobsen nicht in Lebensgefahr

KATTOWITZ: Der schwer verunglückte Radprofi Fabio Jakobsen ist nach Angaben der Rennärztin Barbara Jerschina nicht mehr in Lebensgefahr. «Jacobsen hat eine Operation überstanden, sein Leben ist nicht mehr bedroht», sagte Jerschina am Donnerstag nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Neben dem 23 Jahre alten Niederländer würden noch drei weitere Radprofis in Krankenhäusern behandelt, sagte die für die Polen-Rundfahrt zuständige Medizinerin Dass sich Jakobsens Landsmann Dylan Groenewegen, der den Unfall verursacht hatte, ebenfalls eine Verletzung zugezogen haben soll, konnte Jerschina nicht bestätigen.

Radprofi Geschke kritisiert Rennveranstalter: Jedes Jahr dasselbe

KATTOWITZ: Radprofi Simon Geschke hat nach dem schweren Sturz des Niederländers Fabio Jakobsen die Veranstalter der Polen-Rundfahrt heftig kritisiert. «Jedes Jahr derselbe dumme Bergab-Sprint bei der Polen-Rundfahrt. Jedes Jahr frage ich mich, warum die Organisatoren denken, das sei eine gute Idee», schrieb der 34 Jahre alte gebürtige Berliner auf Twitter. «Massensprints sind gefährlich genug, man braucht kein Bergab-Finale mit 80 km/h», ergänzte Geschke.

Mercedes verlängert Vertrag mit Formel-1-Pilot Bottas für 2021

SILVERSTONE: Weltmeisterteam Mercedes setzt auch in der kommenden Formel-1-Saison auf Valtteri Bottas. Der Rennstall gab am Donnerstag vor dem Grand Prix in Silverstone die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Finnen für 2021 bekannt. Bottas war zur Saison 2017 als Nachfolger des zurückgetretenen Nico Rosberg von Williams gekommen und ist seitdem Teamkollege von Lewis Hamilton. Mit dem britischen Weltmeister will Mercedes ebenfalls die Zusammenarbeit fortsetzen. «In diesem Jahr erleben wir den bislang stärksten Valtteri - sowohl mit Blick auf seine Leistung auf der Rennstrecke als auch physisch und mental», befand Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

RTL: Formel-1-Pilot Hülkenberg ersetzt Perez erneut

SILVERSTONE: Nico Hülkenberg wird nach Informationen des TV-Senders RTL auch an diesem Formel-1-Wochenende in Silverstone Racing-Point-Pilot Sergio Perez ersetzen. Hülkenberg war nach einem positiven Test auf das Coronavirus bei dem Mexikaner in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. Wegen eines Kupplungsschadens konnte der 32-jährige Rheinländer beim Grand Prix von Großbritannien aber nicht starten. Offizielle Angaben zu der Entscheidung gab es zunächst nicht. An diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) fährt die Formel 1 erneut in England.

Spahn zu DFL-Rückkehrkonzept: «Entscheidend ist auf dem Platz»

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Konzept zur Teilzulassung von Zuschauern in der Fußball-Bundesliga begrüßt, pocht aber auf passgenaue Corona-Schutz-Lösungen für jedes Stadion. Das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) etwa zu Abstandsregeln und der An- und Abreise sei «ein sehr gutes», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Es komme aber auf die «gelebte Realität» an und dass Konzepte mit örtlichen Behörden auf das jeweilige Stadion angepasst werden. «Entscheidend ist auf dem Platz.» Beispielsweise mache es einen Unterschied bei der An- und Abreise, ob 5000 oder 30.000 Menschen im großen Dortmunder Stadion sitzen.

Gesundheitspolitiker Lauterbach kritisiert DFL-Rückkehrkonzept

KÖLN: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat das Rückkehrkonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) für Fans in Stadien nach Monaten des Einlassverbots wegen der Corona-Pandemie kritisiert. Der Vorstoß der DFL sei «überhaupt nicht angemessen», sagte der Politiker in der Sendung «Maischberger - Die Woche». Das Konzept sei nicht sicher, weil niemand eine sichere An- und Abreise der Fans garantieren könne. Lauterbach mahnte, dass sich Deutschland am Anfang einer zweiten Welle befinde.

UEFA-Chef Ceferin: Proteste gegen Rassismus werden akzeptiert

NYON: Die UEFA hat Fußballer ausdrücklich zu Protesten gegen Rassismus und Diskriminierung ermutigt - entsprechende Statements oder das symbolische Niederknien sollen nicht sanktioniert werden. «Die UEFA hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Rassismus, und jeder Spieler, der auf diese Weise protestieren will, um Gleichheit unter den Menschen zu fordern, muss nicht mit Disziplinarstrafen rechnen», sagte Aleksander Ceferin, der Präsident der Europäischen Fußball-Union, in einem Statement.

BVB-Chef Watzke setzt kurze Frist für Sancho-Wechsel - Kein Angebot

DORTMUND: Borussia Dortmund hat Jadon Sancho und möglichen Interessenten an einem Transfer eine kurze Frist gesetzt. Manchester United gilt als Wunschziel des 20 Jahre alten englischen Offensivspielers, für den der Fußball-Bundesligist jedoch rund 120 Millionen Euro Ablösesumme verlangen soll. «Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben. Aber es gibt von uns halt die prophylaktische Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste», wird BVB- Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag) zitiert.

Hoeneß im Alaba-Poker: «Letzte Million nicht so wichtig»

MÜNCHEN: Uli Hoeneß rät David Alaba zur Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. «Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die letzte Million nicht so wichtig ist», sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in einem DAZN-Interview und gab sich zuversichtlich. «Bis jetzt habe ich noch keinen erlebt, der von uns weggegangen ist. Er wäre der erste.» Der FC Bayern hofft, dass Alaba seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Aktuell gibt es keine Einigung. Der «Kicker» (Donnerstag) berichtet aber von einem positiven Trend zur Verlängerung des Kontrakts.

1. FC Nürnberg holt Tobias Schweinsteiger ins Trainerteam

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg baut sein Trainerteam weiter um. Co-Trainer Tobias Schweinsteiger (38), Athletiktrainer Tobias Dippert (38) und Torwarttrainer Dennis Neudahm (33) unterstützen künftig den neuen Cheftrainer Robert Klauß. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag zum Trainingsauftakt mitteilte, wird das Trio zeitnah seine Arbeit aufnehmen. Bereits zum Team gehören Co-Trainer Frank Steinmetz und Videoanalyst Maurizio Zoccola. Der prominenteste Neue ist Tobias Schweinsteiger. Der Bruder von 2014er Weltmeister Bastian Schweinsteiger arbeitete zuletzt als Assistent beim Hamburger SV.

Trotz starker Leistung von Draisaitl: Edmonton wieder in Rückstand

EDMONTON: Trotz einer starken Leistung von Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der Qualifikations-Serie für die Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL wieder in Rückstand geraten. Der deutsche Superstar traf am Mittwoch (Ortszeit) beim 3:4 (1:2, 2:0, 0:2) gegen die Chicago Blackhawks zwar zwei Mal und legte einen weiteren Treffer auf, doch die Kanadier kassierten im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie ihre zweite Niederlage. Bei einer weiteren Niederlage ist das Aus der Oilers besiegelt.