Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

DFL-Report: Umsatz erstmals seit Pandemie-Beginn wieder gestiegen

FRANKFURT/MAIN: Der Umsatz der deutschen Profifußball-Clubs ist erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder gestiegen. In der Saison 2021/22 erlösten die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga 4,48 Milliarden Euro, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ihrem Wirtschaftsreport am Donnerstag mitteilte. Damit wurde im Vergleich zur Saison 2020/21 eine Steigerung von etwas mehr als zehn Prozent erzielt. Das Vor-Corona-Niveau ist allerdings noch nicht wieder erreicht. In der letzten Saison ohne pandemiebedingte Einschränkungen waren 4,8 Milliarden Euro erlöst worden.

Ex-Stuttgarter Mislintat kurz vor Engagement bei Ajax Amsterdam

AMSTERDAM: Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat steht kurz vor einem Engagement als Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind nur noch letzte Details zwischen dem 50-Jährigen und dem Club zu klären. Der TV-Sender Sky vermeldete am Donnerstag, dass sich die Parteien bereits geeinigt hätten und die Vertragsunterschrift nur noch eine Frage der Zeit sei. Auch die Zeitung «De Telegraaf» hatte schon vom Ajax-Interesse an Mislintat berichtet.Der frühere Scout von Borussia Dortmund war zuletzt Sportdirektor des VfB Stuttgart. Im November verließ er die Schwaben nach rund dreieinhalb Jahren.

Medienbericht: Lampard als Interimstrainer zurück beim FC Chelsea

LONDON: Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer hat der FC Chelsea Medienberichten zufolge eine Übergangslösung gefunden. Wie der britische TV-Sender Sky Sports am Donnerstag berichtete, kehrt Frank Lampard als Interimstrainer zum Premier-League-Club zurück. Der 44 Jahre alte ehemalige englische Fußball-Nationalspieler habe ein Angebot als Manager bis zum Saisonende angenommen, hieß es. Zuvor hatte das Online-Portal «The Athletic» berichtet, dass es eine grundsätzliche Einigung für ein Engagement Lampards bis zum Ende der laufenden Spielzeit gebe. Lampard hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert und war vom jetzigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel ersetzt worden.

Michael Köllner neuer Trainer beim FC Ingolstadt

INGOLSTADT: Michael Köllner ist neuer Trainer bei Fußball-Drittligist FC Ingolstadt. Der 53 Jahre alte Oberpfälzer, der bis Ende Januar Liga-Konkurrent 1860 München gecoacht hatte, folgt auf den am Dienstag freigestellten Guerino Capretti. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der FCI gab zudem die Verpflichtung von Ivica Grlic als neuen Sportdirektor bekannt. Der 47-Jährige folgt auf Malte Metzelder, der im März wegen der «ausbleibenden Erfolgserlebnisse» um die vorzeitige Auflösung seines bis Juni 2023 datierten Vertrages gebeten hatte.

Krisengipfel in Frankfurt zunächst ohne personelle Konsequenzen

FRANKFURT/MAIN: Das nächste Krisengespräch von Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratschef Philip Holzer hat bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zunächst keine personellen Konsequenzen nach sich gezogen. Das knapp vierstündige Gespräch am Mittwochabend habe in «guter und konstruktiver Atmosphäre» stattgefunden, teilte der Europa-League-Sieger am Donnerstag mit. Neben Hellmann und Holzer waren demnach auch Eintracht-Präsident Peter Fischer sowie die Aufsichtsratsmitglieder Stephan Orenstein und Claudio Montanini dabei. Das erste Gespräch hatte am 15. März stattgefunden, damals nur mit Hellmann und Holzer. Beim Traditionsclub am Main gibt es seit Wochen einen Machtkampf. Zwischen Holzer, der neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratschef auch Aktionär bei dem Club ist, und Hellmann geht es auch um die Ausrichtung des Clubs.

Nationalspieler Henrichs und seine Familie rassistisch beleidigt

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig ist nach dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund im Internet massiv rassistisch beleidigt worden. «Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann», schrieb der 26-Jährige mit dem Hashtag «traurige Wahrheit» auf TikTok. Er teilte Auszüge aus persönlichen Nachrichten in den sozialen Medien, in denen er und seine Familie rassistisch und herabwürdigend beleidigt werden.

Nach Pokalspiel: Prügelei zwischen Nürnberger und Stuttgarter Fans

NÜRNBERG: Nach dem Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart haben sich «mehrere Dutzend Anhänger» beider Teams im Innenraum des Stadions geprügelt. Wie die Polizei am Donnerstag auf dpa-Anfrage bestätigte, hatten Fans aus beiden Lagern die Zäune überstiegen und sich anschließend «eine körperliche Auseinandersetzung» geliefert. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Drei Frankfurter Fußballfans aus Untersuchungshaft in Neapel entlassen

NEAPEL: Drei Wochen nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rande des Champions-League-Spiels in Neapel sind drei Anhänger von Eintracht Frankfurt aus der Untersuchungshaft in Italien entlassen worden. Ein Gericht in Neapel entschied am Mittwochabend, dass die Fußballfans zurück nach Deutschland dürfen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Weltmeister Argentinien übernimmt Führung in FIFA-Weltrangliste

ZÜRICH: Fußball-Weltmeister Argentinien hat die Führung in der Weltrangliste der FIFA übernommen. Das Team um Kapitän Lionel Messi zieht damit am WM-Zweiten Frankreich und dem abgelösten Ranglistenersten Brasilien vorbei, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bleibt nach den jüngsten Spielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) weiter auf Rang 14.

Welt-Turn-Präsident für Rückkehr von Russen und Belarussen

BERLIN: Der Präsident des Welt-Turnverbandes (FIG) hat sich nach einem unangekündigten Besuch in der Ukraine für die Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen ausgesprochen. «Präsident (Wolodymyr) Selenskyj beschützt die Menschen in der Ukraine wie eine Familie. Ich beschütze alle Turner der Welt wie eine Familie. Darum unterstütze ich die ukrainischen Turner und darum verteidige ich das Recht von Turnern aus Russland und Belarus, die nicht in den Krieg verwickelt sind, an Wettkämpfen teilzunehmen», sagte Morinari Watanabe am Donnerstag in einer Stellungnahme. Watanabe kündigte an, dass sich das FIG-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am 12. und 13. Mai im türkischen Antalya mit dem Thema der Wiederzulassung von Russen und Belarussen befassen wird.

Clippers gewinnen gegen Lakers - Bucks und Nuggets sicher Erster

LOS ANGELES: Die Los Angeles Clippers haben die Siegesserie der Los Angeles Lakers in der NBA gestoppt. Durch das 118:125 am Mittwochabend (Ortszeit) verpasste das Team um Superstar LeBron James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder den Sprung auf einen direkten Playoff-Platz. Schröder kam in nur 13 Minuten auf dem Platz auf lediglich einen Korb und zwei Punkte. Die Milwaukee Bucks und die Denver Nuggets haben unterdessen ihren Heimvorteil in den Playoffs sicher. Ebenfalls sicher ist Rang drei der Philadelphia 76ers hinter den Boston Celtics im Osten. Die Sacramento Kings sind nach dem 119:123 gegen die Dallas Mavericks sicher Dritter im Westen. Die Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber können durch den Sieg weiter auf die Play-Inns hoffen.

Oilers holen Sieg in Anaheim: Rang eins in Reichweite

ANAHEIM: Die Edmonton Oilers haben auch das Spiel bei den Anaheim Ducks gewonnen und in der NHL weiter Chancen auf Rang eins in der Pacific Division. Das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl holte am Mittwochabend (Ortszeit) ein 3:1. Der Kölner blieb dabei zum ersten Mal nach 13 Partien ohne eigene Torbeteiligung.

Hertha BSC künftig mit Frauen-Fußball-Abteilung

BERLIN: Von der kommenden Saison an treten auch sieben Juniorinnen- und zwei Frauen-Teams unter dem Namen Hertha BSC an. Der Berliner Fußball-Bundesligist bestätigte am Donnerstag die Gründung einer Mädchen- und Frauenabteilung, wie auf der Mitgliederversammlung des Hauptstadt-Vereins beschlossen worden war.

Von Bredow-Werndl stark zum Auftakt beim Weltcup-Finale

OMAHA: Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl hat beim Weltcup-Finale in den USA ihre Favoritenrolle in der Dressur untermauert und im Grand Prix ein starkes deutsches Team angeführt. Die 37-Jährige kam mit Dalera in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska am Mittwoch (Ortszeit) auf 79,922 Prozent und belegte damit den ersten Platz vor Isabell Werth auf Quantaz (77,485). Bei den Springreitern belegte der in Belgien lebende Daniel Deußer mit Tobago nach 59,45 Sekunden Rang drei hinter Topfavorit Henrik von Eckermann aus Schweden und dem Briten Scott Brash.