Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.23 | Aktualisiert um: 19:00 | Überblick

Badminton-Weltverband schließt russische Sportler weiter aus

KUALA LUMPUR: Der Badminton-Weltverband BWF will auch weiterhin russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler von seinen Turnieren ausschließen. Dies teilte der Verband am Donnerstag in Kuala Lumpur nach einer Vorstandsitzung mit. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sei man nicht davon überzeugt, dass eine Wiederzulassung der suspendierten Athletinnen und Athleten zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll sei. Man müsse die Integrität sämtlicher internationaler Turniere aber auch die Sicherheit der Spielerinnen und Spieler im Blick haben, heißt es von der BWF in einer Mitteilung.

Der Badminton-Weltverband hatte im März 2022 auf Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen. Auch im Hinblick auf die Olympiaqualifikation, die Anfang Mai beginnt, gebe es zu viele ungeklärte Fragen, als das jetzt der Ausschluss aufgehoben werden könne, so der Verband.

Das IOC hatte vor wenigen Wochen empfohlen, dass Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen werden sollen. Ob eine Zulassung gewährt und wie sie konkret gestaltet wird, müssen die Weltverbände nach ihren Regeln entscheiden.

TV-Experte Fjörtoft befeuert Spekulationen über Kahn-Zukunft

MÜNCHEN: Nach dem Aus des FC Bayern München in der Champions League und der Kritik an Vorstandschef Oliver Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird über Veränderungen in der Chefetage des deutschen Fußball-Rekordmeisters spekuliert. Der norwegische TV-Experte und Ex-Nationalspieler Jan Aage Fjörtoft schrieb am Donnerstag auf Twitter, dass ihm von einem «laufenden Prozess» und «einer Frage der Zeit» berichtet worden sei, bevor Kahn von seinem Posten abgelöst werden solle. Es gebe Gespräche, dass Bayern-Präsident Herbert Hainer das Amt übergangsweise übernehmen könnte. Sogar eine Rückkehr von Uli Hoeneß sei diskutiert worden, behauptete der frühere Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt.

Konkurrenz für DFB: Auch USA und Mexiko wollen Frauen-WM 2027

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund bekommt bei seiner gemeinsamen Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 immer mehr hochkarätige Konkurrenten. Die USA und Mexiko wollen das Turnier zusammen ausrichten, wie deren Verbände bekanntgaben. Zuvor hatten bereits Brasilien und Südafrika ihr Interesse bekundet. Angemeldet werden muss dieses beim Weltverband FIFA bis zu diesem Freitag, die Frist für die offizielle Bestätigung läuft bis zum 19. Mai. Der WM-Gastgeber soll am 17. Mai 2024 vom FIFA-Kongress ernannt werden.

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Geiger bis 2027

ZUZENHAUSEN: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Dennis Geiger bis 2027 verlängert. Der 24-Jährige spielt bereits seit seinem elften Lebensjahr für die Kraichgauer und absolvierte seit seinem Debüt im August 2017 bisher 98 Bundesligaspiele. Trainer Pellegrino Matarazzo sieht die weitere Zusammenarbeit mit Geiger als Signal für Hoffenheim. Er traue Geiger zu, irgendwann einmal für die Nationalmannschaft aufzulaufen, sagte Matarazzo am Donnerstag.

Füchse gegen Montpellier: Deutsches Finale in European League möglich

WIEN: Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. Im Endspiel könnte es zu einem deutschen Duell kommen. Frisch Auf Göppingen spielt im zweiten Halbfinale gegen den spanischen Vertreter Fraikin BM Granollers. Das Finalturnier steigt am 27. und 28. Mai in Flensburg. Die Norddeutschen waren im Viertelfinale an Granollers gescheitert und hatten dadurch das Final Four in eigener Halle verpasst.

NHL: Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg gegen Los Angeles Kings

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben die Serie in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgeglichen. Gegen die Los Angeles Kings gewann das Team um den deutschen Superstar Leon Draisaitl mit 4:2. Draisaitl, der bereits im ersten Spiel doppelt traf, legte im ersten Drittel das 1:0 durch Derek Ryan auf und erzielte das 2:0 selbst. Nachdem die Kings im zweiten Drittel ausglichen und die Oilers durch Klim Kostin wiederum in Führung gingen, sorgte Draisaitls Assist zu Evander Kanes Tor zum 4:2 für die Entscheidung.

NBA: Memphis Grizzlies gleichen Playoff-Serie gegen Los Angeles Lakers aus

MEMPHIS: Nach dem Überraschungserfolg zum Playoff-Auftakt haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Ausgleich hinnehmen müssen. Gegen die Memphis Grizzlies unterlag das Team um Superstar LeBron James im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 93:103 und kassierte damit das 1:1. James gelangen zwar 28 Punkte und 12 Rebounds, Anthony Davis hingegen konnte an sein starkes erstes Spiel nicht anknüpfen. Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder blieb in 15 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte.

Tennisprofi Otte verpasst mögliches Duell mit Zverev - Hanfmann raus

MÜNCHEN: Tennisprofi Oscar Otte ist beim Münchner Sandplatzturnier überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Kölner verlor gegen den deutlich schlechter platzierten Italiener Flavio Cobolli am Donnerstag 0:6, 6:3, 3:6 und verpasste ein mögliches Viertelfinal-Duell mit Olympiasieger Alexander Zverev. Im Vorjahr hatte Otte auf der Iphitos-Anlage das Halbfinale erreicht. Fast zur gleichen Zeit wie Otte verlor auch Yannick Hanfmann auf dem Center Court sein Match. Der Karlsruher unterlag dem dänischen Top-Favoriten und Weltranglisten-Siebten Holger Rune 3:6, 4:6. Daniel Altmaier unterlag zuvor dem Russen Aslan Karazew 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Nächste Absage: Nadal verschiebt Tennis-Comeback erneut

MANACOR: Rafael Nadal muss sein angestrebtes Comeback ein weiteres Mal verschieben. Der verletzte Tennis-Superstar kann auch beim Masters-Turnier in Madrid vom 26. April bis 7. Mai nicht an den Start gehen, wie er am Donnerstag in einer Videobotschaft via Instagram mitteilte. Zuvor hatte der 36-jährige Spanier. bereits die Teilnahme am Turnier in Barcelona absagen müssen. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet Nadal noch immer. Wann er zurückkehrt, bleibt offen.

Londoner Marathon trifft Absprache mit Extinction Rebellion

LONDON: Vor dem Londoner Marathon am Wochenende mit mit mehr als 45.000 erwarteten Teilnehmern haben die Veranstalter mit den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion eine ungewöhnliche Einigung getroffen. Sie würden ihre Teilnehmer auffordern, dabei mitzuhelfen, den London-Marathon zu schützen» sagte Marathon-Chef Hugh Brasher am Donnerstag der BBC. Dies sei ziemlich einzigartig in ihrer Geschichte. Extinction Rebellion hat gemeinsam mit etlichen anderen Organisationen für das kommende Wochenende große Klimaproteste in der britischen Hauptstadt angekündigt.